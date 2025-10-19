Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SECA

Mato Grosso do Sul não está entre mais afetados pela estiagem, diz pesquisa

Mesmo assim, o Governo de MS prorrogou o Estado de Emergência Ambiental em todo o território até 30 de novembro

João Pedro Flores

19/10/2025 - 15h30
Mesmo com a estiagem que impacta grande parte do Brasil, especialmente a região do Nordeste, Mato Grosso do Sul não está entre os dez estados mais afetados, de acordo com o levantamento do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

De acordo com o estudo, as Unidades Federativas (UFs) mais impactadas pela falta de chuva são Acre, com 100% das cidades em situação de emergência; seguido de Pernambuco com 135 nesta condição; e na terceira colocação, o estado da Paraíba, com 53% (118) dos municípios afetados pela estiagem.

Apesar de não estar entre os dez mais afetados, o Governo de Mato Grosso do Sul, em 18 de setembro, prorrogou o decreto que instaura Estado de Emergência Ambiental em todo o território estadual até 30 de novembro. 

A medida estende os efeitos do Decreto “E” nº 10, de 27 de março de 2025, que inicialmente havia fixado prazo de 180 dias, e foi necessária diante da persistência das condições climáticas extremas que elevam o risco de incêndios florestais e comprometem a qualidade do ar.

O decreto também autoriza, em caráter excepcional, a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços voltados à prevenção e combate de incêndios florestais, desde que os contratos sejam concluídos em até um ano.

Confira o ranking dos estados mais afetados pela estiagem, com o total de cidades em emergência:

  • Acre - 22 de 22
  • Pernambuco - 135 de 184 
  • Paraíba - 118 de 223 
  • Rio Grande do Norte - 79 de 167
  • Bahia - 114 de 417
  • Alagoas - 27 de 102
  • Ceará - 40 de 184
  • Píaui - 40 de 224
  • Minas Gerais - 130 de 853
  • Sergipe - 8 de 75

No Brasil, 756 municípios dos 5570 estão em situação de emergência com a estiagem. Oito dos dez estados mais afetados pela falta de chuvas são do Nordeste

Balanço das chuvas

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC) divulgou os dados de precipitação acumulada nos primeiros 15 dias de outubro. De acordo com a análise, os maiores acumulados de chuva entre 45-90 mm, ocorreram em municípios das regiões extremo sul, sudeste e leste do estado. 

Por outro lado, nas regiões pantaneira, centro-norte e nordeste ocorreram baixos acumulados de chuva entre 0 – 45 mm durante os primeiros 15 dias de Outubro de 2025.

Quando compara-se os dados de chuva acumulada nos primeiros 15 dias de outubro com as médias históricas mensais, observa-se que todos os municípios monitorados encontram-se com chuvas abaixo da média histórica. No município de Anaurilândia observou-se o maior acumulado de chuva com valor de 106,6 mm, representando 8% abaixo do que é esperado para o mês todo.

O maior registro de precipitação acumulada em Campo Grande, nos primeiros 15 dias de Outubro de 2025, foi de 27,8 mm observado na estação meteorológica do INMET representando 82% abaixo da média esperada para todo o mês de Outubro.

METANOL

Outros dois casos suspeitos de intoxicação por metanol são descartados em MS

O Estado segue investigando outras duas possíveis intoxicações pela substância

19/10/2025 12h30

Contaminação de bebidas com metanol é um risco

Contaminação de bebidas com metanol é um risco Foto / Sandro Araújo/Agencia Saúde DF

De acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira (17), outros dois casos suspeitos de intoxicação por metanol em Mato Grosso do Sul foram descartados.

Com o descarte desses casos, o Estado segue investigando outras duas possíveis intoxicações pela substância. 

No total, até agora, Mato Grosso do Sul registrou 11 casos suspeitos, e com a nova atualização, nove foram descartados.

Cabe ressaltar que, os dois pacientes ainda sob investigação são de Campo Grande, enquanto os casos descartados estavam localizados em Caarapó, Dourados, Ladário, Rio Brilhante e Sidrolândia.

Antídoto pode evitar morte

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), recebeu 60 ampôlas do antidoto de etanol farmacêutico, que pode ser utilizado para combater os efeitos no metanol no organismo. 

De acordo com a coordenadora estadual de Assistência Farmacêutica da SES, Patrícia Veiga, elas são destinadas inicialmente a um paciente com suspeita de intoxicação, caso que foi posteriormente descartado após nova avaliação clínica. As doses permanecem armazenadas como retaguarda estratégica, com validade até março de 2026.

O protocolo de atendimento segue um fluxo específico por paciente. A partir da notificação de um caso suspeito pelo hospital ao Ciatox, o centro aciona a Assistência Farmacêutica Estadual, que formaliza a solicitação do antídoto junto ao Ministério da Saúde.

A entrega é feita diretamente ao hospital solicitante, de acordo com o peso e a condição clínica do paciente, sendo que, em média, 30 ampolas são utilizadas por paciente adulto.

O Ministério da Saúde mantém estrutura logística nacional para envio emergencial do medicamento, com prazo máximo de 12 horas para entrega aos estados, via transporte aéreo.

EDUCAÇÃO

Prova para seleção de professores temporários da Reme acontecem neste domingo (19)

Cerca de 16 mil candidatos foram distribuídos em diversos locais para a aplicação das provas

19/10/2025 11h30

Prova para seleção de professores temporários da Reme acontecem neste domingo (19)

Prova para seleção de professores temporários da Reme acontecem neste domingo (19) Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

De acordo com o Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública - (ACP/MS), aproximadamente 16 mil professores se inscreveram para a seleção de professores temporários da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. A prova será aplicada neste domingo (19), em Campo Grande.

Ainda conforme o sindicato, inicialmente, a expectativa é preencher duas mil vagas puras, que são para preenchimento e atuação imediata. Depois, ao decorrer do ano, vão surgindo outras vagas para como as para substituição em caso de licença médica e afastamento dos professores titulares.

O tempo para a convocação dos candidatos aprovados dependerá da pontuação de cada um deles.

Os contratos irão cumprir uma carga horária de até 20 horas semanais por período superior a 15 dias consecutivos.

O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir de 2 de janeiro de 2026, mas há possibilidade de prorrogação por igual período, conforme a necessidade da administração municipal. A classificação definitiva dos professores está prevista para o dia 9 de dezembro.

Conforme o edital, a seleção tem o objetivo de formar um banco de cadastro de professores temporários para atender a demandas emergenciais da rede municipal.

Os candidatos devem levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, e um documento de identidade original com foto. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-texto, borracha e/ou corretivo durante a realização das provas. Além disso, estão permitidas garrafas de água em material transparente.

Os portões fecharão pontualmente às 13h, horário local em todos os locais de prova. Diante disso, a Semed orienta que candidatos cheguem com meia hora de antecedência.

