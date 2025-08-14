Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MEIO AMBIENTE

Mau cheiro pode ser causado por gás que prejudica a saúde

Por causa da situação, o deputado estadual Pedro Pedrossian Neto apresentou um projeto para derrubar licença concedida pelo Imasul à fábrica de frigorífico

FELIPE MACHADO

14/08/2025 - 09h30
Segundo a engenheira ambiental Kamilla Ajala, o mau cheiro verificado na região oeste de Campo Grande que afeta cerca de 100 mil moradores pode ser causado por gás que faz mal à saúde. Nesta semana, o Correio do Estado vem reportando os capítulos da situação, que seria causada pela fábrica de farelo de ossos e sangue do frigorífico JBS, localizada na Avenida Duque de Caxias. 

Acerca dos impactos que a liberação desses gases podem causar ao meio ambiente e à população afetada, Kamilla cita que o cheiro de ovo podre, como descreveram alguns moradores, é causado por um gás incolor que, quando afeta a pessoa durante muito tempo, pode gerar consequências graves para a saúde.

“O cheiro forte e desagradável que pode ser liberado pela JBS, similar a ovo podre, é geralmente causado pelo sulfeto de hidrogênio [H2S]. O H2S é conhecido como o ‘gás da morte’, por ser extremamente tóxico em altas concentrações, causando perda de consciência imediata e a morte”, explica.

“O sulfeto de hidrogênio pode ter efeitos negativos no meio ambiente, principalmente devido à sua toxicidade e potencial para causar poluição atmosférica e acidificação. Na atmosfera, o H2S é convertido em dióxido de enxofre [SO2], que por sua vez pode formar ácido sulfúrico, contribuindo para a chuva ácida”, complementa.

Desde 2023, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu inquérito civil para apurar as condições da unidade. Após algumas vistorias técnicas, foram constatadas inúmeras irregularidades ambientais, como vazamento de fumaças nas laterais do empreendimento. 

A fim de mitigar o problema, o órgão recomendou a instalação de uma cortina arbórea, uma barreira vegetal densa, composta por árvores e arbustos, utilizada para controlar impactos ambientais. Sobre isso, Kamilla diz que a medida é importante e pode ser eficaz, mas as manutenções operacionais precisam ser feitas.
“A cortina arbórea é uma das medidas mitigadoras, porém, a manutenção do sistema operacional é de grande importância”, explica a engenheira ambiental.

A especialista disse, ainda, que um termo de ajustamento de conduta (TAC) seria uma boa alternativa, já que, em caso de descumprimento, o poder público poderia autuar a empresa. Porém, em maio do ano passado, o MPMS chegou a oferecer o acordo durante uma reunião, mas foi recusado pelos representantes da JBS.

“Já que na questão ambiental a empresa não está sendo correta, não está atendendo aos requisitos das leis ambientais, entra na parte econômica, multando, autuando a empresa. Daí ela começa a agir”, recomenda Kamilla.

Após duas matérias e a produção desta reportagem, o Correio do Estado ainda não obteve um retorno da JBS para prestar esclarecimentos sobre o caso e a possível suspensão da licença operacional da fábrica.

RELATOS

Na edição de ontem, moradores dos Bairros Nova Campo Grande e Jardim Carioca relataram ao Correio do Estado que o mau cheiro na região incomoda há anos. Eles chegaram a dizer que sentem vergonha de receber visitas e que seus imóveis desvalorizaram consideravelmente por causa deste problema.

“A minha casa, se ela estivesse em qualquer outro bairro, acho que, pelo menos, ela valeria 30%, 40% a mais. A gente constrói, a gente deseja morar no local, eu tenho um carinho imenso pelo bairro, tanto que eu comprei esse terreno vazio, eu construí a minha casa, coloquei tudo do bom e do melhor, para uma empresa fazer isso”, explica Fábia Britez, que mora no Bairro Nova Campo Grande há 24 anos.

“Uma empresa desse tamanho não tem a pachorra de resolver um problema simples. A gente não mora em invasão, a gente não se apossou de terreno que não podia, a gente tem documento, a gente comprou terreno, a gente pagou o Crea, a gente paga IPTU, então, ou seja, somos todos organizados. O poder público tem dois pesos e duas medidas: se desrespeitarmos alguma lei, o poder público vem como um leão para cima da gente, agora, vão como um gatinho para cima de uma empresa gigantesca”, complementa.

