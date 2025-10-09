Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Fiscalização

Mercearia é flagrada com whisky e outras bebidas falsificadas em Campo Grande

Intensificando as ações contra bebidas adulteradas com metanol, o Procon-MS flagrou um estabelecimento com bebidas sem nota fiscal, que o proprietário disse ter comprado no Paraguai

Laura Brasil

09/10/2025 - 15h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Intensificando ações contra bebidas adulteradas com metanol, o Procon-MS durante fiscalização flagrou um estabelecimento com bebidas que o proprietário disse ter comprado no Paraguai

Em combate às bebidas adulteradas com metanol, a Nortão Mercearia foi flagrada com 105 garrafas de bebidas alcoólicas variadas durante uma vistoria realizada nesta terça-feira (8), as quais, segundo o proprietário, haviam sido adquiridas no Paraguai.

O estabelecimento, localizado na Avenida Marinha, no bairro Coophavila, passou por uma vistoria conjunta realizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon) e pela Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS).

A fiscalização ocorreu após uma denúncia anônima. Durante a ação, foram localizadas 105 garrafas de bebidas alcoólicas, que incluíam vinho, whisky, licor, vodca e cachaça, todas expostas à venda sem a documentação exigida para o processo de importação.

Em conversa com os fiscais, o proprietário, identificado como M.S.D., de 36 anos, afirmou que não possuía a documentação das bebidas, compradas no Paraguai.

Além das bebidas apreendidas, foram encontrados 10 frascos de perfumes importados expostos à venda, também sem nota fiscal e sem informações em português, como exige a legislação.

O proprietário esteve na Decon, acompanhado do advogado, para prestar esclarecimentos, e preferiu ficar calado.

Diante do caso, o dono da mercearia responderá por crimes contra as relações de consumo, que incluem:

  • vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição estejam em desacordo com as prescrições legais, ou que não correspondam à respectiva classificação oficial;
  • vender, manter em depósito ou expor à venda mercadoria em condições impróprias ao consumo;
  • descaminho, conforme o artigo 334 do Código Penal, e contrabando, previsto no artigo 334-A do Código Penal.

Metanol

Com o aumento do número de casos de pessoas intoxicadas por metanol, em razão do consumo de bebidas alcoólicas adulteradas em todo o país, o Ministério da Saúde informou que, até o momento, há 24 casos confirmados, 259 em investigação e 145 suspeitas descartadas.

Em Mato Grosso do Sul, dos quatro casos suspeitos, dois foram descartados e dois seguem em análise nos municípios de Campo Grande, Ladário e Rio Brilhante.

Com isso, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) enviou uma recomendação às entidades que representam os setores, estabelecendo o prazo de 10 dias para apresentar um planejamento de segurança.

O documento foi designado à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/MS) e à Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas), com o objetivo de prevenir a venda de bebidas adulteradas com metanol.

Segundo a recomendação da 43ª Promotoria de Justiça, publicada nesta segunda-feira (6), os associados das entidades precisam adotar medidas rigorosas no controle da compra, da procedência e da comercialização de bebidas alcoólicas.

Em razão do aumento de casos de intoxicação por metanol registrados no país, um procedimento administrativo foi aberto para acompanhar de perto a situação.

Recomendações

Durante a reunião, uma das exigências é que as bebidas sejam adquiridas exclusivamente de fornecedores com documentação regular e CNPJ ativo.

Outro cuidado é a verificação da autenticidade da Nota Fiscal eletrônica (NF-e), que deve ser arquivada pelo prazo legal.

Também foi orientado evitar a compra de vendedores informais ou sem documentação fiscal, com atenção especial para aqueles que oferecem preços abaixo do mercado.

Controle

Ao receber um lote de bebida, o proprietário deve realizar uma checagem minuciosa. A orientação é abrir as caixas na presença de duas pessoas, registrar os rótulos e números dos lotes, conferindo se correspondem às informações da nota fiscal.

