Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CASO CURIOSO

Mergulhadores encontram US$ 1 milhão em moedas em barco naufragado no século 18

Moedas espanholas estavam enterradas durante séculos sob as ondas e a areia ao longo de um trecho da Flórida, nos Estados Unidos, conhecido como a "Costa do Tesouro"

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

05/10/2025 - 22h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Uma equipe de mergulhadores descobriu um carregamento de moedas espanholas há muito tempo perdidas, enterradas durante séculos sob as ondas e a areia ao longo de um trecho da Flórida, nos Estados Unidos, conhecido como a "Costa do Tesouro".

Nesta semana, a empresa 1715 Fleet - Queens Jewels LLC, que trabalha com naufrágios, anunciou que mergulhadores encontraram mais de mil moedas de prata e ouro, provavelmente cunhadas séculos atrás nas colônias espanholas da Bolívia, México e Peru. Eles estimam que as moedas valem US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões).

Ao longo dos anos, milhões de dólares em moedas foram encontradas - e roubadas - por caçadores de tesouro em um trecho da costa atlântica da Flórida que vai das cidades de Melbourne até Fort Pierce.

No fim das contas, os achados recentes da temporada de salvamento deste verão serão divididos entre a empresa de salvamento, os subcontratados e o Estado da Flórida, conforme exigido pela lei estadual.

Furacão afundou a frota

A frota de 1715 era um comboio de navios espanhóis carregados de prata, ouro e joias trazidas do Novo Mundo. A flotilha navegava de volta para a Espanha quando um furacão a atingiu em 31 de julho de 1715, lançando os tesouros ao mar.

Os espanhóis recuperaram parte das moedas de ouro e prata, mas muitos dos tesouros da frota condenada foram considerados perdidos para sempre.

Por gerações, mergulhadores vasculharam a "Costa do Tesouro" em busca de barras de ouro e moedas perdidas sob as ondas. Com o tempo, o local rendeu um verdadeiro tesouro e ajudou a sustentar uma indústria local de caçadores de tesouros profissionais.

A quem pertence o tesouro?

De acordo com a lei da Flórida, qualquer "tesouro" ou artefato arqueológico "abandonado" em terras ou águas pertencentes ao estado é propriedade do estado. Mas o governo pode emitir licenças para indivíduos ou empresas qualificadas realizarem pesquisas e recuperações de recursos culturais subaquáticos.

Os caçadores de tesouro podem ficar com a maior parte dos artefatos, após negociações com autoridades estaduais.

A lei determina que até cerca de 20% dos materiais arqueológicos recuperados sejam retidos pelo estado para pesquisas ou exibição pública. Os outros 80% podem ser divididos entre os caçadores.

processo seletivo

"Extenso e cansativo"; como foi a 2ª edição do Enem dos Concursos em Campo Grande

Ao todo, 7.933 candidatos se inscreveram em MS para disputar as 54 vagas disponíveis no Estado

05/10/2025 17h30

Compartilhar
Os candidatos de Campo Grande realizaram a prova na UCDB neste domingo

Os candidatos de Campo Grande realizaram a prova na UCDB neste domingo Paulo Ribas / Correio do Estado

Continue Lendo...

A 2ª edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), também chamado popularmente de “Enem dos Concursos” , aconteceu neste domingo (5) em 228 cidades de todo o Brasil, reunindo cerca de 761 mil inscritos pelo País. 

Em Campo Grande, 4.935 candidatos se inscreveram para disputar as vagas no Estado. Em todo Mato Grosso do Sul, foram 7.933 inscritos e as provas foram aplicadas na Capital, em Corumbá, Dourados e Três Lagoas. 

Muitos candidatos inscritos estavam tentando uma vaga pela segunda vez e puderam comparar as provas do ano passado com a deste ano. A maioria afirmou ao Correio do Estado que as questões estavam “muito mais difíceis” que na primeira edição. 

“Português eu achei mais complicado neste ano, mas as questões de legislação eu consegui fazer tranquilo. Estou estudando desde o ano passado, então estou confiante”, contou um dos candidatos à reportagem. 

A prova também surpreendeu os novatos, que viram no CNU uma oportunidade de garantir uma colocação em uma das 54 vagas no Estado, com um bom salário. Marcos Antônio Pereira, de 64 anos, disse que o Concurso pode ajudar a garantir um bom emprego, mas que a prova não estava tranquila. 

“Eu estou quase me aposentando, então vi como uma boa oportunidade de entrar em um novo trabalho com um salário interessante. Mas a prova estava muito extensa e muito complicada. Estou confiante, mas, se não der certo desta vez, talvez eu tente ano que vem novamente”, contou. 

