Mato Grosso do Sul é o terceiro estado com mais flagrantes de trabalho infantil

Mato Grosso do Sul aparece entre os estados com maior número de crianças e adolescentes afastados do trabalho infantil em 2025, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O estado contabilizou 235 resgates ao longo do ano, ficando atrás apenas de Minas Gerais e São Paulo, melhor resultado nacional no combate ao trabalho infantil desde 2017.

De acordo com a Auditoria Fiscal do Trabalho, 4.318 crianças e adolescentes foram retirados de situações de trabalho infantil em todo o país em 2025. Desse total, cerca de 80% estavam submetidos às piores formas de exploração, caracterizadas por graves riscos à saúde, à segurança, ao desenvolvimento e à integridade moral.

No ranking nacional, Minas Gerais liderou com 830 afastamentos, seguido por São Paulo, com 629, e Mato Grosso do Sul, com 235. Na outra ponta, Acre (1), Amapá (7) e Tocantins (22) registraram os menores números de ocorrências.

Os resultados são atribuídos à implementação de um projeto estruturante de alcance nacional, que fortaleceu a atuação da Auditoria Fiscal do Trabalho com base em quatro eixos: uso de dados e evidências, combate sustentável ao trabalho infantil, capacitação técnica dos auditores-fiscais e aprimoramento da gestão da Inspeção do Trabalho.

Um dos principais avanços foi a consolidação do Grupo Especial Móvel de Combate ao Trabalho Infantil (GMTI), que em 2025 passou a operar, pela primeira vez, com uma equipe fixa de fiscalização em todo o território nacional. A atuação prioriza regiões e setores econômicos com maior incidência de trabalho infantil e ocorre de forma integrada à rede de proteção social.

Além do afastamento imediato das vítimas, as ações garantem o encaminhamento das crianças e adolescentes a serviços públicos e políticas de proteção. Para o coordenador nacional de fiscalização do Trabalho Infantil, Roberto Padilha, os números de 2025 reforçam o compromisso do Estado brasileiro com a erradicação do trabalho infantil e demonstram a importância do planejamento estratégico e da atuação articulada para assegurar a proteção integral de crianças e adolescentes.