Para garantir a segurança do consumidor e facilitar a fiscalização, o comerciante deve arquivar os comprovantes de compra e venda, assim como imagens de câmeras de segurança e planilhas de controle, garantindo eventual cooperação com as autoridades.

Assine o Correio do Estado

Crise

Município tem 72h para conceder vaga hospitalar a idosa internada em UPA por falta de leito

A paciente espera uma vaga em leito desde o mês de julho e foi internada na última segunda-feira após exames indicarem sangue em seu pulmão

09/10/2025 14h30

Compartilhar
Campo Grande sofre com a precariedade da saúde, sem previsão de melhora

Campo Grande sofre com a precariedade da saúde, sem previsão de melhora FOTO: Daiany Albuquerque

Continue Lendo...

O Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul determinou que o Município de Campo Grande providencie em até 72 horas a transferência de Dilfa Almeida para uma unidade hospitalar adequada, seja pública ou privada. 

A idosa, de 74 anos, está internada na Unidade de Pronto Atendimento do Bairro Leblon desde a última segunda-feira (6) após uma piora em seu quadro crônico de tosse com sangue que vinha evoluindo há cerca de um ano. 

A Defensoria Pública, que entrou com o processo contra o Município, alegou que a unidade de saúde onde a paciente se encontra internada não tem condições estruturais satisfatórias para acolhê-la por mais de 24 horas, indicando que não há qualquer previsão de liberação de vaga em um leito hospitalar pelo Sistema Único de Saúde. 

O órgão requereu a transferência imediata da idosa para qualquer hospital público da cidade, incluindo CTI ou UTI, se preciso. Caso não seja possível, que ela seja encaminhada para uma unidade hospitalar da rede particular, com todas as despesas médico-hospitalares custeadas pelo Município até a alta hospitalar. 

Caso não seja atendido, a Defensoria pediu a indenização à paciente no valor de R$30 mil, suficiente para a internação e tratamento inicial em um hospital da rede privada.

Em sua decisão, o juiz Marcelo Ivo de Oliveira ressaltou que o Poder Público tem o dever de garantir o direito à saúde do cidadão como respeito à dignidade humana. 

“No presente caso, a probabilidade do direito se mostra presente, uma vez que a parte requerente está internada em unidade de pronto atendimento (UPA) desde 06/07/2025 e ainda aguarda vaga em unidade hospitalar adequada. Em outras palavras, configurada a manutenção de paciente grave em local inadequado, está presente a negligência do poder público”, afirmou. 

Crise de leitos

Após a exoneração da secretária de saúde de Campo Grande, Rosana Leite, a prefeitura ainda não tem um nome para assumir o cargo. As demandas estão a cargo de um comitê formado por seis pessoas: Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli; gestora de planejamento e execução estratégia, Catiana Sabadin Zamarrenho; a gestora jurídica Andréa Alves Ferreira Rocha; o gestor de finanças e orçamento, Isaac José de Araújo; o gestor administrativo Vanderlei Bispo de Oliveira; e o gestor de contratação André de Moura Brandão.

A falta de um secretário específico da pasta reforça um caos na saúde do Município que se agrava cada vez mais, ressaltado pela falta de leitos em hospitais que atendem via SUS, especialmente. 

Mesmo com um terço do orçamento do Município (R$ 2,1 bilhões de R$ 6,87 bilhões este ano e R$ 2,25 bilhões de R$ 6,97 bilhões previstos para 2026), a Saúde campo-grandense vem experimentando constantes colapsos em leitos hospitalares, seja adulto ou pediátrico, números que foram confirmados por hospitais ao Correio do Estado.

As UPAs lotadas são reflexo dos hospitais lotados. O Correio do Estado verificou na última quarta-feira (8) a situação das unidades que dá aos usuários da saúde pública o seguinte panorama: o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS) conta com nove leitos de Centro de Terapia Intensiva (CTI) adulto, nove leitos na Unidade Coronariana (UCO), nove leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica e seis leitos de UTI neonatal. Todos com 100% de ocupação.