Katllen Ramos Marques, de 21 anos, também disse que a prova foi muito comprida e exaustiva. Veterana no Concurso, ela disse que, para quem não estudou, deu trabalho. 

”Muitas perguntas difíceis de interpretar, muitos textos e poucas imagens, o que tornava muito mais cansativo. Por ser cansativa, era mais fácil se desconcentrar. Essa prova foi mais difícil até que a da Polícia Civil”, relatou ao Correio do Estado. 

Para ela, o CNU é uma oportunidade para todos e, se não conseguir entrar neste ano, vai tentar novamente em 2026. 

“É uma ótima oportunidade de testar os seus conhecimentos. Eu ouvi muitas pessoas falando que era a primeira vez que estava fazendo, alguns queriam ver como era. Mas, realmente, foi uma prova difícil e com pouco tempo para fazer”. 

A prova

As provas objetivas começaram às 13 horas pelo horário de Brasília. Ou seja, em Mato Grosso do Sul, o início foi às 12 horas. A duração variou conforme o nível:

  • Nível Superior: 5 horas, até às 18h (17h em MS)
  • Nível Intermediário: 3h30, até às 16h30 (15h30 em MS)

Todos os candidatos precisaram permanecer na sala por, no mínimo, duas horas. O caderno de provas só pôde ser levado por quem saiu durante a última hora prevista para cada nível.

A avaliação teve duas partes:

  • Conhecimentos gerais: aplicado para todos, como língua portuguesa, raciocínio lógico e atualidades.
  • Conhecimentos específicos: de acordo com o bloco temático escolhido na inscrição.

A prova objetiva foi de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma correta. O número de questões variou conforme o nível:

  • Nível Superior: 90 questões no total, sendo 30 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos.
  • Nível Intermediário: 68 questões, com 20 de conhecimentos gerais e 48 de conhecimentos específicos.

Em Mato Grosso do Sul, são 54 vagas distribuídas para cargos distribuídos entre Campo Grande e Ladário, com salários iniciais que vão de R$4.804,89 a R$8.215,07.

Confira as vagas por órgão e cidade de MS: 

Comando da Marinha - Ladário

  • Médico (Pediatria): 1 vaga - R$ 4.804,89 (20h semanais)
  • Médico (Anestesiologia): 1 vaga - R$ 4.804,89 (20h semanais)
  • Médico (Clínica Médica): 1 vaga - R$ 4.804,89  (20h semanais)
  • Médico (Ginecologia e Obstetrícia): 1 vaga - R$ 4.804,89 (20h semanais)

Comando do Exército - Campo Grande

  • Enfermeiro: 30 vagas - R$ 5.982,49 (40h semanais)
  • Médico: 10 vagas - R$ 4.804,89  (20h semanais)

Agência Nacional de Mineração - Região Centro-Oeste

  • Técnico em Atividades de Mineração: 9 vagas - R$ 8.053,32 (40h semanais) / Lotação pode ser em Goiás (GO), Mato Grosso do Sul (MS) ou Mato Grosso (MT).

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA)

  • Engenheiro Agrônomo (Agronomia): 1 vaga por estado - R$ 8.215,07 (40h semanais) / Inclui vaga para Mato Grosso do Sul.

Cronograma

  • Convocação para prova discursiva: 12/11/25
  • Convocação confirmação de cotas e PcD: 12/11/25
  • Envio de títulos: 13 a 19/11/25
  • Procedimentos de confirmação de cotas: 8/12 a 17/12/25
  • Prova discursiva para habilitados na 1ª fase: 7/12/25
  • Divulgação da primeira lista de classificação: 30/01/26

PREVISÃO DO TEMPO

Semana em MS começa com alerta de perigo de baixa umidade

Após Coxim atingir 40.8 °C e figurar como a maior temperatura do País no final de semana, Mato Grosso do Sul anotou quase dez municípios com umidade relativa abaixo de 20%

05/10/2025 16h30

Compartilhar
Com a umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%, o Inmet aponta para o maior risco de incêndios florestais e os possíveis reflexos do tempo seco na saúde

Com a umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%, o Inmet aponta para o maior risco de incêndios florestais e os possíveis reflexos do tempo seco na saúde Paulo Ribas/Correio do Estado

Continue Lendo...

Depois de Mato Grosso do Sul anotar quase dez municípios com umidade abaixo relativa abaixo de 20%, e de Coxim figurar com a maior temperatura do País (40.8 °C) no final de semana, a segunda-feira em MS já deve começar com alerta de perigo de baixa umidade para a maior parte do Estado. 

