Megafábrica de celulose traz ganho extra a taxistas de Campo Grande

Em 5 anos, óbitos no trânsito cresceram 14,79% no estado

Uma pesquisa realizada pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa), com base em dados de 2023 do Datasus, do Ministério da Saúde e do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta Mato Grosso do Sul como o quinto estado com maior taxa de mortes no trânsito.

Com uma taxa 8,5 mortes para cada 100 mil habitantes, Mato Grosso do Sul só fica atrás de Tocantins (12,8), Mato Grosso (11,5), Piauí (10,8) e Rondônia (10,5).

Das 27 Unidades da Federação, apenas nove estão abaixo da taxa nacional de 5,7. São elas: Minas Gerais (5,5), Rio Grande do Sul (5,4), Rio Grande do Norte (4,5), Amapá (4,2), Rio de Janeiro (4,2), São Paulo (3,9), Amazonas (3,9), Distrito Federal (3,9) e Acre (3,8).

Cenário Estadual

Em cinco anos, de acordo com dados das Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul as mortes no trânsito do estado cresceram 14,79%, indo de 257 óbitos em 2019 para 295 em 2024.

O número de óbitos apresentou aumento após uma queda crescente entre os anos de 2015 a 2019, quando houve redução de 28,41% nas mortes no trânsito do estado, indo de 359 casos para 257.

Em 2020, os óbitos voltaram a subir e atingiram no ano passado um patamar que não se via desde 2016.

De janeiro a maio de 2025, um total 96 mortes no trânsito foram registradas.

Dados da Santa Casa de Campo Grande apontam que a cada 20 minutos uma pessoa é internada vítima de acidente de trânsito na Capital.

De janeiro a abril de 2025, 8.803 vítimas de acidentes de trânsito que deram entrada no pronto-socorro do hospital.

Em março, houve até a possibilidade da Santa Casa paralisar o setor de emergência por conta da sobrecarga de pacientes.

Maio amarelo

A abertura da campanha nacional do Maio Amarelo ocorreu no último dia 5, data que também marcou o primeiro acidente do mês em Campo Grande.

O acidente que causou o óbito da motociclista Aline Souza Cândida, de 25 anos, ocorreu no final da Av. dos Cafezais, no cruzamento da Rua Engenheiro Paulo Frontin com a Rua José Maurício.

A Av. dos Cafezais é um dos principais pontos de acidentes de trânsito na capital. A Av. Cônsul Assaf Trad, a Rua Fraiburgo, nas Moreninhas, e a Rua Zulmira Borba, no Nova Lima, também estão entre os locais mais arriscados da cidade.

*Colaboraram Leo Ribeiro e Judson Marinho

