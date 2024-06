Médicos agora poderão fazer até 18 plantões mensais, devido ao aumento de SRAG

SAÚDE

Nesta quarta-feira (5) será realizada a primeira cirurgia desse tipo. O paciente é um menino de 10 meses do município de Ribas do Rio Pardo.

Mato Grosso do Sul soma 237 pessoas, entre adultos e crianças, na fila por uma cirurgia de correção de fissura labiopalatal. Com o objetivo de diminuir essa espera, o programa MS Saúde - Mais Saúde, Menos Fila e Associação de Amparo à Maternidade e a Infância realiza nesta quarta-feira (5) o primeiro procedimento deste tipo em um menino de 10 meses do município de Ribas do Rio Pardo.

Segundo a superintendente de Gestão Estratégica da SES, Maria Angélica Benetasso, a expectativa é que todos os pacientes que estão na fila sejam atendidos até o final do ano.

“É uma cirurgia que transforma a vida das pessoas, que resgata autoestima e promove, além de todos os benefícios clínicos, o aumento da autoconfiança. Todos os pacientes já regulados estão passando por avaliação com a equipe médica para posteriormente ter o procedimento agendado”, acrescenta.

Para a secretária-adjunta de Saúde, Crhistinne Maymone, o início dos procedimentos da especialidade é um acontecimento de grande importância para o Estado.

“É gratificante ver que um procedimento tão aguardado como esse está sendo oferecido pelo SUS em Mato Grosso do Sul. Essa é uma conquista de todos os trabalhadores da Saúde do Estado, que não medem esforços para melhoria do atendimento ofertado à população”, disse.

Fissura lábio-palatal e lábio leporino

A condição consiste numa abertura no lábio ou no palato (céu da boca), podendo ser completa, lábio e palato. Essas aberturas resultam do desenvolvimento incompleto do lábio, ou do palato, enquanto o bebê está se formando, antes de nascer. O lábio e o céu da boca desenvolvem-se separadamente durante os três primeiros meses de gestação, conforme dados da Biblioteca Virtual em Saúde, do Ministério da Saúde.

Nas fissuras mais comuns o lado esquerdo e o direito do lábio não se juntam, ficando uma linha vertical aberta. A mesma situação pode acontecer com o céu da boca. Em casos mais raros pode haver duas fissuras no palato, uma do lado direito e outra do lado esquerdo.

O lábio pode ser reparado nos primeiros meses de vida. O céu da boca leva mais tempo. As datas exatas dessas intervenções cirúrgicas dependem do desenvolvimento do bebê e são determinadas pela equipe técnica. Haverá sempre uma avaliação do médico pediatra.

Programa MS Saúde - Mais Saúde, Menos Fila e Associação de Amparo à Maternidade e a Infância

O programa MS Saúde foi lançado no dia 8 de maio de 2023, com a meta de atender a demanda reprimida de 15 mil cirurgias eletivas em diversas especialidades e 42,5 mil exames diagnósticos,

O projeto teve um investimento de R$ 45 milhões de recursos próprios e R$ 7,9 milhões de recursos federais. Para atender a demanda, o Governo do Estado vai levar consultas, exames e cirurgias à população dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Prefeituras e estabelecimentos de saúde puderam fazer adesão ao programa.