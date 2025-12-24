Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Médicos acusam Santa Casa de Campo Grande de pressionar greve

Médicos celetistas também não receberam o 13º salário, mas ainda não ameaçaram parar as atividades

Felipe Machado

24/12/2025 - 09h00
A Santa Casa de Campo Grande está sendo acusada de pressionar greve dos médicos celetistas, que também não receberam o 13º salário por causa da crise financeira alegada pela entidade, a mesma situação em que vivem os profissionais de enfermagem, limpeza e copa, que estão com, pelo menos, 30% dos funcionários parados desde segunda-feira.

Em nota enviada à imprensa, o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (Sinmed-MS) afirmou tratar com estranheza e preocupação a atitude da Santa Casa acerca da atual situação da classe. Isso porque a própria instituição sugeriu, por meio de dois ofícios, para os médicos celetistas entrarem em greve.

Ainda no comunicado, o Sinmed-MS disse que os ofícios do hospital chegaram após o sindicato convocar uma assembleia com a categoria, na noite de segunda-feira, para debater sobre uma proposta feita pela instituição de como seria feito o pagamento do 13º salário. 

Na oferta, constava o parcelamento do benefício com início em janeiro de 2026, sem a inclusão de juros ou correções pelos atrasos.

“A estranheza é total. Estávamos indo para uma assembleia e a Santa Casa já estava definindo que entraríamos em greve, enviando documentos orientando até o número de profissionais que deveriam trabalhar. A decisão de greve é nossa, não deles. É um absurdo que faz qualquer profissional se sentir humilhado e desprestigiado”, declara o presidente do Sinmed-MS, Marcelo Santana, que acusa a entidade filantrópica de lockout, que é quando o empregador sugere greve dos empregados para gerar uma pressão, neste caso, a pressão seria exercida contra o poder público.

Firmes na posição de não parar com as atividades, os médicos celetistas decidiram por não acatar a sugestão da Santa Casa. Em contrapartida, o sindicato decidiu entrar com pedido de liminar determinando o pagamento imediato do benefício, além de pedir responsabilização de gestores e audiência de conciliação entre as partes.

“Nunca vimos esse tipo de atitude na história da Santa Casa. O problema da falta de pagamentos e do 13º salário é de responsabilidade exclusiva deles como empregadores. Eles nos chamaram apenas um dia antes do vencimento do prazo para dizer que não pagariam, demonstrando total falta de gestão e de respeito com os médicos celetistas”, esclarece o presidente sindical.

Ainda ao Correio do Estado, Marcelo Santana confirma que médicos de áreas como Urologia, Ortopedia e Cirurgia Pediátrica já formalizaram a rescisão com a Santa Casa, em que, segundo o presidente sindical, a prática da medicina tornou-se uma “missão impossível”.

PROCESSOS

Tanto o Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem do Estado de Mato Grosso do Sul (Siems) quanto o Sinmed-MS entraram com ações na Justiça contra a Santa Casa, pedindo o pagamento imediato do 13º salário.

No processo da Siems foi deferido pelo juiz Leonardo Ely, da 6ª Vara do Trabalho de Campo Grande, do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-24). Na decisão, o magistrado pede que a instituição pague o benefício dos enfermeiros, sob pena de multa de R$ 1 mil por dia de atraso.

“A reclamada deverá se manifestar especificamente em relação ao pedido liminar da concessão da tutela de urgência requerida, até as 23h59min do dia 24/12/2025 [quarta-feira], sem prejuízo da oportunidade para oferecer defesa, que lhe será facultada posteriormente”, afirma o juiz em sua decisão.

O diretor de Negócios e Relações Institucionais da Santa Casa, João Carlos Marchezan, afirma ao Correio do Estado que é improvável que o hospital consiga cumprir a decisão judicial neste momento. “Muito difícil agora”, explica.

GREVE

Até o momento, os serviços afetados pela paralisação dos funcionários são: consultas eletivas, cirurgias eletivas, enfermaria, pronto-socorro e unidade de terapia intensiva (UTI), limpeza (higienização de centros cirúrgicos, consultórios, banheiros e corredores), lavanderia (acúmulo de roupas utilizadas em cirurgias ou exames) e cozinha.

Na sexta-feira, a instituição já havia informado que não tinha precisão de quando seria pago o benefício aos servidores. Segundo afirma o hospital, o atraso ocorreria porque o governo do Estado não iria realizar o repasse integral da 13ª parcela, avaliado em R$ 14 milhões, que geralmente é passado este mês.

Segundo a entidade, para este ano, o valor seria transferido em três parcelas, com cada uma sendo depositada em janeiro, fevereiro e março de 2026.

Esse repasse extra não está previsto em contrato, mas faz parte de um acordo do Executivo estadual com todos os hospitais filantrópicos do Estado, por meio da Federação das Santas Casas, Hospitais e Instituições Filantrópicas e Beneficentes de Mato Grosso do Sul (Fehbesul).

Ambos Executivos, tanto municipal quanto estadual, no entanto, afirmaram que estão em dia com suas obrigações previstas em contrato. 