A Santa Casa informou que são disponibilizados 637 leitos para saúde pública, ou seja, SUS (609 entre UTI e enfermarias, 23 leitos de pronto-socorro e oito de C.O.), dos quais 80,87% estão ocupados. O hospital ainda complementa que, em média, o tempo de permanência de pacientes em leitos é de 9,91 dias.

Já o Hospital Adventista do Pênfigo (HAP) disse que conta com 20 leitos de UTI e 30 leitos clínicos contratualizados com a Prefeitura de Campo Grande e mais 10 leitos de UTI e 20 leitos clínicos com contrato vigente com o Estado, acordo este que vai até novembro. Novamente, todos se encontram ocupados.

A reportagem também entrou em contato com o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul para obter informações, mas, até o fechamento desta edição, não houve retorno.

No Sistema de Gestão de Saúde (SiGS), portal disponibilizado pela Prefeitura para verificação de leitos e tempo de espera em cada UPA e Centro Regional de Saúde (CRS), sete unidades aparecem com leitos lotados, tanto para emergência quanto observação: UPA Vila Almeida, UPA Coronel Antonino, UPA Leblon, UPA Santa Mônica, UPA Moreninhas, UPA Universitário e CRS Tiradentes. Nas outras unidades, há pouquíssimas vagas em leitos, seja para emergência ou observação. Os dados são atualizados a cada duas horas no site.

*Colaborou Felipe Machado
 

aperto no cinto

Mudança no IR tira R$ 3 milhões por mês do caixa de Campo Grande

Alé disso, a prefeitura da Capital espera recuo significativo nos repasses de ICMS no próximo ano, também da ordem de R$ 3 milhões mensais

09/10/2025 14h20

Compartilhar
Informações sobre prováveis perdas com IR e ICMS foram repssadas pela secretária de finanças, Márcia Hokam, aem audiência na Câmara

Informações sobre prováveis perdas com IR e ICMS foram repssadas pela secretária de finanças, Márcia Hokam, aem audiência na Câmara

Continue Lendo...

Ao mesmo tempo em que cerca de 236 mil trabalhadores de Mato Grosso do Sul comemoram a ampliação da isenção na cobrança do Imposto de Renda, a maior parte dos prefeitos lamenta a mudança. A prefeitura de Campo Grande, por exemplo, estima que no próximo ano terá perda mensal da ordem de R$ 3 milhões. 

De tudo aquilo que é pago pelos trabalhadores a título de imposto de renda, 25,5% é dividido entre os municípios. E, a expectativa da prefeitura de Campo Grande, conforme o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) apresentado na Câmara de Vereadores nesta quarta-feira (8), é de que no próximo ao esse imposto garanta R$ 393,7 milhões aos cofres municipais. 

O valor, porém, seria cerca de R$ 35 milhões maior caso não tivesse sido aprovado o aumento da isenção para aqueles que recebem até R$ 5 mil mensais, segundo a secretária de Finanças, Márcia Helena Hokama. 

A  Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos estima perda da ordem de R$ 4,8 bilhões com as mudanças.  A preocupação principal dos prefeitos está na arrecadação do Imposto de Renda retido na fonte dos servidores municipais e estaduais, receita que pertence integralmente aos governos locais e será reduzida com a ampliação da faixa de isenção.

E a perda anual dos R$ 35 milhões refere-se específicamente àquilo que é retido na fonte dos servidores municipais. "Referente ao IR de despesa de pessoal, estimamos uma redução da receita de R$ 35 milhões para o exercício 2026", afirmou a secretária após a audiência pública na Câmara. 

