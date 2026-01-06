Matrículas da Reme iniciam na próxima quinta-feira (08)

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Na próxima quinta-feira (08) inicia o período de matrículas de novos alunos da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (REME). A Secretaria Municipal de Educação (Semed) mantém o processo de forma remota.

Para realizar a matrícula é necessário que o solicitante acesse o site: https://matricula.campogrande.ms.gov.br/ e preencha os dados do aluno que irá ocupar a vaga.

No site, é possível indicar três unidades de ensino da preferência pessoal, que será escolhida para o aluno baseada nos critérios de disponibilidade da unidade e proximidade da moradia do estudante.

O período é para novas matrículas do Ensino Fundamental e EJA, e as vagas serão definidas e divulgadas no dia 21 de janeiro pela Secretaria Municipal da Educação.

Nas EMEIs, para a educação infantil, é necessário fazer o cadastro no banco de dados da Semed e acompanhar as informações por meio da área do candidato, em que terá detalhes sobre as vagas disponíveis nas unidades escolares do município.

A primeira lista foi divulgada em 3 dezembro e a efetivação aconteceu entre 3 e 12 de dezembro de 2025.

As aulas terão início em 5 de fevereiro, mas a Rede Municipal já está em serviço com atendimento ao público, e durante o mês de janeiro com matrículas e organização das turmas e salas.

A Rede Municipal atende cerca de 115 mil alunos nas 206 unidades escolares.

Matrícula

Novas matrículas e transferências ficam disponíveis durante todo o ano letivo, e podem ser realizadas em qualquer momento também de forma online pelo site: https://matricula.campogrande.ms.gov.br/.

Durante o ano, após o dia 21, os responsáveis que desejam fazer a matrícula ou transferência devem realizar um breve cadastro e solicitar matrícula do candidato. O resultado e efetivação é em dois dias após a designação.

O solicitante que realizar a matrícula deve ter um email válido para ter acesso ao serviço. Se acaso já tiver cadastro no Portal do Cidadão ou CCZ, a senha de acesso aos serviços de matrícula é a mesma cadastrada para estes.

Para dúvidas o contato é 0800 615 1515 ou a Central de Matrícula, para atendimento presencial.

Rematrícula

O período de rematrícula aconteceu até 12 de dezembro, em que os responsáveis deveriam ter ido à escola onde o aluno já estuda, confirmar a vaga e assinar o requerimento.

