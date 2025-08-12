Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Valor fixo

Mercadorias apreendidas pela Receita Federal vão à venda por R$ 30 em bazar

Valores arrecadados serão revertidos em doações à Associação Pestalozzi, Associação Abrec MS, Conselho da Comunidade e a Comunidade Fazenda da Esperança

Mariana Piell

Mariana Piell

12/08/2025 - 15h00
Com o objetivo arrecadar fundos para instituições sociais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) irá realizar o projeto Bazar Legal, em parceria com a Receita Federal. O evento acontece no próximo dia 6 de setembro, das 8 às 17 horas, no estacionamento do TJMS, no Parque dos Poderes.

Roupas masculinas e femininas, sociais e esportivas apreendidas pela Receita Federal de Corumbá estarão à venda com valor fixo de R$ 30,00 por peça. 

Regras

Serão aceitos pagamentos via Pix, dinheiro e cartão de débito, não sendo permitido o uso de cartão de crédito para a realização da compra.

Cada comprador poderá adquirir até cinco peças por tipo de produto, sendo obrigatória a apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) no momento da compra.

Instituições beneficiadas

Toda a renda arrecadada será dividida igualmente entre quatro instituições sociais: Associação Pestalozzi, Associação Abrec MS, Conselho da Comunidade e a Comunidade Fazenda da Esperança.

Durante o evento, voluntários das instituições estarão presentes para as vendas dos produtos, dando informações para que o público presente conheça mais sobre o trabalho desenvolvido por cada uma delas.

A Associação Pestalozzi atua na promoção da inclusão de pessoas com deficiência intelectual e transtornos neuromotores, atuando na defesa e garantia de seus direitos, promovendo apoio e acolhimento aos familiares.

O Conselho da Comunidade, por sua vez, é um órgão que acompanha os estabelecimentos prisionais e desenvolve ações voltadas à ressocialização de presos. É formado por membros da sociedade civil e atua de forma voluntária, com o apoio de instituições públicas.

A Associação Beneficente dos Renais Crônicos (Abrec-MS), é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que tem como objetivo informar sobre a prevenção e tratamento da Doença Renal Crônica (DRC), além de melhorar a qualidade e dar suporte à vida do paciente renal crônico carente em tratamento dialítico, fornecendo assistência social, segurança alimentar, medicamentos e atendimentos multiprofissionais.

Já a Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica de recuperação de dependentes químicos, que em Campo Grande atende a população feminina.

Trânsito

MS tem a segunda CNH mais cara do país

Pesquisa realizada em todo o país indicou que, neste ranking, o Estado perde somente para o Rio Grande do Sul, onde o custo médio da primeira habilitação sai por R$ 4.951,35 nas categorias A e B

12/08/2025 16h00

Crédito: Governo Federal

Mato Grosso do Sul ocupa o segundo lugar no país no valor da carteira de motorista (CNH), que sai por cerca de R$ 4.477,95, segundo apontou a pesquisa Perfil do Condutor Brasileiro, do Instituto Nexus.

O Estado perde apenas para o Rio Grande do Sul, que lidera o ranking da CNH mais cara, com custo médio de R$ 4.951,35 para a categoria AB (moto e carro).

Enquanto em Santa Catarina o valor é de R$ 3.906,90, o menor custo entre os estados, na Paraíba a CNH custa R$ 1.950,40.

São valores apontados pelo ministro de Estado dos Transportes, Renan Filho, que pesam no bolso dificultado o acesso da população ao documento. A pesquisa também revelou que 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação e traçou outros recortes, como:

  • 32% não tiraram habilitação devido ao custo;
  • 49% dos motoristas não habilitados justificam que não tiraram a carteira pelo alto valor;
  • 80% consideram o valor da CNH muito caro;
  • 66% acreditam que o valor cobrado é alto diante do serviço prestado.

O perfil dos brasileiros que recebem até um salário mínimo indica que 81% não tiraram carteira de habilitação, e entre as regiões com maior índice de motoristas não habilitados estão:

  • Nordeste (71%);
  • Norte (64%).