Além dos esforços municipais e estaduais, a bancada federal também está agindo na tentativa de trazer recursos para a Santa Casa. O senador Nelsinho Trad (PSD) anunciou que entrou em contato com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para pedir apoio do governo federal.

De acordo com João Carlos Marchezan, há uma negociação entre a Santa Casa e o governo do Estado para que o pagamento desta 13ª parcela seja feito integralmente no dia 10 de janeiro, e não mais nos três primeiros meses de 2026. 

Porém, reafirma que o plano a para pagar os funcionários seria contrair um novo empréstimo milionário com o banco, mas isso ainda não foi aprovado por nenhuma instituição financeira.

Saiba

Na sexta-feira, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso do Sul (CRM-MS) emitiu uma nota declarando preocupação diante do colapso financeiro da Santa Casa de Campo Grande. Porém, disse que não é responsabilidade do conselho intervir na situação da entidade filantrópica.

CUIDADOS COM OS PETS

Saiba como acalmar os pets durante a queima de fogos de fim de ano

Barulho gerado pelos artefatos causa incômodo nos peludos

24/12/2025 10h30

Cacau, vira-lata adotada, lida razoavelmente bem com os fogos de artifício

Cacau, vira-lata adotada, lida razoavelmente bem com os fogos de artifício Foto: Naiara Camargo

Para alguns, fogos de artifício representam comemorações, celebrações, felicitações e união nas festas de fim de ano. Já para animais, significam estresse, agitação, medo e inquietação.

O barulho gerado pelos artefatos causa incômodo não apenas em animais, mas também em pessoas hospitalizadas, bebês, autistas e idosos com Alzheimer.

Cacau, vira-lata adotada, lida razoavelmente bem com os fogos de artifício

É comum encontrar animais machucados, assustados ou até mesmo mortos após um "show" de fogos em épocas festivas de fim de ano. Isso acontece porque a audição desses bichos é mais sensível a barulhos.

Se o som dos artefatos é alto para o ser humano, para os animais é mais ainda. Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o médico veterinário, Silvio Raul Prieto Junior afirmou que os animais têm capacidade auditiva maior do que o homem.

"Devido à essa particularidade, os fogos de artifícios podem causar estresse físico e psicológicos, tornando-se momentos de desespero", explicou.

DICAS

O Correio do Estado preparou oito dicas para deixar o animal menos estressado durante a queima de fogos. Confira:

  • Isolá-lo em um local onde não há objetos ou barreiras perfurantes;
  • Mantê-lo em um ambiente seguro e familiarizado, com água, comida, cama e brinquedos;
  • Mantê-lo em ambiente fechado, que possa abafar sons dos artefatos, como garagens e quartos;
  • Distrair o pet durante a queima de fogos, como brincar e fazer carinho no animal;
  • Manter janelas, portas e passagens fechadas;
  • Colocar protetores auriculares ou algodão nos ouvidos do animal;
  • Ligar a TV no volume máximo para disfarçar o barulho dos fogos de artifício e entreter o pet;
  • Fazer uso de medicações (florais) para deixar o animal mais calmo;
  • Alguns dias antes das festas, habituar o pet com muitos barulhos e música alta;
  • Colocar um colete ou faixa protetora ao redor do corpo do animal. É simples: basta colocar a faixa na altura do peito do animal e cruzar as pontas depois do pescoço, na altura do dorso; depois é preciso fazer o mesmo abaixo, na altura do dorso; por fim, é necessário dar nó firme, perto da coluna. Deve-se garantir que o pano não esteja apertando ou machucando o pet.

Veja o passo a passo da técnica de amarração:

HABILITAÇÃO

Mais de 1,5 mil por dia requerem nova CNH em MS

Lançada dia 9 de dezembro, resolução do Contran facilita e barateia processo para tirar habilitação, além de trazer novidades na renovação

24/12/2025 10h00

As novas regras para obtenção da CNH foram lançadas no dia 9 de dezembro

As novas regras para obtenção da CNH foram lançadas no dia 9 de dezembro Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

Cerca de 1,5 mil sul-mato-grossenses por dia estão em busca da nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo no total 21,3 mil nas duas semanas desde o lançamento da resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que facilita e barateia o processo de retirada da carta, principalmente para aqueles que desejam fazer pela primeira vez.

Segundo divulgação do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) com base nos dados da a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), desde o dia 9 de dezembro, quando o Diário Oficial da União publicou a Resolução nº 1.020 do Contran, Mato Grosso do Sul possui 21,3 mil requerimentos pelo aplicativo CNH do Brasil.

Detalhando os requerimentos, 79,2% são para categoria AB (motocicletas e carros), 17,7% para categoria B (carros de até 3,5 mil kg e com capacidade para até 8 passageiros), e 3% para categoria A (veículos motorizados de duas ou três rodas, como motocicletas, motonetas, ciclomotores e triciclos).

