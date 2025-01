Mato Grosso do Sul teve o ano mais quente da história em 2024

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A temperatura média anual de Mato Grosso do Sul ficou em 26,1ºC no ano passado, a maior média registrada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) na história. As temperaturas do estado são registradas pelo órgão desde 1994.

Ainda de acordo com o levantamento do Cemtec, a temperatura média de 2024 ficou quase 2ºC acima do padrão observado nos últimos 20 anos, que é de 24,5ºC.

Mais municípios acima dos 40ºC

Em 14 municípios monitorados pela rede de meteorologia, as temperaturas máximas superaram a casa dos 40ºC. A maior delas foi registrada em Aquidauana, com 43,7°C no dia 7 de outubro.

Se comparado com 2023, também é possível notar a escalada das temperaturas. Naquele ano, apenas 12 municípios registraram máximas acima dos 40ºC, sendo a maior temperatura de 43,4°C, registrada no município de Porto Murtinho, nos dias 17 de outubro e 16 de novembro de 2023.

Frio também foi rigoroso

No outro extremo, o frio também foi rigoroso em 2024. As temperaturas ficaram abaixo de 10°C em 20 cidades monitoradas pelo Cemtec e, em duas, os termômetros ficaram negativos: Iguatemi, com -0,2°C em 11 de agosto, e Rio Brilhante, com -0,3°C no dia 26 de agosto.

Já no ano anterior, de 2023, as mínimas ficaram abaixo de 10°C em 15 cidades sul-mato-grossenses, enquanto a temperatura mais baixa foi verificada em Rio Brilhante, no dia 15 de julho: 1,6°C.

Chuvas

Outro dado preocupante no comparativo entre os dois últimos anos é quanto ao acumulado de chuva nos 18 pontos monitorados pelo Cemtec. O ano de 2023 não foi bom nesse quesito, mas ainda assim a metade dos pontos monitorados registraram chuvas acima da média histórica.

Já em 2024 os dados mostram um agravamento da situação, com apenas um ponto de monitoramento localizado no município de Bataguassu tendo registrado chuva acima da média histórica, de apenas 33 milímetros.

Balanço

No ano de 2024, as temperaturas variam entre -0,3 a 43,7°C em Mato Grosso do Sul. O destaque foram as altas temperaturas, com valores entre 39-43°C, e baixos valores de umidade relativa do ar, entre 7-15%

Tabela 1. Temperatura máxima (°C) observada entre os dias 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Tabela 2. Umidade relativa do ar mínima observada entre os dias 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Tabela 3. Temperatura mínima (°C) observada entre os dias 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Tabela 4. Rajada de vento (km/h) observada entre os dias 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Tabela 5. Precipitação acumulada diária em 24h entre os dias 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

Tabela 6. Precipitação acumulada anual (mm) para Mato Grosso do Sul.

Relatório elaborado pela equipe técnica do CEMTEC/SEMADESC.