PERDAS NO ICMS

Outra grande preocupação da secretária de Finanças da prefeitura é com relação ao provável recuo nos repasses com ICMS.  O projeto debatido na Câmara prevê que os repasses de ICMS no próximo ano sejam de R$ 594 milhões. Na projeção para 2025, a prefeita esperava que a administração estadual repassasse R$ 614 milhões.  

Ou seja, apesar da inflação da ordem de 5%, ela estima redução nominal de R$ 20 milhões. Se ela projetasse pelo menos a reposição da inflação, teria de estimar repasse de R$ 645 milhões em 2026. Na prática, porém, espera R$ 50 milhões abaixo disso.

E, se a comparação for com o ano anterior (2024), o pessimismo da prefeita é ainda maior. Para aquele ano a LOA havia previsto repasse de R$ 699 milhões. Então, se a comparação para 2026 for com a previsão para 2024, a queda é de 15% (R$ 105 milhões), sem contabilizar a inflação. 

A possível queda nos repasses de ICMS e a perda com IR estão entre as explicações para o crescimento tímido de apenas 1,49% nas receitas da prefeitura de Campo Grande para o próximo ano. Para 2025 a administração municipal previu faturamento de R$ 6,8 bilhões. Para 2026, a projeção é de R$ 6,9 bilhões. 

O pessimismo da secretária com relação ao ICMS tem uma explicação bem objetiva. "A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (SEFAZ) divulgou a prévia do Índice de Participação dos Municípios (IPM) no produto da arrecadação do ICMS para o exercício de 2026, apontando uma redução de 1% no percentual correspondente ao Município de Campo Grande," informou Márcia Hokama ao Correio do Estado. 

No final do ano passado, o Governo do Estao elevou de 11,9% para 12,2% o pacela do bolo do ICMS que cabia a Campo Grande em 2025. Para o próximo ano porém, conforme a secretária, o percentual deve cair para 11,2%. Isso significa perda da ordem de R$ 3 milhões por mês. 

As perdas ocorrem há mais de uma década e tiveram somente uma interrupção em 2025. Em 2012, por exemplo, Campo Grande, que concentra quase um terço da população de Mato Grosso do Sul, chegou a receber 25,34% do bolo do ICMS. 

Se a Capital tivesse mantido este índice, receberia mais de R$ 1,3 bilhão no próximo ano. Na prática, porém, espera apenas R$ 594 milhões, conforme a LOA.

A aprovação do projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem recebe até R$ 5 mil mensais terá impacto direto no bolso de 236 mil trabalhadores de Mato Grosso do Sul. O número foi estimado a partir dos dados da Receita Federal, divulgados pelo governo federal.

Para estes contribuintes, a mudança equivale a um “salário extra” por ano, já que quem ganha R$ 5 mil deixará de pagar R$ 312,89 por mês em imposto, acumulando R$ 3.754,68 em 2026.

A medida foi aprovada na Câmara dos Deputados e ainda depende do aval do Senado para entrar em vigor em janeiro de 2026. O texto aprovado também reduz o imposto para quem recebe até R$ 7.350 mensais, em um sistema de alívio gradual.

Ao todo, 16 milhões de brasileiros serão beneficiados, com 10 milhões totalmente isentos e outros 6 milhões pagando menos imposto.
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão
Cidades

/ 1 dia

Açougue que vendia carne sem procedência armazenava o produto no chão

2

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1125, terça-feira (07/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1125, terça-feira (07/10)

3

DOF apreende 17 veículos carregados com materiais contrabandeados na fronteira
PONTA PORÃ

/ 2 dias

DOF apreende 17 veículos carregados com materiais contrabandeados na fronteira

4

Ministério Público fecha o cerco contra a corrupção nas prefeituras de MS
INVESTIGAÇÕES

/ 1 dia

Ministério Público fecha o cerco contra a corrupção nas prefeituras de MS

5

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095
CONDENAÇÃO

/ 21 horas

Estado e Capital terão que indenizar os pais da menina Sophia até 2095

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 30/09/2025

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT