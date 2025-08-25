Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SAÚDE

Medo do retorno da raiva faz MS cruzar fronteira para dar vacina

Vigilância epidemiológica na região fronteiriça também está mobilizada contra o sarampo e coqueluche apresenta risco; vacinação evita todas essas doenças

Rodolfo César

25/08/2025 - 10h00
A raiva, vírus que pode ser transmitido por vetores como o cachorro e o morcego, está no centro de um esforço binacional. Mais de 100 pessoas foram mobilizadas para realizar a vacinação de mais de 2 mil animais domésticos em Puerto Quijarro e Puerto Suárez neste mês.

As prefeituras de Corumbá e Ladário ficaram responsáveis por atravessar a fronteira e participar da vacinação feita de porta em porta.

O último caso de raiva no Brasil foi registrado em Corumbá, em 2015, no Bairro Nova Corumbá, e por isso as ações seguem intensificadas desde então. Como não há cura para a doença, fatal para os seres humanos, só a prevenção pode salvar vidas. 

Além disso, um caso de doença que possa voltar recebe a classificação de “falência do sistema de saúde”, de acordo com as autoridades da área.

“Essa ação é um fortalecimento da vigilância na fronteira. Não há como separar essas realidades, já que a rotina e o fluxo de pessoas e animais entre as cidades são diários”, afirmou a gerente de Vigilância em Saúde de Corumbá, Walkíria Arruda da Silva.

SARAMPO

A raiva não é a única doença com esforços de combate na fronteira. Um surto de sarampo que vem se espalhando pela Bolívia, a Argentina e o México, bem como nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, ameaça o Brasil pelas fronteiras, como é o caso da região de Corumbá.

Esse risco para a saúde pública em Mato Grosso do Sul envolve uma mobilização binacional entre Brasil e Bolívia, com participação do Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). 

Em julho, 600 mil doses de vacinas contra o sarampo foram doadas para o país vizinho, sendo metade dos imunizantes a vacina tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) e outros 300 mil a vacina dupla viral (sarampo e rubéola). O trabalho é para imunizar crianças e adolescentes bolivianos com idade entre 1 ano e 14 anos, especialmente em Santa Cruz de la Sierra.

Mas, apesar dessas doses de vacinas, a Opas emitiu um comunicado no 15 para alertar novamente que haja reforço da vacinação e aumento da vigilância sobre a doença, para que haja intervenções rápidas por conta da escalada no número de casos. 

Uma mensagem direta que orienta as ações em Mato Grosso do Sul, principalmente em Corumbá e em cidades de fronteira com Paraguai. No sábado, a prefeitura de Corumbá realizou mobilização na cidade para a aplicação de vacinas, começando no Bairro Ernesto Sassida. A ação vai se espalhar por outros bairros.

“A Organização Pan-Americana da Saúde pediu aos países das Américas que reforcem as atividades de vacinação, melhorem a vigilância de doenças e agilizem as intervenções de resposta rápida, diante do aumento de casos de sarampo na região. Até 8 de agosto de 2025, foram confirmados 10.139 casos de sarampo e 18 mortes relacionadas em 10 países, o que representa um aumento de 34 vezes, em comparação com o mesmo período de 2024”, divulgou a autoridade internacional.

Os estudos da Opas mostraram que a falta de vacinação está contribuindo com esse cenário em outros países. “Os surtos estão relacionados principalmente à baixa cobertura vacinal: 71% dos casos ocorreram em pessoas não vacinadas e 18% em indivíduos com situação vacinal desconhecida”. 

Os esforços de imunização em 2024 alcançaram 89% de cobertura da primeira dose da vacina tríplice viral (MMR) na região, enquanto a cobertura da segunda dose aumentou de 76% para 79%. O nível recomendado, principalmente por conta do surto, é de 95%.

Conforme apurado com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, além das 600 mil doses distribuídas para a Bolívia em 12 de julho, em uma operação de grande porte que envolveu Ministério da Saúde, Ministério da Saúde e Esportes da Bolívia, Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, Opas, bem como governo do Estado e prefeitura de Corumbá, já houve a distribuição de mais 20 mil doses de vacina para o país vizinho neste mês.

Até o fim deste ano, a informação dos bastidores é de que serão 1 milhão de doses doadas. Todos esses esforços significam mais de R$ 11 milhões investidos para tentar brecar o início de surto na Bolívia. 

CASOS NO PAÍS VIZINHO

O cenário de surto nas Américas apresenta esses números: 4.548 casos no Canadá, 3.911 casos no México e 1.356 casos nos Estados Unidos, os três países com situações mais graves.

