Mato Grosso do Sul registra mais uma morte e 908 novos casos por Covid

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) registrou nesta terça-feira (11), através do boletim epidemiológico semanal, um óbito e mais 908 novos casos de Covid-19 em Mato Grosso do Sul. Os registros foram feitos entre os dias 4 e 11 de abril.

O estado clínico não apresentou grandes mudanças referente aos registros da semana anterior. No momento, 11 pessoas estão hospitalizadas, 9 em leitos clínicos e 2 em leitos de UTI no devido à doença. No panorama geral, Mato Grosso do Sul registrou até o momento 17.484 casos confirmados em 2023.

A única morte notificada no boletim é de uma mulher, de 39 anos, residente de Bela Vista. A vítima apresentava doença renal crônica e faleceu no dia 7 deste mês. Agora, o número de óbitos soma 92 em todo o Estado.

Dos novos casos, Campo Grande segue liderando a lista com 654 novas ocorrências, seguida por Dourados (176), Brasilândia (49), Alcinópolis (15), Deodápolis (10), Itaquiraí (6), Ponta Porã (6), Anaurilândia (5), Chapadão do Sul (5) e Coxim (4). Ao todo 30 cidades registraram casos nesta semana.

Influenza

No último boletim epidemiológico de Influenza da SES, três novas mortes foram confirmadas em Mato Grosso do Sul e 1.640 casos notificados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Estado. O relatório foi divulgado ontem (10) no portal da Vigilância Sanitária.

Entre as vítimas estão duas crianças entre 0 e 9 anos e um idoso de 80 anos de idade. O município que mais apresentou casos de SRAG foi Campo Grande com 870 notificações, seguido por Corumbá (116), Dourados (59), Sidrolândia (51) e Ponta Porã (40).

Ao Correio do Estado a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), informou que, só em Campo Grande, foram registradas 602 internações de pacientes com SRAG, dentre elas adultos e crianças. No público de crianças entre 0 e 9 anos foram notificadas 419 internações, aproximadamente 70% do total.

Vacinação

Conforme noticiado pelo Correio do Estado anteriormente, a vacina bivalente está disponível para novos públicos em Mato Grosso do Sul, já as demais doses, que também protegem contra a Covid-19, estão disponíveis para toda a população.

Agora poderão receber o imunizante que protege contra a cepa original e as variantes do coronavírus pessoas com comorbidades e que que tenham 12 anos ou mais, grávidas e as puérperas que deram à luz há até 45 dias.

De acordo com a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo, é preciso reforçar a vacina nos grupos prioritários, pois são os que apresentam maiores complicações ao contrair o vírus.

“Temos que reforçar a vacinação em todo o qualquer indivíduo que está mais vulnerável ou exposto ao vírus, uma vez que essa é a forma mais eficaz de se evitar quadros graves da doença”.

Além destes públicos, a bivalente está disponível também para trabalhadores da saúde, população com 60 anos ou mais, indígenas aldeados e quilombolas a partir dos 12 anos de idade, para isso é necessário o esquema vacinal completo e a última dose ter sido aplicada há pelo menos quatro meses.

O reforço também está disponível para quem finalizou o esquema primário e tem pelo menos 12 anos de idade. E quem tem 18 anos ou mais e completou o mesmo período após receber o primeiro reforço, já está apto para o segundo.

Crianças a partir de seis meses se enquadram para iniciar o esquema vacinal. Aquelas iniciaram o esquema com a Pfizer baby devem receber a segunda dose após um intervalo de quatro semanas e a terceira após oito semanas da dose anterior.