Mesmo com o problema perdurando há anos e com as consequências citadas acima, os moradores pedem que seja encontrada uma solução que não prejudique os trabalhadores da fábrica, já que muitos moram na região.

PROJETO

Além do MPMS, o caso agora está na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), que analisa projeto de decreto legislativo, de autoria do deputado estadual Pedro Pedrossian Neto (PSD), que pretende sustar duas licenças de operação da fábrica de farelo de ossos, concedidas pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), sob justificativa de que o processamento desses subprodutos está gerando danos ambientais e sociais.

Este projeto já foi distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Alems e, agora, está nas mãos do deputado estadual Paulo Duarte (PSB). Ele será o relator do projeto e vai determinar a constitucionalidade da suspensão da licença. Se aprovado, vai para o plenário, onde terá duas votações sobre seu mérito.

CRIME ORGANIZADO

PF prende "empresários" que lavam dinheiro do tráfico em Campo Grande

Agentes foram às ruas nesta quinta-feira para prender quatro pessoas e para cumprir mandados de busca em 13 enderenços em Campo Grande

14/08/2025 07h30

Em um dos alvos da operação a PF encontrou ao menos oito pistolas, revólveres e um fuzil, além de centenas de munições de diferentes calibres

Operação da Polícia Federal e a Receita Federal feita na manhã desta quinta-feira (14) prendeu quatro pessoas em Campo Grande e fez apreensões em 13 endereços onde supostamente ocorria lavagem de dinheiro procedente do tráfico de drogas e de armas. 

Conforme as informações iniciais, um dos alvos é um haras e os outros alvos são “empresários” que atuam na revenda de veículos e em oficina mecânica. A operação Contra-ataque III tem por objetivo
combater os crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Ainda de acordo com informações iniciais, um dos mandados de busca ocorreu no em uma das unidades do condomínio Dahma 2, onde dois veículos teriam sido apreendidos pelos agentes da Polícia Federal. Não há confirmação, porém, se o morador do imóvel foi preso.

Neste endereço os agentes apreenderam dois carros de passeio (um modelo da Volvo e um Up) e um mini-bug, que saiu sobre um reboque.

A ação é decorrente da análise de materiais apreendidos em investigação realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado - FICCO/MG, relacionada a uma organização criminosa dedicada a comercialização de armas e drogas na região do Triângulo Mineiro. 

Em um dos endereços alvo da operação na manhã desta quinta-feira, no Damha 2, o morador tentou se desfazer de dois celulares, jogando-os sobre uma lage. Porém, a operação estava sendo acompanhada por um drone, que flagrou a tentativa e os aparelhos acabaram sendo apreendidos.

SEM LASTRO

Após a identificação de que os fornecedores estariam sediados na cidade de Campo Grande, houve decisão judicial da 1ª Vara Criminal de Uberaba autorizando o compartilhamento de provas, as quais foram encaminhadas à Superintendência da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul para  prosseguimento da apuração.

Com o aprofundamento das investigações, foi possível constatar um complexo esquema elaborado para consecução da traficância, com a utilização de mercadorias agrícolas para ocultar as drogas e empresas, que apresentaram vínculos com os investigados, para o recebimento dos valores atinentes às negociações.  

Referidas empresas não possuíam lastro fiscal para a realização de substanciais movimentações financeiras, adotando atividades econômicas como comercialização de veículos e oficinas mecânicas para blindar a origem dos recursos.

No decorrer da deflagração da operação foram cumpridos em Campo Grande 4 mandados de prisão preventiva, 13 mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimento empresariais (incluindo um haras), além do sequestro de contas bancárias e bens imóveis vinculados a pessoas físicas e jurídicas relacionadas com o esquema criminoso.

De acordo com a Receita Federal, através das análises bancárias e fiscais dos envolvidos, foi possível constatar um grande esquema utilizado na logística para entrega dos entorpecentes e no recebimento dos valores decorrentes dessa comercialização.

Na entrega das drogas, foram empregadas empresas ligadas a familiares ou aos próprios envolvidos para emissão de documentos de transporte e notas fiscais de mercadorias agrícolas utilizadas para ocultar as drogas, continua nota da Receita.

Para o recebimento desses valores, as transações bancárias eram realizadas através de contas de empresas autorizadas pelos sócios e de contas vinculadas a parentes. Esses últimos não possuíam lastro fiscal para a realização de substanciais movimentações financeiras.