Acerca do passo a passo para obtenção da primeira CNH por meio das novas regras, o Detran orienta a população interessada, conforme os avanços realizados até o momento, a:

  1. Baixe o aplicativo CNH do Brasil
  2. No pré cadastro da Habilitação preencha o requerimento de Primeira Habilitação
  3. Escolha a categoria pretendida e selecione MS como unidade federativa
  4. Inicie o curso teórico pela autoescola ou pelo aplicativo CNH do Brasil
  5. Agende atendimento presencial em uma agência do Detran para abertura do Renach e coleta biométrica
  6. Faça os exames psicológico e médico
  7. Faça o exame teórico
  8. Emita a Licença de Aprendizagem pelo app CNH do Brasil
  9. Busque um instrutor vinculado a uma autoescola (por enquanto, apenas instrutores de instituições credenciadas possuem acesso ao sistema, mas o Detran-MS já trabalha para avançar)
  10. Faça as aulas práticas obrigatórias
  11. Faça o exame de direção veicular.
  12. Sua Permissão para Dirigir (PPD) estará disponível no app CNH do Brasil.

PRIMEIRO EM MS

Bruno Amorim Gonçalo, de 29 anos, tornou-se o primeiro condutor de Mato Grosso do Sul a ter a PPD pelas novas regras da CNH do Brasil. Bruno começou o processo no dia 9 diretamente pelo aplicativo CNH do Brasil, justamente no mesmo dia em que foi lançada oficialmente a resolução do Contran.

Cerca de 48h depois, no dia 11, buscou orientação na Agência do Detran no Pátio Central, onde já fez a biometria, realizou a captura de imagem, efetuou o pagamento da guia e passou pelos exames médico e psicológico.

Por causa das travas sistêmicas relacionadas à carga horária mínima exigida para liberação do exame teórico, a prova foi realizada apenas no dia 18 de dezembro. Após ter sido aprovado, o condutor conquistou a Licença para Aprendizagem de Direção Veicular (LADV), que ficou disponível digitalmente pelo aplicativo.

Mesmo com o conhecimento de saber dirigir veículos de duas e quatro rodas, Bruno buscou um instrutor autônomo para cumprir as horas-aula previstas nas novas regras, uma das novidades anunciadas a partir da resolução.

“É uma alegria muito grande. Pela graça de Deus, consegui conquistar a CNH, algo que eu já queria há bastante tempo. Antes era mais difícil, mas agora, com esse processo mais acessível, fui atrás e consegui rápido. Confesso que no dia do exame fiquei mais tenso do que nas aulas, mas deu tudo certo. Essa conquista representa independência. Poder resolver as coisas da fazenda, fazer compras e, principalmente, ter mais tranquilidade no dia a dia. Sou muito grato a Deus por esse momento”, disse Bruno após pegar sua habilitação.

CNH DO BRASIL

As novas medidas anunciadas pelo governo federal tornam o documento mais barato e acessível, cortando até 80% dos custos do processo para tirar a carteira. Uma das novas determinações é a retirada da obrigatoriedade da autoescola, o que levantou debates entre especialistas de trânsito.

Além disso, as aulas teóricas serão gratuitas e disponibilizadas pelo Ministério dos Transportes. Sobre as aulas para a prova prática, serão 2 horas-aula – antes eram 20 horas-aula –, e candidato vai ter o poder de escolher entre autoescolas tradicionais, instrutores autônomos credenciados ou preparações personalizadas.

A União também editou uma medida provisória (MP) que beneficia motoristas que não cometem infrações, tirando a necessidade de pagar taxas de renovação do documento. Portanto, a renovação agora será feita automaticamente e sem custos.

Em Mato Grosso do Sul, a retirada da obrigatoriedade para pagamento das taxas de renovação significa uma economia de quase R$ 380 para o condutor sem atividade remunerada e de cerca de R$ 576 para os que a exercem.

Entre as principais justificativas para a mudança na legislação está o número de condutores flagrados sem o documento e a quantidade de pessoas aptas a terem a CNH que não conseguem em razão do alto preço do processo, que conta com exames, taxas e provas.

De acordo com o portal de estatísticas do Detran-MS, de 2021 até agora, foram identificados 68.328 motoristas dirigindo sem CNH no Estado, sendo 23.017 somente em Campo Grande.

No último levantamento feito pelo Correio do Estado, até o dia 11 de dezembro já haviam sido registrados 15.339 motoristas sem CNH (5.856 na Capital), dados semelhantes aos do ano passado, com 16.718 motoristas em Mato Grosso do Sul e 5.816 na Capital.

Em pesquisa recente realizada pelo governo federal, Mato Grosso do Sul apresentou a segunda CNH mais cara do País, custando cerca de R$ 3.525,00 para as categorias A e B (carro e moto), atrás apenas da CNH do Rio Grande do Sul, que custa cerca de R$ 4,4 mil.

Também foi constatado que o sul-mato-grossense que ganha a renda per capita do Estado (R$ 2.169) demoraria 5,42 meses para pagar o documento, caso comprometesse 30% da renda mensal (R$ 650,70).

