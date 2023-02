Mega-Sena acumula mais uma vez e prêmio para o próximo concurso será R$ 160 milhões

CLIMA

Em Campo Grande, a meteorologia informa que as temperaturas vão variar entre 22°C e até 27°C, com céu nublado e pancadas de chuva no período da tarde

Em Mato Grosso do Sul, o domingo (5) será de grande disponibilidade de umidade relativa do ar. A previsão indica tempo com instabilidades, com probabilidade para pancadas de chuvas de intensidades fraca a moderada. A previsão é do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Em Campo Grande, a previsão é de uma temperatura mínima de 22°C e máxima de até 27°C, com céu nublado e pancadas de chuva no período da tarde. A intensidade do vento será moderada. Os ventos atuam de norte/noroeste com valores entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Também podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões central e oeste do Estado. Nessas áreas, Dourados terá mínima de 21ºC e máxima de 28ºC, enquanto Aquidauana deve ficar com 23ºC de mínima e 30ºC de máxima.

Porto Murtinho, no sudoeste do Estado, terá mínima de 23ºC e máxima de 32ºC. Ponta Porã, no sul-fronteira, registra 20ºC de mínima e 27ºC de máxima. Iguatemi pode ter máxima de 31ºC.

