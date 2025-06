Menino de 13 anos morre afogado em cachoeira de Bonito

Cidades

De acordo com o governo do Estado, o sistema promete mais agilidade, precisão e transparência na gestão ambiental de atividades com impacto climático

Com o objetivo de tornar Mato Grosso do Sul referência nacional e internacional no combate às mudanças climáticas, o Governo do Estado lançou nesta segunda-feira (10) o CarbonControl, um sistema digital inédito voltado ao monitoramento das emissões e remoções de gases de efeito estufa (GEE). A ferramenta foi apresentada durante a abertura do III Fórum Estadual de Mudanças Climáticas, realizado em Bonito.

O sistema é uma iniciativa do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), em parceria com o Programa Estadual de Mudanças Climáticas (Proclima), e, de acordo com o governo do Estado, promete mais agilidade, precisão e transparência na gestão ambiental de atividades com impacto climático.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, a ferramenta será essencial para que o Estado alcance a meta de se tornar carbono neutro até 2030.

“Publicamos uma resolução que passa a exigir o inventário de emissões de GEE para todos os empreendimentos que precisam de licenciamento ambiental. O CarbonControl vem para automatizar esse processo”, explicou.

Como funciona

Na prática, o sistema vai reunir e organizar os dados enviados por empresas e produtores, tanto em caráter obrigatório quanto voluntário. A plataforma é integrada ao Cadastro Ambiental Rural de MS (CARMS) e segue as diretrizes do GHG Protocol Brasil, padrão reconhecido internacionalmente para o cálculo de emissões e remoções de carbono.

A proposta é que qualquer pessoa física ou jurídica cujas atividades gerem ou removam GEE registrem seus dados no sistema. A plataforma calcula automaticamente o balanço de emissões, enquanto os dados de remoção de carbono precisam ser inseridos manualmente por técnicos responsáveis, conforme regras técnicas do Imasul e Semadesc.

Ao final, os usuários recebem um relatório completo com o panorama das emissões e sugestões para reduzir o impacto ambiental. Isso permite ajustes estratégicos e fortalece a adoção de práticas mais sustentáveis.

Para o diretor-presidente do Imasul, André Borges, o sistema representa um avanço na gestão pública. “O CarbonControl moderniza os processos, oferece mais eficiência na análise técnica dos inventários e reforça o compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável”, destacou.

O fiscal ambiental Rômulo Louzada lembrou que a ferramenta também permite mensurar o potencial de retenção de carbono no solo e na vegetação, valorizando áreas preservadas como o Pantanal e o Cerrado.

“Com isso, empresas podem registrar não só o que emitem, mas também o que conseguem compensar. É um passo importante para equilibrar o impacto ambiental.”

A plataforma integra o conjunto de medidas estabelecidas pelo Proclima para colocar Mato Grosso do Sul na vanguarda da ação climática. Além de facilitar o cumprimento da legislação ambiental, o sistema estimula uma cultura de responsabilidade ecológica entre empresas, produtores e o setor público.

Com o CarbonControl, o Estado espera consolidar uma base sólida de dados sobre emissões e remoções de GEE e se destacar no cenário global como exemplo de gestão ambiental integrada.

