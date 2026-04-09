Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

LEITURA

MEC Livros soma 122 mil empréstimos gratuitos em uma semana; Veja como acessar

Quase 8 mil obras podem ser acessadas do celular ou computador

agência brasil

09/04/2026 - 14h29
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A plataforma MEC Livros do Ministério da Educação (MEC) registrou 122 mil empréstimos gratuitos de obras literárias, desde o anúncio da nova ferramenta, em 1º de abril. A nova biblioteca digital do Brasil já alcançou 291,6 mil usuários.

O acervo reúne cerca de 8 mil livros nacionais e internacionais, que podem ser alugados de graça por 14 dias, renováveis por igual período. 

A leitura das obras ocorre diretamente na plataforma MEC Livros, via site ou aplicativo disponível para dispositivos móveis (tablets e smartphones), com login do Gov.br.

O MEC informa que o objetivo é estimular o hábito de leitura entre os brasileiros, além de contribuir para a aprendizagem e formação de estudantes, por exemplo, para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A plataforma também moderniza o ensino e promove a integração de novas tecnologias na educação. Há ainda recursos de acessibilidade, com opções de ajuste de fonte e contraste, suporte para pessoas com dislexia e compatibilidade com leitores de tela.

Os favoritos

Desde a liberação para o público, o livro mais lido é “A Cabeça do Santo”, da jornalista e escritora brasileira Socorro Acioli. A obra conta a história de um jovem que descobre possuir o dom de ouvir as preces de mulheres para Santo Antônio.

Além dessa, completam lista das cinco obras mais lidas: 

  • o romance Sem Despedidas, de Han Kang;
  • o romance A Vegetariana, de Han Kang, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura 2024; 
  • o suspense Noites Brancas, de Fiódor Dostoiévski; 
  • o romance Crime e Castigo, também de Dostoiévski.

Leitores

Em uma semana, os estados que registraram os maiores números de leitores ativos e mais livros lidos são:

  • São Paulo, com 10.045 leitores ativos e 5.366 livros lidos;
  • Minas Gerais (4.518 leitores e 2.382 livros);
  • Rio de Janeiro (4.485 leitores e 2.434 livros);
  • Ceará (3.259 leitores e 1.887 livros);
  • Bahia (3.171 leitores e 1.783 livros).

Acervo

Os quase 8 mil livros nacionais e internacionais proporcionam aos leitores acesso as obras clássicas, best-sellers contemporâneos, além de obras nacionais, internacionais, de domínio público e as que foram licenciadas pelo governo federal. 

Na primeira página do MEC livros, aparecem listas de livros disponíveis, organizados por categorias como “Em Alta”, “Best-Sellers”, “Autores Clássicos Brasileiros”, “Livros Premiados”, “Sucessos Brasileiros”, “Adicionados recentemente”, “Saberes Indígenas”, “Livros para a Infância”, “Poesia”, entre outras.

Empréstimo

Para ter acesso às obras, basta acessar o site ou o aplicativo do MEC Livros e fazer o login com a conta do Gov.br.

O usuário pode buscar um livro pelo título ou autor. Com base na pesquisa, a plataforma pode sugerir títulos semelhantes.

Ao clicar na capa da obra que deseja pegar emprestada, há a opção de ler o resumo sobre a obra e no botão “Mais informações” é possível verificar a editora, data de publicação, número de páginas, idioma, categoria e se a obra é de domínio público.

O interessado deverá verificar se o livro selecionado está disponível para leitura ou se há fila de espera. Se disponível, basta clicar no ícone azul “Emprestar e Ler”.

No fim do prazo (14 dias), o usuário pode optar pela renovação do empréstimo pelo mesmo período ou pela devolução do título. Somente após a devolução deste livro será possível tomar um novo livro emprestado.

"April rain"?

Será que chove nos shows de hoje? Confira a previsão

Campo Grande se prepara para receber dois shows nesta quinta-feira

09/04/2026 14h00

Compartilhar
Tempo na Capital é parcialmente nublado no início da tarde mas previsão indica chuvas na parte da noite

Tempo na Capital é parcialmente nublado no início da tarde mas previsão indica chuvas na parte da noite

Continue Lendo...

