Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

em 2025

Mato Grosso do Sul é o terceiro estado com mais flagrantes de trabalho infantil

Estado ficou atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo, melhor resultado nacional no combate ao trabalho infantil desde 2017

Alison Silva

Alison Silva

09/02/2026 - 16h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mato Grosso do Sul aparece entre os estados com maior número de crianças e adolescentes afastados do trabalho infantil em 2025, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O estado contabilizou 235 resgates ao longo do ano, ficando atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo, melhor resultado nacional no combate ao trabalho infantil desde 2017.

De acordo com a Auditoria Fiscal do Trabalho, 4.318 crianças e adolescentes foram retirados de situações de trabalho infantil em todo o país em 2025. Desse total, cerca de 80% estavam submetidos às piores formas de exploração, caracterizadas por graves riscos à saúde, à segurança, ao desenvolvimento e à integridade moral.

No ranking nacional, Minas Gerais liderou com 830 afastamentos, seguido por São Paulo, com 629, e Mato Grosso do Sul, com 235. Na outra ponta, Acre (1), Amapá (7) e Tocantins (22) registraram os menores números de ocorrências.

Os resultados são atribuídos à implementação de um projeto estruturante de alcance nacional, que fortaleceu a atuação da Auditoria Fiscal do Trabalho com base em quatro eixos: uso de dados e evidências, combate sustentável ao trabalho infantil, capacitação técnica dos auditores-fiscais e aprimoramento da gestão da Inspeção do Trabalho.

Um dos principais avanços foi a consolidação do Grupo Especial Móvel de Combate ao Trabalho Infantil (GMTI), que em 2025 passou a operar, pela primeira vez, com uma equipe fixa de fiscalização em todo o território nacional. A atuação prioriza regiões e setores econômicos com maior incidência de trabalho infantil e ocorre de forma integrada à rede de proteção social.

Além do afastamento imediato das vítimas, as ações garantem o encaminhamento das crianças e adolescentes a serviços públicos e políticas de proteção. Para o coordenador nacional de fiscalização do Trabalho Infantil, Roberto Padilha, os números de 2025 reforçam o compromisso do Estado brasileiro com a erradicação do trabalho infantil e demonstram a importância do planejamento estratégico e da atuação articulada para assegurar a proteção integral de crianças e adolescentes.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Jovem de MS morre afogado na Ilha do Jurerê, em SP

O rapaz de 19 anos, que se afogou no Rio Paraná, chegou a ser resgatado por um barqueiro, mas não resistiu

09/02/2026 17h22

Compartilhar

Reprodução Redes Sociais

Continue Lendo...

O jovem identificado como Danilo Leite Teles, de 19 anos, natural de Dourados, morreu afogado no Rio Paraná, em um local conhecido como Ilha do Jurerê, no município de Rosana, no interior de São Paulo.

Danilo teria ido em excursão até o Jurerê, local que possui uma praia fluvial conhecida pelas águas cristalinas do Rio Paraná.

O morador de Douradina e outra pessoa, que não teve o nome divulgado, se afogaram no local. Ambos foram resgatados pela tripulação de um barco que passava pela região segundo apurou o site Pontal News.

O Corpo de Bombeiros Militar do município de Rosana socorreu as vítimas, que foram encaminhadas a uma unidade hospitalar. Entretanto, Danilo não resistiu.

A outra vítima, cuja identidade não foi divulgada, apresentou melhora e, segundo os médicos plantonistas, conforme a evolução do quadro, poderia receber alta no mesmo dia.

Após o óbito, o corpo de Danilo foi levado por uma funerária ao Instituto Médico Legal (IML) de Presidente Venceslau (SP), para os procedimentos de praxe.

Por meio de nota, a Prefeitura de Rosana informou que a região do Jurerê Nacional é de responsabilidade da União, não sendo de responsabilidade do município.

O Executivo Municipal informou ainda que já havia protocolado uma solicitação para que militares do Corpo de Bombeiros atuassem permanentemente na região. No entanto, até o momento do incidente, não havia recebido autorização.

