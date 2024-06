IBGE: Mato Grosso do Sul tem 18.707 endereços com nomes de santo - Gerson Oliveira

Dados do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos (CNEFE) do Censo Demográfico 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que Mato Grosso do Sul tem 18.707 endereços com nomes de santo.

Logo em seguida vêm o título Doutor, com 18.253; Presidente, com 12.045; Santa, com 11.315; Coronel, com 9.444; Dom com, 8.075; Padre, com 5.392; Vereador, com 3.761; Santo, com 3.436 e Professor, com 2.903.

Ainda de acordo com as informações, os tipos mais comuns de logradouros em MS são Rua, com 1.065.689 Avenida com 125.688, Estrada, com 71.972.

Para realizar a pesquisa, é importante entender como funciona o logradouro - parte fundamental do endereço que permite localizar um domicílio ou estabelecimento, que pode ser uma avenida, rua, estrada, viela, praça e até mesmo um rio. Após compreender isso, o IBGE divide o endereço em partes:

A primeira é o tipo (rua, estrada, etc);

A segunda é o título (Arquiteto, professor, Dr. Vereador etc) que pode existir ou não.

A terceira parte é o nome em si. É o que se pode ver, por exemplo, na Avenida (tipo) Consul (título) Assaf Trad (nome), que fica em Campo Grande, na saída para Cuiabá.

O tipo e o título que precedem o nome no logradouro foram pré-cadastrados em uma lista que serviu de referência para a escolha do recenseador durante a coleta. Apesar disso, foram identificados tipos e títulos de logradouro que não constavam na lista de referência para que também se atualizasse a lista original.

Pesquisa

O CNEFE é oprincipal repositóriode endereços com abrangência nacional e de acesso público. Tendo como objetivo principal, a busca por registrar todos os endereços de unidades construídas ou em construção e traz informações como logradouro, localidade, CEP e número.

Além de complementos que diferenciam endereços em uma mesma posição no logradouro. Para complementar a localização de endereços associa-se a esse registro um par de coordenadas geográficas.

De forma inédita, são apresentados também dados agregados por Código de Endereçamento Postal - CEP. Dessa forma, será possível saber quantos endereços, domicílios e estabelecimentos estão vinculados a cada um dos mais de 900 mil CEPs associados a endereços registrados no CNEFE, assim como quantas casas e apartamentos, por exemplo