Para quem acha que em Campo Grande nunca acontece nada, a cidade recebe hoje não um, mas dois grandes shows que prometem agradar o público do rock e do sertanejo.

 A banda internacional Guns N’ Roses se apresenta no Autódromo Internacional Orlando Moura às 20h30 e o cantor nacional Zezé di Camargo abre a 86ª Expogrande no Parque Laucídio Coelho. 

Com os dois eventos acontecendo ao ar livre, a preocupação é a mesma: vai chover? 

Campo Grande tem estado em alerta para chuvas intensas desde o final de semana, com pancadas isoladas durante o dia. 

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima, Mato Grosso do Sul está em uma área de impacto de um ciclone extratropical que se formou na última terça-feira no Oceano Atlântico, avançando entre o Paraguai e a Argentina. 

Os efeitos dessa condição são sentidos principalmente pela atuação da frente fria associada, que favorece a ocorrência de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. 

Assim, segundo o Climatempo, são esperadas pancadas de chuvas em Campo Grande ao longo desta tarde e noite, mas sem grandes acumulados. A previsão indica volumes menores que 1 milímetro e temperaturas entre 25ºC e 23ºC nos horários dos shows. 

Na região do Autódromo, já choveu no início desta tarde, pegando fãs que acampavam na entrada de surpresa. 

Na região central da Cidade, onde vai ser a Expogrande, a chuva ainda não chegou, mas pode cair entre o final da tarde e o início da noite. 

Como aproveitar o show mesmo com chuva?

  • Capa de chuva é essencial. Mas não qualquer uma, invista em uma de qualidade. De nada adianta manter a roupa seca mas sofrer pelo suor. Capas coloridas ajudam a te localizar na multidão. Então, combine com amigos de irem com cores que ajudem a se encontrarem no meio da “muvuca”. 
  • Invista em sapatos confortáveis e, se possível, impermeáveis. Botas e galochas ajudam a manter os pés secos, evitando desconforto e, principalmente, um resfriado. 
  • Levar um boné pode te ajudar com a visibilidade, já que evita a água cair no rosto. Se você usa óculos, essa dica pode ser muito útil. 
  • Proteja seu celular, seja em uma sacolinha ou em um recipiente impermeável. 
  • Leve um par de meias extras. Não ocupa espaço e pode ser útil se você encharcar os pés. 
  • Maquiagem? Só se for à prova d’água. Arrase no look do começo ao fim do show e evite olhinhos de panda. 

Como chegar no show do Guns?

O show irá acontecer no Autódromo Internacional Orlando Moura. A única via de acesso ao local é pela BR-262, na saída para São Paulo. 

O espaço fica a 29 minutos de distância do centro da cidade. A melhor rota para chegar, saindo de bairros próximos à região central é passando pela Avenida Ministro João Arinos, na Chácara Cachoeira, e seguir, já que a Avenida se converge na rodovia no final da cidade. 

Região Norte

Para quem mora mais para cima, ao redor do bairro Monte Castelo, são três rotas alternativas até chegar na rodovia. A mais rápida é descendo a Avenida Ceará até a Avenida Ministro João Arinos e seguir até a BR. 

Outra alternativa é seguir pela Cônsul Assaf Trad, descer pela rua Cristóvão Lechuga Luengo, contornar o Parque Ecológico do Sóter pela rua Antônio Rahe, descer a Avenida Hiroshima até a rotatória para entrar no Parque dos Poderes. A partir daí, é só seguir pela Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, entrar na Rodovia Dalton Derzi Wasilewski. No pontilhão, é só fazer o retorno e entrar na BR-262. 

A terceira opção é sair do bairro pela Avenida Julia Maksoud até a Rua Joaquim Murtinho e seguir até a rodovia. 

Para os fãs que moram na região Nordeste, no bairro Nova Lima e regiões, o melhor trajeto é pela Rua Alexandre Herculano e pegar a rodovia BR-163. No pontilhão, é só fazer o contorno e entrar na BR-262. 