Luto

A Prefeitura Municipal de Douradina decretou luto oficial de três dias pela morte de Danilo Leite Teles e também pelo falecimento do jovem atleta Guilherme Lorente de Pellegrin, ocorrido em circunstâncias distintas e sem relação com o afogamento.

No decreto, emitido nesta segunda-feira (9), a prefeitura informou que a morte dos dois jovens, embora em situações diferentes, abalou profundamente o município. Confira a nota na íntegra:

“O Governo Municipal decreta luto oficial por três dias pelo falecimento dos jovens Danilo Leite Teles e Guilherme Lorente de Pellegrin.


Nos unimos às famílias, amigos e a toda a população em um só sentimento: dor, respeito e solidariedade. Que Deus conforte os corações e traga força neste momento tão difícil”.

Assine o Correio do Estado

 

 

CAMPO GRANDE

Carro com quatro pessoas tenta matar morador de rua no bairro Coronel Antonino

De acordo com o relato de uma testemunha, os autores do crime cobravam a vítima de roubar uma televisão

09/02/2026 17h05

Compartilhar
Tentativa de homicídio no bairro Coronel Antonino, entre as ruas Santa Catarina e Guenka Kosuke

Tentativa de homicídio no bairro Coronel Antonino, entre as ruas Santa Catarina e Guenka Kosuke

Continue Lendo...

Na madrugada desta segunda-feira (9), um morador de rua, identificado como Jason Ribeiro Bezerra, de 32 anos, foi esfaqueado, na rua Santa Catarina, no bairro Coronel Antonino. Uma testemunha relatou que um casal cobrava o rapaz de ter roubado uma televisão. Em seguida, o homem desferiu golpes de faca contra a vítima. 

Após a agressão, a mulher e o homem fugiram do local e não foram identificados.

De acordo com o boletim de ocorrência, Jason sofreu quatro perfurações, sendo uma no pescoço, duas na nuca e uma no abdômen, com exposição de vísceras. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar e do SAMU compareceram ao local. A vítima ficou sob seus cuidados e foi encaminhada à ala vermelha da Santa Casa.

A testemunha ouviu que o motivo seria por uma televisão. O segurança de um canal de televisão, que tem a sede na região, relatou que escutou gritaria e visualizou, na esquina da Rua Santa Cataria com a Rua Guenka Kosuke, um carro com pelo menos quatro pessoas dentro. 

No local onde ocorreram os fatos, os policiais encontraram um colchão, o qual seria usado por Jason para dormir ali. As quatro pessoas chegaram em um carro e começaram a bater no homem. Ele ainda tentou correr pela Rua Guenka Kosuke, porém foi alcançado pelos autores, que, segundo a testemunha, a mandante era uma mulher, cujo apelido é Piele e um rapaz com cabelo de luzes loiras, sendo ele o autor das facadas. 

Em entrevista dos policiais com a vítima, no hospital Santa Casa, ele não conhecia os autores e não soube informar porque foi agredido. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Cepol (DEPAC-CEPOL) como tentativa de homicídio.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Juiz manda prefeitura recalcular valor do IPTU em até 30 dias
EM CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Juiz manda prefeitura recalcular valor do IPTU em até 30 dias

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2970, sábado (07/02); veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2970, sábado (07/02); veja o rateio

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6948, sábado (07/02); veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6948, sábado (07/02); veja o rateio

4

Governo vai investir R$ 170 milhões para levar energia à fábrica da Arauco
Investimento

/ 1 dia

Governo vai investir R$ 170 milhões para levar energia à fábrica da Arauco

5

Prefeito "Mais Louco do Brasil" é denunciado por enriquecimento ilícito
Política

/ 2 dias

Prefeito "Mais Louco do Brasil" é denunciado por enriquecimento ilícito

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/01/2026

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 29/01/2026

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23/01/2026

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional