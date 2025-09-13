Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

Megafábrica e Senai investem na capacitação para o setor da celulose em MS

Estudantes que devem terminar a capacitação em fim de 2026 recebem uma bolsa-auxílio, de R$ 1,5 mil em incentivo aos estudos

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

13/09/2025 - 12h59
Começaram nesta última semana as aulas da Arauco, responsável pelas obras do Projeto Sucuriú, em Inocência, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), para capacitação e qualificação da mão de obra para fortalecer a indústria da celulose em Mato Grosso do Sul. 

Distante aproximadamente 350 quilômetros de Campo Grande, a megafábrica da gigante chilena é erguida às margens do Rio Sucuriú, batizando o novo projeto da Arauco que deve entrar em operação ao final de 2027. 

Batizado de "Abrace este Projeto", a previsão é capacitar mais de 500 pessoas para trabalharem no setor de papel e celulose no Estado, com aulas nos municípios de: 

  • Três Lagoas, 
  • Paranaíba e 
  • Inocência

Valorização e incentivo

Com foco na formação de qualidade, os estudantes que devem terminar a capacitação no fim de 2026 recebem uma bolsa-auxílio de R$1,5 mil em incentivo aos estudos, uma vez que as aulas são ministradas nos períodos integral e noturno, na unidade Senai de cada localidade. 

Ampliando a mão de obra, Rosangela Soares, de 52 anos, por exemplo, é técnica em Segurança do Trabalho nas obras do projeto Sucuriú e, após ter exercido a mesma função em uma fábrica do Rio Grande do Sul, espera alçar novos vôos por meio do "Abrace esse projeto". 

"Busco agora aprofundar meu conhecimento sobre a área. Participei de todas as seleções e fiquei muito feliz em ter conseguido chegar até aqui. Espero que todos os meus colegas cheguem até o final, e que essa fábrica siga contribuindo com ações como estas, que visam o crescimento profissional regional, gerando conhecimento e agregando com o bem-estar social", diz.

Além de dar novos horizontes para quem já trilha a jornada no mercado de trabalho, a ação é ainda alicerce para aqueles que querem qualificação para construírem uma carreira, como no caso da estudante Ana Mel Rodrigues. 

Aos 19 anos, ela faz questão de ressaltar a realidade vivida no interior de Mato Grosso do Sul, que têm se diversificado com as referências do setor de papel e celulose. 

"acredito que esta capacitação irá agregar para meu currículo, abrindo novas possibilidades no mercado de trabalho. O curso representa para mim um novo ciclo que se inicia, embora eu ainda seja muito jovem, eu já viso mergulhar em uma carreira profissional sólida, e esta é uma oportunidade incrível", disse.

Theófilo Militão, diretor de Sustentabilidade & Relações Institucionais da Arauco, durante as aulas inaugurais nesta semana, foi claro em apontar o apoio a ser recebido por parte do Senai-MS. 

"Técnico e de aprendizado mas é uma jornada que depende de cada um de vocês também. É necessário ter foco.  "A indústria precisa de profissionais que buscam alternativas, que se interessam e correm atrás de conhecimento. E é isso que vocês estão fazendo aqui. Então aproveitem cada minuto, e todo o suporte do SENAI-MS. Espero encontrá-los em 2027 dentro da nossa planta, dentro da nossa operação logística, e da nossa operação Florestal", complementa ele em nota enviada pela companhia. 

Segundo o próprio prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Garcia dos Santos, com o município cada vez mais perto de receber a megafábrica, a realidade econômica local foi transformada. 

"Antes os maiores empregadores em Inocência eram o laticínio, com cerca de 120 pessoas, e também a prefeitura, com 500 funcionários, e a população precisava se deslocar, ir embora de nossa cidade para conseguir ingressar no mercado de trabalho. E hoje, atraímos profissionais de todas as partes do país para trabalharem aqui, e fazerem parte do crescimento e desenvolvimento de Inocência".

Megafabrica

Esse projeto da Arauco em Inocência, abastecido com cerca de 400 mil hectares de floresta de eucalipto, tem previsão de produzir eletricidade em larga escala e em um ciclo fechado. 

Vale lembrar que somente os alojamentos locais, como abordado pelo Correio do Estado, já consomem 300% mais energia que toda Inocência, conforme revelado por Paulo Roberto dos Santos, diretor-presidente da Energisa MS. 

Segundo o diretor, enquanto Inocência consome 2.5 megawatts de energia, só os alojamentos já estão consumindo cerca de 10 megawatts e a fábrica está sendo erguida com base em parâmetros que prevêem capacidade de geração superior a 400 MW e aproximadamente 200 MW destinados à demanda de consumo interno.

Cabe lembrar também, conforme publicado no Correio do Estado, que Arauco e o município de Inocência buscaram distância dos operários da megafábrica, uma vez que, contrário ao previsto na concessão da licença de instalação, os trabalhadores estão alojados a cerca de 40 km de distância. 

Além disso, os investimentos da Arauco já registraram um salto da ordem de 40% desde o anúncio do empreendimento, indo de US$ 3 bilhões (R$ 16,5 bilhões) na primeira etapa para US$ 4,6 bilhões (R$ 25 bilhões) no projeto Sucuriú

Atualmente Mato Grosso do Sul abriga três fábricas de celulose em atividade, sendo a da Suzano, que está em operação desde 2009 em Três Lagoas, a primeira entre as gigantes do setor.

Na mesma cidade, a Eldorado, do grupo J&F, funciona desde 2012, enquanto a terceira pertence à Suzano e fica em Ribas do Rio Pardo. 

E, além do projeto da Arauco em Inocência, existem estudos para instalação de uma quinta unidade, desta vez em Água Clara, que deve ser erguida pela Bracell, o que apesar do acordo de confidencialidade, foi também confirmada em nove de abril pelo diretor da Energisa.

 

BRASIL

STF valida alta programada e fim automático de auxílio-doença do INSS

Regra autoriza o fim automático, em 120 dias, do auxílio-doença concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, sem necessidade a realização de nova perícia médica do beneficiário

13/09/2025 13h30

Em recurso ao Supremo, o INSS argumentou que as normas sobre o assunto são constitucionais sob qualquer ponto de vista, formal ou material

Em recurso ao Supremo, o INSS argumentou que as normas sobre o assunto são constitucionais sob qualquer ponto de vista, formal ou material Foto: Gerson Oliveira / Arquivo

De forma unânime, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) validou a regra que autoriza o fim automático, em 120 dias, do auxílio-doença concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), sem que seja necessária a realização de nova perícia médica do beneficiário.

Pela mesma decisão, o INSS também fica autorizado a estimar uma data, anterior aos 120 dias, para a cessação automática do benefício e o retorno do segurado ao trabalho, também sem perícia médica.

O caso foi julgado no plenário virtual, em sessão encerrada às 23h59 desta sexta-feira (12). O tema possui repercussão geral. Isso significa que a decisão do Supremo é vinculante, isto é, deve servir de base para a análise de todos os casos semelhantes que tramitem em qualquer tribunal do país.

Os procedimentos foram inseridos por duas medidas provisórias editadas e convertidas em lei em 2017, mas eram contestados por uma segurada que obteve vitória na Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Sergipe para afastar o fim automático do benefício e realizar nova perícia médica.

A Justiça sergipana entendeu que o tema não poderia ter sido regulamentado por meio de medida provisória, e que por isso o fim automático do benefício, sem nova perícia para atestar a aptidão para o retorno ao trabalho, não poderia ocorrer.

Em recurso ao Supremo, o INSS argumentou que as normas sobre o assunto são constitucionais sob qualquer ponto de vista, formal ou material, e que o fim automático do benefício por data programada ou no prazo de 120, conforme previsto na legislação, somente ocorre se o segurado não solicitar a prorrogação em tempo hábil. Sendo assim, não haveria qualquer restrição no direito ao benefício.

Voto

Todos os ministros seguiram o voto do ministro Cristiano Zanin, que afastou as irregularidades formais alegadas e salientou que os dispositivos sobre a cessação automática do benefício não alteraram a proteção do trabalhador com carteira assinada.

“Pode-se observar que não houve, a rigor, alteração substancial nas disposições constitucionais que tratam da cobertura previdenciária dos eventos de doença ou invalidez temporário”, escreveu o ministro.

Oficialmente chamado Benefício por Incapacidade Temporária, o auxílio-doença é direito do trabalhador formal que esteja regular com as contribuições previdenciárias.

 

NOVIDADE NO JUDICIÁRIO

Mato Grosso do Sul pode ter 6 novas varas federais

As novas instalações devem ampliar estrutura judiciária no estado

13/09/2025 12h30

6 novas varas federais serão criadas em MS

6 novas varas federais serão criadas em MS Foto/ Divulgação

Com possível criação de novas 6 varas federais, a justiça de Mato Grosso do Sul deve ampliar e otimizar sua estrutura judiciária. Aprovada na última sexta-feira, pelo Conselho da Justiça Federal (CJF), o anteprojeto indica a criação das novas unidades em cidades no interior do estado.

A proposta foi aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e seguirá para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), depois passará novamente pelo Conselho e por fim tramitará no Congresso Nacional. 

Três Lagoas, Ponta Porã, Naviraí, Dourados, Bonito e Corumbá são as cidades citadas para a instalação das unidades.

A medida busca sanar uma demanda antiga que solucionará as dificuldades enfrentadas por advogados e pela população sul-mato-grossense.

Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul, junto com a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia trataram recentemente o assunto com uma comitiva do CJF e do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), liderada pelo ministro Herman Benjamin, presidente do STJ, e pelo desembargador federal Carlos Muta.

“O objetivo é estar presente em um dos estados que mais cresce no país, conhecer os problemas que desafiam o Judiciário e, no caso da Justiça Federal, visitar locais onde pretendemos criar novas varas. Queremos que essa iniciativa seja um cartão de visita da magistratura federal brasileira”, disse Herman no mês passado, durante visita ao Estado.

Já para a procuradora, o sistema de Justiça de Mato Grosso do Sul está em avanço importante não só para ela, mas também para a sociedade que poderá utilizar dos serviços.
 