Na região Nordeste, a Bahia aparece com o preço da CNH mais alto, cerca de R$ 4.120,75, e o Acre registra R$ 3.906,60.

Proposta de baratear a CNH


O ministro de Estado dos Transportes, Renan Filho, apresentou uma proposta que está em estudo e pode reduzir em até 80% o custo da primeira habilitação para categorias A e B, retirando a obrigatoriedade de o candidato passar por um Centro de Formação de Condutores (CFC).

Segundo o ministro, o atual modelo burocratiza o processo e a proposta deixa o candidato livre para escolher se quer passar pela autoescola ou realizar os exames diretamente pelo Detran. Cabe ressaltar que a novidade não elimina alguns processos.

No novo modelo, o interessado em tirar a CNH pode ter aula particular com um instrutor cadastrado devidamente no Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que pode trabalhar de forma autônoma ou lecionando para uma autoescola.

As provas teóricas e práticas continuam obrigatórias. A ideia é que as aulas teóricas sejam ministradas no modelo de Educação a Distância (EAD) e, após a preparação, o candidato será submetido à prova, conforme regulamento do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O que muda?


A única alteração é que o candidato poderá escolher se deseja fazer o processo pelo Centro de Formação de Condutores. Caso opte por isso, terá acesso ao conteúdo teórico via EAD fornecido por empresas credenciadas ou pelo Conselho Nacional de Trânsito (Senatran).

Taxas do Detran


A reportagem procurou o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), para entender o valor das taxas e o quanto a proposta reduziria o custo para o candidato. 

O Detran-MS informou que as taxas da primeira habilitação (categoria A ou B) são de R$ 818,77, correspondente à UFERMS de agosto de 2025.

O valor pode ser pago em duas guias diferentes, conforme o avanço nas etapas do processo:

  • R$ 509,36 destinados ao Detran-MS, referentes à validação de cadastro, emissão e realização dos exames teórico e prático;
  • R$ 309,41 para serviços prestados por profissionais médicos credenciados, responsáveis pelos exames psicológicos e de aptidão física e mental.

Habilitação em duas categorias

Para quem deseja ter a primeira habilitação de carro e moto, o valor pago é de R$ 952,95, uma diferença de R$ 134,18, equivalente a mais um exame prático de direção veicular.

Cabe ressaltar que o preço final pode sofrer variações em duas situações:

  • quando o processo é para duas categorias;
  • quando o candidato reside no interior do Estado, já que os exames médicos e psicológicos são realizados diretamente nos consultórios dos profissionais credenciados.

As taxas seguem a Tabela de Serviços da Lei Estadual nº 4.282/2012, alterada pela Lei Estadual nº 5.797/2021.

“As taxas pagas ao Detran-MS não são meramente administrativas. Elas são a base para o contínuo investimento em tecnologia, sistemas de segurança e inovação na gestão da emissão e manutenção da CNH em Mato Grosso do Sul. Esses recursos são aplicados para garantir um processo de habilitação moderno, seguro e eficiente para todos os cidadãos.

O Detran-MS tem investido na automatização e digitalização de processos, como sistemas de agendamento online, plataformas para consulta de exames e acompanhamento do processo. Isso reduz a burocracia, agiliza o atendimento e proporciona maior comodidade ao cidadão.

Sem contar as etapas de segurança e combate a fraudes na emissão de CNH, a infraestrutura e manutenção sistêmica, além da inovação e aprimoramento contínuos no desenvolvimento de soluções que tornam a experiência do usuário mais fluida e segura”, diz a nota do Detran.

Sindicato das autoescolas


A reportagem entrou em contato com o presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Mato Grosso do Sul (SindCFCMS), Henrique José Fernandes, que está em Brasília, nesta terça-feira (12) cumprindo agenda com outros representantes da categoria para tentar encontrar um consenso para o setor informou que não sabe de onde os valores da pesquisa foram tirados. 

