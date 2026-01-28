Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Menina de 8 anos, de MS, consegue transplante renal em Minas Gerais

Em tratamento desde os três anos, Helloysa foi transferida para a capital mineira, onde o transplante representa um recomeço

Laura Brasil

28/01/2026 - 15h44
A pequena Helloysa da Silva Martins, de 8 anos, que passou por um tratamento de cinco anos no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh), foi chamada para receber um transplante renal.

O momento, conforme destacou a equipe do hospital que acompanhou o tratamento da menina, natural de Douradina, simboliza um recomeço para quem, desde os três anos, passou a encarar as idas ao hospital como parte da rotina.

Desde os três anos, Helloysa recebeu acompanhamento da equipe de nefropediatria do Humap, inicialmente devido a um quadro de hipertensão arterial grave.

Com o agravamento da doença renal crônica para o estágio cinco, desde julho de 2025, ela precisou iniciar tratamento de hemodiálise três vezes por semana.

Foi um percurso enfrentado pela pequena, sempre acompanhada da mãe, Rosângela da Silva Martins, moradora de Douradina, município localizado a 193 quilômetros de Campo Grande.

Juntas, cumpriam religiosamente as sessões de tratamento, três vezes por semana, com duração de quatro horas cada.

Mesmo diante de uma rotina exaustiva, Helloysa enfrentou todo o processo com um sorriso no rosto, brincadeiras e uma força que impressionou os profissionais com quem conviveu nesse período.


Bateria de exames

Em novembro de 2025, após passar por uma bateria de exames e avaliações realizadas pela equipe multiprofissional do hospital, a pequena, ao ser considerada apta, foi inscrita na fila nacional de transplantes.

O telefonema inesperado na madrugada do dia 8 de janeiro mudou o rumo da família, que não imaginava uma espera tão curta. Do outro lado da linha veio a informação tão aguardada: havia surgido um rim compatível em um centro transplantador de Belo Horizonte (MG).

“Quando ligaram de madrugada dizendo que tinha surgido um rim compatível, foi um susto e uma alegria ao mesmo tempo. Graças a Deus deu tudo certo. Ela já está comendo, andando, fazendo xixi. A gente sabe que ainda tem um caminho pela frente, mas hoje é só gratidão”, contou a mãe.

Imagem Divulgação

Logística

Ao receber a informação da convocação da menina, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por meio da equipe de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), organizou toda a logística para garantir que a pequena sul-mato-grossense chegasse ao centro transplantador dentro do prazo estabelecido.

Como a situação exigia um transporte rápido, seguro e confortável, Helloysa foi levada até o aeroporto em uma ambulância, com o apoio de uma força-tarefa integrada que envolveu o Município de Douradina, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Durante o trajeto, a rodovia estava parcialmente interditada em decorrência de um acidente, o que tornou fundamental a escolta da PRF para que a criança chegasse ao aeroporto no horário previsto.


Embarque

Em Campo Grande, ela seguiu para Belo Horizonte (MG), onde o transplante foi realizado no dia 9 de janeiro.

Após a cirurgia, Helloysa permaneceu por um período no Centro de Terapia Intensiva (CTI), apresentou boa resposta ao procedimento e, atualmente, está internada na enfermaria, em processo de recuperação e adaptação ao novo órgão.


Equipe

A superintendente do Humap-UFMS, Andrea Lindenberg, destacou que a história de Helloysa simboliza o impacto do cuidado contínuo ofertado pelo hospital.

“Cada transplante carrega uma história de luta, dedicação e esperança. A Helloysa é o 16º paciente transplantado acompanhado pelo Humap-UFMS, um marco que reforça o compromisso da nossa equipe com um cuidado humanizado, multiprofissional e que acompanha o paciente ao longo de toda a sua trajetória”, ressaltou.

Segundo a enfermeira Flávia Nantes Fausto, que acompanhou de perto o tratamento, até os dias mais difíceis eram enfrentados com leveza pela menina.

“Mesmo com uma rotina tão pesada de hemodiálise e deslocamentos constantes, ela sempre chegava sorrindo. O transplante não representa a cura, mas traz qualidade de vida, esperança e novas possibilidades para essa criança e para a família”, explicou.


Transplante em Minas

No hospital mineiro, Helloysa foi recebida por João Guilherme Morales dos Santos, também paciente do Humap-UFMS e colega de hemodiálise, que havia passado por um transplante renal meses antes.
O encontro emocionou equipes e familiares, simbolizando a continuidade do cuidado e os vínculos criados ao longo do tratamento.