Região Sul

Para os moradores do bairro Aero Rancho e região sudoeste de Campo Grande, também são três rotas de acesso à rodovia. 

O caminho mais rápido dura aproximadamente 43 minutos, dependendo do trânsito. O indicado é seguir pela Avenida Georges Chaia até chegar na Avenida Costa e Silva. Na rotatória da Coca-Cola, é só seguir pela esquerda, na Avenida Dr. Olavo Vilella de Andrade e entrar no bairro Rita Vieira e seguir até a Avenida Três Barras. No semáforo do posto Shell, siga à direita na Avenida Nogueira Viêira e entre à esquerda na Rua Soldado Reinaldo de Andrade. Logo à frente, é só seguir pela João Arinos até a rodovia. 

Outra opção é seguir pela Avenida Ernesto Geisel até a Avenida Fernando Corrêa da Costa. No cruzamento, entre na Rua Joaquim Murtinho e siga até a rodovia. O tempo estimado por esse caminho é de 45 minutos, dependendo do trânsito. 

A outra sugestão é pela Avenida Guaicurus até entrar na BR-163. Siga para o norte até o viaduto Engenheiro Paulo Avelino de Rezende e entre à direita na BR-262. 

Região Oeste

Na região oeste da cidade, nos bairros Jardim São Conrado, Taveirópolis, Tijuca, Santo Amaro e região, o mais indicado é seguir pela Avenida Afonso Pena e entrar na Rua Dr. Antônio Alves Arantes. Na rotatória, entre na Rua Raul Pires Barbosa até a Rua Coronel Cacildo Arantes. Ela irá diretamente até a Ministro João Arinos. No semáforo, entre à esquerda e siga até a rodovia. 

Outra opção é seguir pela Avenida Duque de Caxias até a Rua Antônio Maria Coelho. Depois, entre na Rua Pedro Celestino até a Rua Joaquim Murtinho. Siga em frente até a João Arino até chegar no Autódromo. 

86ª Expogrande

A abertura da maior feira do agronegócio de Mato Grosso do Sul começa nesta quinta-feira (9) no Parque de Exposições Laucídio Coelho, na Rua Américo Carlos da Costa, 320, a partir das 19h. O show de abertura fica a cargo do cantor Zezé di Camargo e a entrada é gratuita. 

Essa edição promete ser a maior da história e deve movimentar mais de R$ 642 milhões. Com 24 leilões de animais de corte e de elite confirmados, a edição deste ano também contará com a participação de cinco instituições financeiras, além de ciclo de palestras, expositores comerciais e de animais, shows, praça de alimentação, pavilhão tecnológico e julgamentos técnicos.

Veja a programação dos shows:

  • 09/04 (quinta) - Zezé Di Camargo (entrada gratuita na arena)
  • 10/04 (sexta) - Gusttavo Lima
  • 11/04 (sábado) - Daniel
  • 17/04 (sexta) - Diego & Victor Hugo
  • 18/04 (sábado) - Luan Santana
  • 20/04 (segunda, véspera de feriado) - Thiaguinho (show extra após o encerramento da feira)

A partir dessa edição da Expogrande, será preciso realizar um cadastro prévio para entrar na exposição. O preenchimento pode ser feito neste link. Após o cadastro, o visitante recebe um QR Code por e-mail, que deve ser apresentado na entrada.

A entrada continuará gratuita na maior parte dos dias. A exceção são as sextas-feiras e os sábados, a partir das 14h, quando será cobrado ingresso de R$ 20. Crianças de até 14 anos não pagam. 

A Expogrande 2026 segue até o dia 19 de abril e o esperado é que 135 mil pessoas passem pela exposição ao longo dos dias. 

INTERIOR | MS

MP quebra quadrilha que escondia cocaína em mármore; seis são presos

Empresa de marmoraria era usada para esconder carregamento ilícito entre cargas de pedras, com substâncias mascaradas nos populares "mocós" e quase uma tonelada apreendida em 2025

09/04/2026 12h49

Compartilhar
Com apoio de equipes dos batalhões de Choque e Operações Policiais Especiais, seis indivíduos foram presos

Com apoio de equipes dos batalhões de Choque e Operações Policiais Especiais, seis indivíduos foram presos

Continue Lendo...

