ACIDENTE FATAL

Acidente ocorreu em entre os municípios de Bataguassu e Brasilândia, durante a madrugada deste sábado (31), e deixou outras duas pessoas feridas

Um homem de Ipuã (SP), identificado como Willian Baldão Aguiar, de 45 anos, morreu na madrugada deste sábado (31), ao colidir frontalmente com uma carreta, na MS-395, no município de Santa Rita do Pardo.

Segundo informações do jornal Cenário MS, o acidente aconteceu por volta das 1h20, próximo ao trevo de acesso ao Distrito Debrasa, quando um GM Chevrolet Astra GL 2000 branco, com placa de Batatais (SP), teria invadido a pista contrária e batido de frente com o veículo de grande porte.

O motorista do Astra, que era Willian, não resistiu aos graves ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. As equipes de resgate afirmaram que a vítima ficou presa às ferragens, com múltiplas fraturas e esmagamento pelo corpo.

Ainda, ao lado de Willian, havia um passageiro que foi resgatado com vida e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu. As primeiras informações de quem o atendeu foi que ele não apresentava ferimentos graves.

Do outro lado, o condutor da carreta, com placa de Três Lagoas, é residente de Brasilândia. Mesmo que seja uma carreta de madeira, ela estava vazia no momento do acidente. Sem grandes ferimentos, o rapaz permaneceu no local para prestar esclarecimentos.

Sem informações confirmadas da dinâmica do acidente, a principal suspeita é que Willian tenha dormido no volante. O depoimento do passageiro sobrevivente contribuiu para essa teoria, já que ele contou que haviam viajado de Frutal (MG) até Ponta Porã - trajeto de 980 km - com o intuito de fazer compras no Paraguai e, durante o retorno, percebeu certa sonolência no parceiro.

Então, ele se ofereceu para assumir o controle do Astra para dar continuidade à viagem, mas Willian recusou. Dentro do carro foram encontrados diversos produtos, como robôs aspiradores, bebidas, vinhos, e outros.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe.

MAIO AMARELO

O mês que intensifica orientações e campanhas de conscientização para um trânsito mais seguro tem como tema neste ano “Desacelere, seu bem maior é a vida”.

O Maio Amarelo estimula práticas mais seguras nas ruas e nas avenidas, com foco na redução do número de vítimas. As ações incluem campanhas educativas, palestras e abordagens direcionadas a motoristas e motociclistas, enfatizando a necessidade de respeito às leis de trânsito.

Conforme o projeto Vida no Trânsito, os motociclistas são os que mais ocupam leitos hospitalares da rede pública, especialmente em função dos traumas causados por sinistros graves.

O Vida no Trânsito, do Ministério da Saúde, coordenado na Capital pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau), atua de forma intersetorial e agrega mais de 50 instituições parceiras, por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (Ggit) e do Grupo de Análise de Acidentes de Trânsito (Gaat), reunindo-se semanalmente para mapear sinistros, identificar fatores de risco e propor soluções que reduzam a morbimortalidade no trânsito.