Helloysa permanecerá em Belo Horizonte pelos próximos meses para acompanhamento rigoroso. Somente após liberação da equipe médica ela passará a alternar o monitoramento entre Campo Grande e a capital mineira.

Os planos para quando deixar o hospital, embora simples, são cheios de significado: tomar banho de piscina, algo que não era permitido durante o período de hemodiálise.

O transplante, realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), representa para a pequena a possibilidade de viver a infância com mais liberdade, leveza e esperança.

Cidades

Professor que abusou de pelo menos quatro crianças é preso em MS

Todas as vítimas têm cerca de 7 anos de idade

28/01/2026 15h30

Divulgação/PCMS

Um professor de 45 anos, investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável, teve mandado de prisão cumprido no município de Antônio João, distante a 280 km de Campo Grande.

A ordem judicial foi expedida a partir de um inquérito policial que apura condutas de natureza sexual praticadas contra crianças.

De acordo a investigação, o suspeito teria se aproveitado da condição de professor para se aproximar das vítimas e as tocar sexualmente. 

Conforme consta nos autos do processo, há registro de pelo menos quatro vítimas com idade aproximada de 7 anos.

Ainda segundo o inquérito, o professor já foi denunciado neste mesmo ano por outro crime da mesma espécie, também envolvendo vítima vulnerável, circunstância considerada relevante para a adoção das medidas.

Previsão do Tempo

Todos os municípios de MS estão em alerta para tempestades e chuvas intensas

São esperados temporais com rajadas de ventos de hoje até domingo em todas as regiões do Estado

28/01/2026 15h00

Chuvas podem chegar a 50 milímetros por dia

Chuvas podem chegar a 50 milímetros por dia FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Todos os municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta para tempestades e chuvas intensas até o final desta quinta-feira (29). 

Os avisos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tiveram início às 8 horas da manhã de hoje (28) e seguem até o final da semana. Todo o Estado está suscetível a volumes de chuva que podem chegar a 50 milímetros por dia, com ventos variando entre 40 e 60 km/h. 

O tempo chuvoso deve fechar o primeiro mês do ano. Durante o final de semana, são esperados volumes consideráveis na Capital e em grande parte do interior. 

Em Campo Grande, são esperadas chuvas a partir de quinta-feira logo pela manhã, seguindo até domingo. As mínimas esperadas para o período devem variar entre 21ºC e 23ºC, e as máximas não passam de 29ºC, de acordo com o Climatempo. 

Na região Pantanal do Estado, as chuvas devem chegar na madrugada de quinta-feira e persistir até o final de semana. Em Aquidauana, a mínima chega a 23ºC e a máxima não passa dos 31ºC. 

Em Dourados, o temporal chega durante a noite de quinta-feira, com acumulados de chuva esperados de 16 milímetros. As temperaturas ficam entre 21ºC e 34ºC até domingo, com pancadas de chuva todos os dias. 

Mais ao sul, na região Cone-Sul e Sul, já são esperadas chuvas fortes na noite de hoje (quarta), que podem perdurar até domingo, entre pancadas e temporais. Na quinta-feira, a mínima esperada é de 20ºC e as máximas chegam a 33ºC no sábado. 

Os municípios de Amambai, Anaurilândia, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Coronel Sapucaia, Eldorado, Glória de Dourados, Iguatemi e Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, Juti, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos e Sete Quedas estão em alerta de perigo para temporais durante todo o final de semana, com volumes de chuva podendo chegar a 100 milímetros no dia, além de ventos fortes e queda de granizo.

Em Três Lagoas e região, hoje já são esperadas pancadas de chuvas. Amanhã, o tempo fecha e a previsão é de temporal durante todo o dia, com trégua durante o sábado e chuvas fortes no domingo. A mínima esperada é de 20ºC na quinta-feira e a maior temperatura deve ser no sábado, chegando a 30ºC.

Na região Norte, as chuvas também chegam na madrugada de quarta-feira para quinta-feira. Em Coxim, a previsão é de máximas de até 29ºC até o final de semana e temporal durante todo o domingo. 

Chuvas podem chegar a 50 milímetros por diaTodos os municípios estão em alerta até, pelo menos, sábado (30) / Fonte: Reprodução Inmet

Cuidados

Com todos os municípios de Mato Grosso do Sul em alerta, a Defesa Civil reforça os cuidados e recomendações para as condições: 

  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
     

