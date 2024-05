Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 42 milhões

TEMPO

Tempo começa a mudar nesta quinta-feira (23); sexta-feira (24), sábado (25) e domingo (26) serão de muito frio, chuva, tempestades, ventos, raios, granizo, trovoadas e tempo fechado

O sul-mato-grossense vai ter que tirar o casaco e o guarda-chuva do armário a partir desta quinta-feira (23). Dessa vez, o frio vem com força e, pela primeira vez no ano, será de “congelar”.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia , chegada de uma nova frente fria vai derrubar os termômetros para 7ºC, com sensação térmica de 5ºC, neste fim de semana, em Mato Grosso do Sul. Confira a tabela de temperaturas no fim da reportagem.

Isto porque uma nova frente fria, aliada ao avanço de cavados e atuação de área de baixa pressão atmosférica, se aproxima de Mato Grosso do Sul.

Com isso, sexta-feira (24), sábado (25) e domingo (26) serão de muito frio, chuva, tempestades, ventos, raio, granizo, trovoadas, tempo fechado e céu nublado. Vale ressaltar que o tempo começa a "virar" já a partir desta quinta-feira (23).

O Inmet divulgou alerta amarelo (perigo potencial) de tempestade para o sul e oeste de Mato Grosso do Sul. Com isso, pode ocorrer chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Alerta amarelo de tempestade. Divulgação: Inmet

A 29 dias do início do inverno, as frentes frias ganham força e se tornam cada vez mais comuns no Estado. A tendência é que com o fim do outono e chegada do inverno, temperaturas baixam sejam registradas com maior frequência.

“A partir de sexta-feira (24 de maio), haverá declínio de temperatura no Sul do Estado e na parte Oeste. Esse declínio pode ficar em torno de 3ºC em relação a observância. No sábado (25 de maio), o declínio de temperatura já atinge quase todo o Estado, bem mais acentuado no Sul e no Sudoeste do Estado, declínio de 5ºC. No domingo (26 de maio), já fica restrito na parte do centro ao norte do Estado”, detalhou a meteorologista do Inmet, Andrea Ramos, em entrevista exclusiva ao Correio do Estado.

TEMPERATURAS

Confira temperaturas mínimas e máximas para sexta-feira (24), sábado (25) e domingo (26):

Sexta-feira, 24 de maio Sábado, 25 de maio Domingo, 26 de maio Campo Grande Temperatura mínima: 16ºC / Temperatura máxima: 24ºC Temperatura mínima: 13ºC / Temperatura máxima: 19ºC Temperatura mínima: 12ºC / Temperatura máxima: 19ºC Amambai Temperatura mínima: 11ºC / Temperatura máxima: 26ºC Temperatura mínima: 9ºC / Temperatura máxima: 17ºC Temperatura mínima: 11ºC / Temperatura máxima: 19ºC Ponta Porã Temperatura mínima: 11ºC / Temperatura máxima: 26ºC Temperatura mínima: 9ºC / Temperatura máxima: 17ºC Temperatura mínima: 11ºC / Temperatura máxima: 18ºC Dourados Temperatura mínima: 14ºC/ Temperatura máxima: 27ºC Temperatura mínima: 11ºC / Temperatura máxima: 16ºC Temperatura mínima: 13ºC / Temperatura máxima: 19ºC Aquidauana Temperatura mínima: 17ºC / Temperatura máxima: 29ºC Temperatura mínima: 15ºC / Temperatura máxima: 24ºC Temperatura mínima: 15ºC / Temperatura máxima: 26ºC Corumbá Temperatura mínima: 16ºC / Temperatura máxima: 31ºC Temperatura mínima: 13ºC / Temperatura máxima: 24ºC Temperatura mínima: 13ºC / Temperatura máxima: 26ºC Três Lagoas Temperatura mínima: 19ºC / Temperatura máxima: 35ºC Temperatura mínima: 17ºC / Temperatura máxima: 22ºC Temperatura mínima: 17ºC / Temperatura máxima: 26ºC Sonora Temperatura mínima: 20ºC / Temperatura máxima: 33ºC Temperatura mínima: 18ºC / Temperatura máxima: 26ºC Temperatura mínima: 16ºC / Temperatura máxima: 29ºC

* Fonte: Inmet

CUIDADOS

De acordo com o Inmet, o ser humano deve tomar cuidados indispensáveis durante o frio. Confira:

Se agasalhe

Beba água

Evite tomar banhos muito quentes

Continue usando protetor solar

Evite ambientes pouco ventilados

Hidrate a pele

Cuide da alimentação

Não se exponha ao tempo

Ainda segundo o Inmet, o tempo chuvoso requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira: