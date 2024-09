Mesmo com seca extrema, lavoura de girassol volta a fazer sucesso

SOCORRO AÉREO

Caso aconteceu nesta terça-feira (03) após uma embarcação colidir com uma construção rochosa, do qual resultou na morte de uma pessoa e ferimentos graves em um idoso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou um turista de 70 anos, na região de Porto Índio, próximo à divisa com Bolívia, no Pantanal, que ficou gravemente ferido, após uma embarcação colidir com uma formação rochosa, que também vitimou outra pessoa, nesta terça-feira (03).

Ao chegar no local, os agentes policiais informaram que o idoso estava com “profundos na região da axila e face provenientes do impacto contra a hélice do motor do barco”. Após realizar o primeiro atendimento ainda no endereço do acidente, o ferido foi transferido para um hospital próximo.

O deslocamento aéreo para chegar no local teve 40 minutos de duração. Se esse mesmo trecho fosse feito de barco pelo rio, gastaria 36 horas totais para ir e voltar do território do acidente (18 horas de ida e mais 18 horas para retornar).

Para realizar o resgate, os militares utilizaram o helicóptero Patrulha 17. O corpo do outro tripulante foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), mas a identidade das vítimas não foram divulgadas. O grupo de turistas estava há quatro dias no barco/hotel.

O acidente

Acidente com embarcação próximo à região de Porto Índio, no Rio Paraguai, em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande, deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 13h30. Até o momento, não há detalhes completos sobre o acidente, mas informações iniciais indicam que a embarcação pode ter batido em uma pedra devido às densas fumaças dos incêndios que atingem o Pantanal.

Segundo resgate em 5 dias

Na última sexta-feira (30), a PRF, novamente em parceria com o Corpo de Bombeiros, resgatou uma idosa de 83 anos, com queimaduras parciais pelo corpo, na região de Porto Rolón, em Corumbá.

Segundo informações dos agentes, a senhora estava em uma casa isolada, quando o fogo no Pantanal se aproximou do local. A ajuda dos militares foi solicitada pelo difícil acesso à região, que no helicóptero da PRF foi realizada em 40 minutos.

Com queimaduras na parte superior do corpo, o primeiro atendimento à idosa foi feita ainda no local, até ser transferida para o aeroporto de Corumbá e encaminhada ao hospital.

Situação atual do Pantanal

Segundo o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa-UFRJ), em apenas três dias de setembro, as queimadas já devastaram 30,5 mil hectares do bioma sul-mato-grossense.

Agosto foi o segundo pior mês do ano, com 678 mil ha incendiados, atrás apenas de junho, com 869 mil ha. Ao todo, considerando apenas 2024, 1,979 milhão de hectares já foram destruídos no Pantanal, área equivalente a 20,32% da expansão total da floresta no estado.