Através do cumprimento de mandados de prisão na manhã de hoje (09), além de outros 16 de busca e apreensão através da operação batizada de Pietra Cava, seis indivíduos foram presos e o esquema de uma quadrilha especializada em transportar cocaína entre cargas de mármore foi desmantelado pelo trabalho do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco). 

Braço do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o Gaeco cumpriu mandados nesta quinta-feira (09) na Capital sul-mato-grossense e em municípios das microrregiões de Bodoquena, bem em Ponta Porã, geograficamente localizado como "irmão" da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero (PJC).

Conforme o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a Operação Pietra Cava cumpriu mandados em: 

  1. Bonito;
  2. Campo Grande;
  3. Jardim e 
  4. Ponta Porã.

Pedra de mármore e cocaína

Do italiano "Pedra Cavada", o nome da Operação, ainda conforme detalhado pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, faz referência ao modo usado pela organização criminosa para transportar a droga. 

Isso porque, as substâncias ilícitas estariam sendo transportadas em perfurações feitas nas pedras de mármore, com o Gaeco apontando para uma apreensão de quase uma tonelada (800 quilos) pertencentes à quadrilha em 2025. 

Da atuação do grupo criminoso, que rodava pela microrregião conhecida como Bodoquena, o Gaeco esclarece que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve êxito em localizar carregamentos desse tipo, por exemplo, em Guia Lopes da Laguna. 

Com a troca de informações com o posto da PRF em Guia Lopes, com o 11° Batalhão da Polícia Militar e com apoio de equipes dos batalhões de Choque e Operações Policiais Especiais, seis indivíduos foram presos na ação de hoje (09). 

"Mocós" de pó

Ainda no primeiro semestre de 2024, há quase dois anos, a decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) respondeu ao MPMS que os chamados "mocós" são materiais suficientes para classificar um crime como premeditado e, assim, aumentar a pena para essa modalidade do tráfico de drogas.

Há tempos as polícias buscam combater essas organizações criminosas, que se especializam na fabricação de fundos falsos para o transporte de drogas, e até mesmo possuem oficinas especiais dedicadas a esse serviço.

Cabe citar o exemplo da Operação Guatambu II, mirando organização criminosa com oficina de fundos falsos, com mandados cumpridos ainda em 16 de maio de 2024 em cinco cidades de três Estados diferentes, incluindo três municípios sul-mato-grossenses. 

  • Campo Grande–MS, 
  • Aquidauana–MS,
  • Anastácio–MS, 
  • Birigui–SP e 
  • Fortaleza–CE.

Desde então, entretanto, as apreensões não diminuíram, sendo que Mato Grosso do Sul havia registrado um aumento de 50% no volume de cocaína apreendida em rodovias federais que cortam o Estado até o fim de junho do ano passado, conforme dados compilados pela PRF em balanço semestral, sendo 8,3 toneladas totais nesse período em 2025.  

Justamente algumas dessas apreensões revelaram que o crime ainda se vale de práticas antigas, como o uso desses esconderijos em veículos para acomodar as substâncias a serem distribuídas pelo tráfico. Em 2025, por exemplo, carregamentos foram localizados ocultos das mais diversas formas num intervalo de 30 dias, entre cargas de ossos, minério e até entre produtos de limpeza.

Em 12 de fevereiro, por exemplo, 120 kg de cocaína foram apreendidos na BR-262, droga essa que estava fracionada e escondida entre cargas de ossos, armazenadas em tambor plástico com capacidade para armazenar até 200 litros 

Outra carga interceptada na BR-262, menos de dez dias depois, também tentava passar substâncias entorpecentes entre carregamento lícitos, sendo 391 kg de cocaína e 247 Kg de maconha localizados nessa ocasião em um bitrem, que transportava minério de ferro

Como se não bastasse, até mesmo uma carga de produtos de limpeza foi usada para tentar camuflar um carregamento de cocaína que, segundo a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), foi avaliado em R$ 15 milhões após apreensão feita em após o início de março. 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

