'Mega da Virada' atrai apostadores de última hora para lotéricas

No último dia de 2025, às vésperas do sorteio das Loterias Caixas, a manhã desta quarta-feira (31 de dezembro) foi movimentada entre apostadores que ainda buscam de última hora arriscar na "fezinha" pelas lotéricas, em busca do grande prêmio da popular Mega da Virada.

Vanuza Santim, de 45 anos, é uma dessas apostadoras assíduas, que quase que semanalmente costuma arriscar a sorte no sorteio das Loterias Caixa e também não deixou de tentar faturar o prêmio de um bilhão de reais da Mega da Virada.

"Hoje eu vim especificamente pro meu pai, né, que ele pediu e todo ano ele joga na Mega da Virada", disse ela.

Família jogadora que já chegou a faturar alguns poucos reais em outras modalidades, como prêmios de 200 e outros de 50 reais em sorteios como da Lotomania, Vanuza revela ainda o que têm na lista de planos caso consiga faturar a bolada de R$1 bilhão na Mega da Virada.

"Para falar a verdade acho que eu compraria um sítio para o meu pai, pois é o sonho dele, que sempre viveu em propriedade na roça. E viajaria bastante, levando ele também que, apesar de estar já com 80 anos, iria curtir bem o resto da caminhada. A gente vai tentando, pois, se não, não tem como ganhar", comenta.

Importante frisar que, com o sorteio marcado para às 21h (seguindo horário de Mato Grosso do Sul), os apostadores têm até 19h pelo relógio local para tentar uma "fezinha".

Além dela, as lotéricas concentram os mais variados personagens, como no caso de Ronan Eustáquio de Souza, idoso de 76 anos que há pelo menos duas décadas faz questão de tentar a sorte com a Mega da Virada.

Na manhã deste 31 de dezembro, o apostador faz questão de reforçar que sempre retoma o hábito, pois além de tradição torna-se uma forma de tentar escapar da labuta que é a rotina do trabalhador brasileiro.

"Trabalhando você não ganha dinheiro, mal dá para pagar as contas... então tem que tentar a sorte", afirma ele.

Com mais de 20 anos de experiência em apostas, ele também dá dicas para aqueles jogadores de última hora que querem tentar a sorte com o sorteio da Mega da Virada, dizendo que costuma mirar as datas de nascimento de filhos e pessoas próximas, além do próprio aniversário para marcar os números.

Avô de nove, Eustáquio comenta que o prêmio de um bilhão da Mega da Virada serviria para ajudar os filhos, dividindo a quantia quase que "meio a meio" para contemplar toda a família.

"Neto é prioridade, família. Eu sou até pessimista nesse caso, jogo até por jogar, mas só ganha quem joga, né", comenta Ronan.

Por fim, a atendente Iara Oliveira, de 31 anos, trabalhadora da Lotérica Lotex - que fica localizada no interior do Comper da Rua Spipe Calarge 1673 - há pelo menos três anos, revela que o movimento durante todo o final de ano costuma ser bem intenso.

"Por dia, eu atendo em torno de 500 a 600 pessoas nessa época de jogos especiais como Mega Sena da Virada", revela.

Diante do prêmio de R$1 bilhão, ela ainda revela que o movimento aumentou e muito se comparado com o ano passado, com quase o dobro de apostadores se comparado com o sorteio da Mega da Virada de 2024.

"Por dia a gente passa de R$50 mil em jogos, somando todos os caixas, somos em quatro, o que ultrapassa esse valor diariamente somente nessa lotérica. Apesar da questão de ter entrado jogos online, o marketplace, onde o cliente aposta no conforto de casa, ainda assim temos um público grande e fiel", conclui.

Quais são as chances de ganhar o prêmio principal?

Criada em 2009, a Mega da Virada já contemplou 130 apostas que acertaram as seis dezenas ao longo de suas edições. No histórico dos sorteios, alguns números se repetem com mais frequência e aparecem entre os mais sorteados:

10 sorteado cinco vezes

5, 33 e 36 apareceram quatro vezes cada

3, 17, 20, 29, 34, 41, 56 e 58 registrados três vezes cada

As chances de levar o prêmio máximo variam conforme a quantidade de dezenas escolhidas no volante. Em uma aposta simples, com seis números, a probabilidade de acerto é de uma em mais de 50 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Já para quem marca 20 dezenas, as possibilidades aumentam de forma significativa, chegando a cerca de uma chance em 1.292 de acertar as seis dezenas.

A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 6. Quem quiser aumentar as chances pode marcar mais números, mas o valor cresce de forma significativa conforme a quantidade de dezenas escolhidas.

6 números R$ 6

7 números R$ 42

8 números R$ 168

9 números R$ 504

10 números R$ 1.260

15 números R$ 25.025

20 números R$ 232.560

Ganhadores de MS

Conforme dados apurados junto à Caixa Econômica Federal, os prêmios somados dos ganhadores de Mato Grosso do Sul ao longo dos anos totalizam pouco mais de R$ 54,2 milhões.

Este valor é referente apenas os ganhadores do prêmio principal, mas há ainda milhares que acertaram a quadra e a quina e também garantiram algum dinheiro, porém de menor valor.

No primeiro ano de realização, em 2008, o concurso se chamou Mega-Sena especial de final de ano e não teve ganhadores na Sena. A partir de 2009, houve reformulação, já com o nome de Mega da Virada, onde o prêmio não acumula e há pagamento mesmo que ninguém acerte a sena.

Nos oito primeiros anos da Mega da Virada, de 2008 a 2015, não houve acertadores do Estado para as seis dezenas.

Já em 2016, no concurso 1890, houve o primeiro milionário do concurso especial no Estado, sendo um apostador de Campo Grande, que dividiu o prêmio com outros cinco apostadores no País. Cada um levou para casa o prêmio de R$ 36.824.758,22.

No ano seguinte, em 2017, novamente não houve sul-mato-grossenses entre os ganhadores.

Em 2018, porém, a sorte estava com três moradores de Mato Grosso do Sul, que levaram, cada um, o prêmio de R$ 5.818.007,36. O prêmio individual foi menos porque, neste concurso, 52 pessoas acertaram a sena e tiveram que dividir a bolada.

Nos cinco anos seguintes, até 2023, não houve mais acertadores da sena no Estado.

Em 2024, a Mega da Virada sorteou o maior prêmio da história do concurso especial até então, de R$ 588,9 milhões. Dezessete apostadores de Mato Grosso do Sul ficaram no "quase" e acertaram cinco, das seis dezenas, com prêmio de R$ 70.083,58 para cada.

**(Colaboraram Glaucea Vaccari e Alicia Miyashiro)