Depois, aparecem na lista Bolívia (229), Argentina (35), Belize (34), Brasil (17), Paraguai (4), Peru (4) e Costa Rica (1). Conforme a Opas, o Paraguai foi o último país a notificar um surto neste ano. 

Com o aumento de casos, os registros de mortes acabaram aumentando. O México teve 14 óbitos, seguido por Estados Unidos, com 3, e Canadá, com 1. No México, autoridades de saúde informaram que a maioria das mortes ocorreu entre pessoas indígenas com idade entre 1 ano e 54 anos. O Canadá notificou um caso fatal de sarampo congênito em um recém-nascido.

Mato Grosso do Sul, com os esforços locais e estadual, vem conseguindo parcialmente frear o surto. Os casos identificados no Brasil atualmente se concentram no Tocantins (12). 

“Os surtos atuais estão associados a dois genótipos do vírus do sarampo. Um deles foi identificado especialmente em comunidades menonitas, que estão presentes no Canadá, Estados Unidos, México, Belize, Argentina, Bolívia, Brasil e Paraguai. Como o sarampo é altamente contagioso, ele se propaga rapidamente entre populações não vacinadas”, detalhou a Opas.

CONFUSÃO

Corredores de ônibus foram responsáveis por pelo menos 23 acidentes na Capital

Desde 2022, apenas dois estão em pleno funcionamento, nas Ruas Rui Barbosa e Brilhante, mas seguem gerando dúvidas

25/08/2025 09h30

Tráfego nos corredores de ônibus é permitido em caso de conversão

Tráfego nos corredores de ônibus é permitido em caso de conversão Gerson Oliveira

Mesmo com a implementação dos corredores de ônibus prestes a completar quatro anos, muitos campo-grandenses seguem se confundindo no momento de fazer a conversão, gerando acidentes graves e fatais.

Desde 2022, segundo levantamento feito pelo Correio do Estado, ocorreram, pelo menos, 23 colisões nos dois únicos corredores instalados na Capital.

Ainda nos dados realizados pela reportagem, 10 ocorreram neste ano, 4 em 2024, 5 em 2023 e 4 em 2022. Apenas dois corredores estão funcionando, na Rua Rui Barbosa, responsável por 43,48% dos acidentes, e na Rua Brilhante, responsável pelo restante das sinistros.

Segundo números enviados pelo Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), nas duas avenidas ocorreram 981 acidentes desde a inauguração dos corredores, sendo 440 na Rua Brilhante e 541 na Rua Rui Barbosa.

Os acidentes na Rua Rui Barbosa foram aumentando ano a ano, indo de 80 colisões, em 2022, para 202, em 2024, enquanto neste ano já acumula 107 acidentes. 

Em comparação à situação da Rua Rui Barbosa, na Rua Brilhante os dados são mais irregulares: 123 acidentes em 2022, 90 em 2023, 141 em 2024 e 86 neste ano.

Na grande maioria dos casos, os acidentes são oriundos de um mesmo erro cometido pelos motoristas: conversão feita de maneira indevida.

Conforme informou a Prefeitura de Campo Grande, em nenhum momento é permitido fazer a conversão pela faixa central da pista, atravessando o corredor, o que caracteriza infração e apresenta riscos aos condutores da via.

Ivanise Rotta, secretária do Gabinete de Gestão Integrada de Vida no Trânsito (GGIT), afirma que a responsabilidade pelos erros ao transitar nos corredores de ônibus é dos condutores, visto que é preciso se informar e conhecer as regras a partir do momento que se está habilitado.

“Antes de circular, é preciso se informar sobre as regras de uma intervenção de engenharia que seja diferente daquela que está acostumado, e a engenharia deve deixar bem clara as ‘novas’ regras previstas na legislação sobre aquela intervenção viária. A fiscalização entra para reforçar o correto. Em caso de dúvidas, não faça a manobra”, explica a especialista em trânsito.

De acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), ônibus e demais veículos que circulam pelo corredor têm sempre preferência e conversões feitas diretamente da faixa central são proibidas. 

Caso seja feita a conversão, é configurada como infração gravíssima, sob pena de multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

ÚLTIMO ACIDENTE

No dia 18, uma motocicleta e um carro se envolveram em uma colisão no corredor de ônibus da Rua Rui Barbosa, no cruzamento com a Rua Tonico Saad, na Vila Glória.

Segundo mostram as imagens capturadas por uma câmera de segurança, o condutor de um carro Siena seguia pela faixa do meio e foi fazer a conversão à esquerda de forma direta, ou seja, da maneira errada.

Com isso, o motoqueiro, que carregava um passageiro e vinha pela faixa da esquerda, bateu em cheio na lateral do veículo.