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além de chegar a até 64 municípios de Mato Grosso do Sul, o alerta laranja de perigo de baixa umidade - que deve terminar por volta de 10h - atinge também o Goiás; Tocantins; o sul do Maranhão, boa parte do Piauí e a região sudeste do Mato Grosso. 

Com a umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%, o Inmet aponta para o maior risco de incêndios florestais e os possíveis reflexos do tempo seco na saúde, que envolve: ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca rachada e até mesmo sangramento nasal.

Entre as recomendações para manter a saúde em dia, é importante lembrar de: 

  1. Beber bastante líquido.
  2. Evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
  3. Usar hidratante para pele e
  4. Umidificar o ambiente.
  5. Evitar atividades físicas

Vale lembrar que, durante o final de semana, Coxim chegou a figurar como a maior temperatura do País, batendo a marca de 40.8 °C, bem próximo do calor observado também em Aquidauana (40.5); Água Clara (39.5); em Maracaju (39.2) e no coração do Pantanal, na região do Nhumirim (39.1). 

Além disso, a baixa umidade também deixou sua marca em Mato Grosso do Sul, com o menor percentual observado no município de Costa Rica (13%), apenas três pontos acima do pior índice nacional, registrado em Goianésia (GO). 

Se os 13% já representam um índice abaixo da umidade relativa do deserto do Saara (que gira entre 14 e 20%), também Cassilândia; Chapadão do Sul; Coxim e Água Clara sofreram com o tempo seco e marcaram 14% nesse indicativo. 

Depois desses, outros quatro municípios também ficaram abaixo da casa dos vinte por cento de umidade relativa do ar durante o final de semana, sendo:

  • Paranaíba (16%)
  • Sonora (16%)
  • Aquidauana (17%) 
  • Sidrolândia (19%)

Previsão do tempo

Se o dia deve começar com alerta de baixa umidade, ao longo da segunda-feira (06) há previsão de um aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas em diversas áreas de Mato Grosso do Sul, com possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em locais isolados. 

Tudo isso é causado pelo avanço de uma nova frente fria que, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) de Mato Grosso do Sul, interage com o transporte de ar quente e úmido. 

As instabilidades devem se concentrar, sobretudo, nas regiões centro-sul, sudoeste e oeste, favorecidas pelo deslocamento de cavados e a atuação de áreas de baixa pressão. 

Essa possibilidade de chuva deve passar longe da Capital nesta segunda (06), quando os termômetros registram sua última alta - com mínimas de 22 °C e máximas de 40 °C - antes de uma tendência de queda prevista para o decorrer da semana. 

Na Grande Dourados e nas regiões sul e Cone Sul de MS, os termômetros devem registrar mínimas entre 20-22°C e máximas de 33-35°C. 

Para a Cidade Branca de Corumbá a segunda-feira (06) também será de poucas nuvens, com temperaturas batendo mínimas de 25°C e máximas de 42°C, com uma umidade relativa que pode chegar na casa de 10%. 

Iguatemi, no extremo-sul do Estado, a previsão para o clima nesta segunda-feira (06) é semelhante à prevista para Campo Grande, cerca de um grau apenas abaixo da umidade máxima (39°C). 

Já no extremo norte de Mato Grosso do Sul, em Sonora, por exemplo, o clima nesta segunda-feira será de tempo claro e, além da umidade prevista de 10%, a previsão é que os termômetros atinjam até 42°C. 

Na região próxima da fronteira com o Paraguai, Porto Murtinho é um dos municípios que aparecem com poucas nuvens neste início de semana, com o clima apresentando uma reviravolta já no dia seguinte, para quando são esperadas muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. 

Ao leste de Mato Grosso do Sul, a semana começa com tempo claro e sem nuvens no município de Cassilândia, com uma leve tendência de elevação na temperatura pelo menos até na terça-feira (07). 

Como bem esclarece o Cemtec, haverá queda nas temperaturas em grande parte do estado com o "avanço do sistema frontal". As mínimas podem atingir valores próximos de 10-12°C, principalmente no sul de Mato Grosso do Sul", conclui. 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago
coincidência?

/ 1 dia

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago

2

Com direito a cochilo no carro, mais de mil fãs esperam pela inauguração da Sephora, em Campo Grande
Inauguração

/ 2 dias

Com direito a cochilo no carro, mais de mil fãs esperam pela inauguração da Sephora, em Campo Grande

3

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1124, sábado (04/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1124, sábado (04/10)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6844, sábado (04/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6844, sábado (04/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/09/2025

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você