Conforme Henrique José relatou ao Correio do Estado, o fim da obrigatoriedade de aulas nas autoescolas coloca 6 mil empregos em risco. Ele também pontuou, em entrevista anterior, que, ao contrário do que a pesquisa indicou, o setor luta para manter a prestação do serviço em Mato Grosso do Sul.

Contrários à mudança do modelo, a Associação Nacional dos Detrans chegou a se manifestar em defesa da excelência do ensino na formação de condutores no país.

Para a AND, embora seja essencial buscar formas de tornar a CNH acessível a todos, em caráter de política nacional, isso não pode comprometer o processo de aprendizagem. A associação defendeu que a formação de condutores deve prezar pela segurança viária e, com isso, contribuir para a redução de acidentes.

Balanço

Ativa há 6 meses, Sala do Migrante já atendeu 16 nacionalidades na Capital

Criada em fevereiro de 2025, o espaço fecha o primeiro semestre com quase 3.700 serviços prestados a estrangeiros

12/08/2025 15h50

O espaço é uma iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego através da SRTE-MS,

O espaço é uma iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego através da SRTE-MS, Foto: Divulgação

Ativa há seis meses, a Sala do Migrante, instalada na Superintendência Regional do Trabalho em Mato Grosso do Sul (SRTE-MS), fechou o primeiro semestre atendendo 16 nacionalidades em Campo Grande. Durante esse período, foram 610 atendimentos a estrangeiros e 3.687 serviços prestados para apoiar a regularização da permanência no país e facilitar o acesso ao trabalho com carteira assinada.

O espaço é referência no acolhimento e inclusão de imigrantes no mercado formal no Estado, foram 343 pessoas encaminhadas para empresas da região. Para o Superintendente Regional do Trabalho, Alexandre Cantero esses seis primeiros meses demonstram o quanto essa política pública é necessária e eficiente

“A Sala do Migrante foi criada com a missão de acolher, orientar e inserir. Nosso foco é garantir dignidade, trabalho decente e combater qualquer forma de exploração. O Brasil tem o dever de acolher com respeito quem chega em busca de oportunidades”, enfatiza o superintendente.

O projeto conta com o apoio a Federação das Indústrias de MS (FIEMS), por meio do Comitê Empresa-Escola (CEMPE) e do Sindicato das Indústrias de Frios, Carnes e Derivados de Mato Grosso do Sul (SICADEMS). Além da indústria, a participação fundamental da Universidade Estadual de MS (UEMS), com o programa UEMS Acolhe.

O atendimento na Sala do Migrante é feito pelos presidentes das associações haitiana Junel Ilora e venezuelana de Campo Grande, Mirtha Carpio, que sabem e conhecem na pele a experiência de chegar em um novo país.

“Eu sei o que é chegar a um país diferente, sem saber onde ir ou a quem pedir ajuda. Passei por isso sem ter ninguém. Hoje, poder orientar outras pessoas é uma missão que me enche de orgulho”, relata Junel.

Serviço:

  •  Sala do Migrante - Superintendência Regional do Trabalho
  •  Endereço: Rua 13 de Maio, 3.214 - Centro, Campo Grande-MS
  • Telefone: (67) 3901-3008 / 3901-3014
  • Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h com agendamento no número 67 99659-4743

Histórico regional

O Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em junho deste ano, revelou que entre 2010 e 2022, houve forte crescimento dos residentes naturais de países estrangeiros em Mato Grosso do Sul, sendo que o total passou de 14.679 para 26.637 pessoas, um aumento de 81,5% no período.

Em relação ao fluxo migratório internacional para o estado, é marcado pelo expressivo crescimento da imigração venezuelana, que saltou de 16 indivíduos para 4.249, no período de 5 anos anteriores aos censos de 2010 e 2022, respectivamente.

Com isso, consolida-se a Venezuela como a principal origem de imigrantes internacionais de MS, passando o número de paraguaios que, em censos anteriores, tinham o maior contingente. 