O motoqueiro e o passageiro saíram do acidente com suspeita de fraturas na bacia e no fêmur, respectivamente. Já o condutor do Siena sofreu leves ferimentos no rosto, já que o painel do carro quebrou com o impacto da batida.

Todos os envolvidos foram atendidos pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu), e os dois homens que estavam na moto foram encaminhados à Santa Casa.

MAIS CORREDORES

Em maio deste ano, como reportado pelo Correio do Estado, o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, disse que a implementação de estruturas para o transporte coletivo deve ser retomada na Rua Bahia e na Avenida Bandeirantes.

Ainda de acordo com o secretário, as Avenidas Gury Marques e Costa e Silva também devem entrar no planejamento de construção de corredores de ônibus da Capital, mas ainda não há previsão para que isso aconteça.

Entre as obras paradas de estações de embarque, a da Avenida Gunter Hans é a única que foi retomada para a conclusão do investimento.

Atualmente, apenas dois corredores, dos sete idealizados há 12 anos, estão em funcionamento e foram entregues em 2022. Os outros cinco deveriam estar implantados na Rua Bahia, na Avenida Bandeirantes, na Avenida Costa e Silva, na Avenida Gury Marques e na Avenida Marechal Deodoro. 

Ao todo, foram prometidos 69 quilômetros de corredores de ônibus, mas apenas 13% foram finalizados até o momento.

*SAIBA

Painel do Detran-MS mostra que ocorreram 69.396 infrações gravíssimas na Capital neste ano, o segundo maior número de infrações gravíssimas já registrado.

FERIADÃO

Prefeitura transfere feriado e servidor terá 4 dias de folga em novembro

Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, foi transferido para 21 de novembro, para emendar com 20 de novembro (Consciência Negra)

25/08/2025 08h45

Calendário novembro 2025

Calendário novembro 2025 Paulo Ribas

Servidor público municipal terá quatro dias de folga no fim de novembro de 2025.

Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) transferiu o feriado do Dia do Servidor Público (28 de outubro) para 21 de novembro (sexta-feira).

O objetivo é emendar a data com o feriado de Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro (quinta-feira).

O decreto nº 16.364 foi publicado nesta segunda-feira (25) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). Confira o trecho redigido:

Fica transferida, no ano de 2025, a data comemorativa do dia do servidor público municipal e dá outras providências.

ADRIANE BARBOSA NOGUEIRA LOPES, Prefeita de Campo Grande, Capital do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1° Fica transferida, para o dia 21 de novembro de 2025, a data para comemoração do Dia do Servidor Público Municipal. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Com isso, o servidor terá quatro dias seguidos de folga: 20 (quinta-feira), 21 (sexta-feira), 22 (sábado) e 23 (domingo) e poderá encerrar o expediente na quarta-feira à noite e retomá-lo na segunda-feira de manhã.

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é um feriado nacional no Brasil.

Instituído pela Lei nº 14.759/2023, o Dia da Consciência Negra passou a ser feriado nacional, pela primeira vez em 2024, em todas as 27 unidades federativas do Brasil.

A data homenageia Zumbi dos Palmares e serve como um momento de reflexão sobre a história e a cultura afro-brasileira, além de promover a conscientização sobre questões raciais.

FERIADOS NO MEIO DA SEMANA

  • Paixão de Cristo - 18 de abril – sexta-feira
  • Tiradentes - 21 de abril – segunda-feira
  • Dia Mundial do Trabalho - 1º de maio - quinta-feira
  • Natal – 25 de dezembro - quinta-feira
  • Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra – 20 de novembro - quinta-feira

FERIADOS NO FIM DE SEMANA

  • Independência do Brasil – 7 de setembro – domingo
  • Criação do Estado - 11 de outubro – sábado
  • Nossa Senhora Aparecida - 12 de outubro – domingo
  • Finados – 2 de novembro – domingo
  • Proclamação da República - 15 de novembro – sábado

PONTOS FACULTATIVOS

  • Carnaval - 3 de março – segunda-feira
  • Carnaval - 4 de março – terça-feira
  • Quarta-feira de Cinzas - 5 de março – quarta-feira até 13 horas
  • Ponto facultativo do Dia do Trabalhador - 2 de maio – sexta-feira
  • Corpus Christi - 19 de junho – quinta-feira
  • Ponto facultativo de Corpus Christi - 20 de junho – sexta-feira
  • Dia do Servidor Público, adiamento da comemoração do dia 28 de outubro - 21 de novembro – sexta-feira
  • Véspera do Natal - 24 de dezembro – quarta-feira
  • Ponto facultativo de Natal – 26 de dezembro – sexta-feira
  • Véspera do Ano Novo - 31 de dezembro – quarta-feira