Ressalte-se que, para blindar a origem dos recursos ilícitos, foram realizados investimentos em outras atividades econômicas como comercialização de veículos em garagens de terceiros, bem como atividades de manutenção e reparo de veículos.

Em um dos alvos da operação a PF encontrou ao menos oito pistolas, revólveres e um fuzil, além de centenas de munições de diferentes calibresMini-bug foi um dos três veículos apreendidos em um imóvel no Damha 2 na manhã desta quinta-feira pela PF (Foto Marcelo Victor)

(reportagem editada às 09:30 para acréscimo de informações)

Cidades

Mais uma vítima liga para a PM e finge pedir dipirona para denunciar violência doméstica

Policial identificou se tratar de denúncia disfarçada e equipe foi deslocada até a residência da vítima; na semana passada, caso semelhante foi divulgado

13/08/2025 18h32

Mulher ligou para o 190 e pediu ajuda disfarçando denúncia

Mulher ligou para o 190 e pediu ajuda disfarçando denúncia Divulgação

Uma mulher de 25 anos ligou para o 190 da Polícia Militar fazendo um pedido de dipirona, como forma de denunciar um caso de violência doméstica sem levantar suspeitas do agressor, nesta quarta-feira (12). A denúncia ocorre dias depois da PM divulgar um caso similar, onde a vítima usou a mesma tática e conseguiu ser socorrida, em Campo Grande.

No novo caso, conforme consta em boletim de ocorrência, a mulher pediu uma dipirona ao ser atendida e logo o policial identificou se tratar de denúncia disfarçada e indagou se ela estava sendo agredida, ao que a mulher respondeu que sim.

Foram colhidas informações básicas, como o endereço, e uma equipe policial se deslocou até o local, onde a vítima contou que foi agredida.

Segundo ela, o companheiro jogou uma com comida, a empurrou e ameaçou dizendo que ela merecia "tomar tanto soco para ficar roxa" e que iria matar ela.

O homem estava na casa e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, sem oferecer resistência.

Na delegacia, ele confirmou que arremessou uma panela contra a vítima, mas negou que tenha acertado, assim como também negou as ameaças.

A mulher, por sua vez, requereu medida protetiva contra o agressor e solicitou escolta policial para retirada imediata de seus pertences da residência. No entanto, foi esclarecido a ela que apenas após o deferimento das medidas protetivas de urgência pelo Poder Judiciário é que ela poderá a rede de atendimento para a retirada dos pertences.

Ela também foi orientada a buscar a Defensoria Pública para tratar sobre ações de natureza familiar, como separação judicial, divórcio, guarda de filhos, entre outros, e a comparecer ao Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) para acompanhamento psicossocial. 

O caso foi registrado como vias de fato (violência doméstica) e ameaça com agravante em caso de vítima mulher.

Outro caso

Na semana passada, a Polícia Militar divulgou o caso de uma mulher vítima de violência doméstica conseguiu denunciar um caso de agressão fingindo estar ligando para a farmácia e pedindo um dipirona.

Áudio da ligação, com voz modificada para não expor a mulher (ouça abaixo), foi compartilhado pela PM. 

Ao ser atendida pelo policial, a mulher disse: "Oi, eu gostaria de um remédio", ao que o policial, inicialmente, explicou que o telefone que ela ligou era da Polícia Militar, pensando e tratar de engano. A vítima insistiu: "Sim, um remédio, aqui na avenida... um dipirona".

O policial militar entendeu rapidamente que poderia ser uma denúncia disfarçada e começou a questionar a vítima se o caso se tratava de violência doméstica, pedindo para ela responder apenas sim ou não.

A vítima seguiu com as respostas, conforme solicitado, acrescentando eventualmente frases soltas sobre o suposto remédio que estaria pedindo para manter o disfarce, e passou o endereço para a falsa entrega.

Equipes da Polícia Militar foram ao local e atenderam a ocorrência.

Dias depois, a mulher ligou novamente para o 190 da Polícia Militar, mas desta vez para agradecer.

"Por trás de uma frase simples, havia medo, dor e a esperança de ser salva. Do outro lado da linha, a PMMS entendeu o pedido silencioso e agiu rapidamente, protegendo mais uma vida que corria risco dentro do próprio lar", disse a PM em sua página oficial do Instagram.

