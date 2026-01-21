MS bate meta de vacinação em mais da metade das vacinas obrigatórias em 2025

Vacina para gestantes também está disponível nas unidades de saúde - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul alcançou a meta de cobertura vacinal em 11 das 19 vacinas disponíveis no calendário de vacinação no ano de 2025.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, a meta é de aplicação dos imunizantes em 95% ou mais dos grupos-alvos. As vacinas que alcançaram os resultados esperados foram:

Em recém-nascidos

BCG - 109%

Hepatite B - 108,28%

Em crianças menores de 1 ano

Hepatite B - 95,10%

DTP - 96,42%

Polio Injetável (VIP) - 96,30%

Pneumo 10 - 103,43%

Meningo C - 100,03%

Rotavírus - 100,65%

Tríplice Viral (1ª dose) - 100,82%

Pneumo 1o (1º reforço) - 97,22%

Meningocócica Conjugada (1º reforço) - 97,23%

Para o governo do Estado, os investimentos e ações estratégicas de vacinação ao longo do ano contribuíram para o avanço da imunização, que chegou a locais estratégicos através, também, de recursos destinados pelo Ministério da Saúde voltado à melhoria das coberturas vacinais.

Em 2025, foram ampliados os horários de funcionamento das salas de vacinação das unidades de saúde e adquiridas 10 unidades móveis, os “vacimóveis”, totalmente equipados para levar vacina a locais de grande circulação e pontos estratégicos.

Corumbá, Inocência, Japorã, Porto Murtinho, Miranda e Paranaíba foram as cidades que já receberam as unidades móveis entre os meses de novembro e dezembro como um projeto piloto. Os veículos serão utilizados nas principais campanhas estaduais e nacionais programadas para 2026.

Também foram intensificadas as campanhas de vacinação nas escolas, como a campanha estadual “Aluno Imunizado”, que envolveu alunos, professores e equipes de saúde, com foco em ampliar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes.

Através das ações, Mato Grosso do Sul atingiu a marca de 100 pontos no Ranking de Competitividade dos Estados em 2025, a nota máxima, consolidando o Estado como líder nacional em vacinação.

Ao todo, no ano passado, foram aplicadas 2.699.021 doses de imunizantes em todo Mato Grosso do Sul. As maiores doses se concentraram na faixa etária de 1 ano a 17 anos de idade.

Campo Grande

Na Capital, apenas as vacinas BCG (111%), Pneumocócica 10-valente (96,50%), Hepatite B (90,61%) e Rotavírus (93,32%) superaram a meta de cobertura do Ministério da Saúde

Apesar das iniciativas da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), como a extensão dos horários de atendimento nos postos de saúde e a oferta de vacinação em pontos estratégicos aos finais de semana e feriados, a adesão da população não foi a esperada, resultando em índices baixos de adesão na maior parte dos imunizantes.

As menores taxas de vacinação ficaram com as vacinas contra Covid (1,02%), Hepatite B (66,59%), Febre Amarela (75,68%), Varicela (76,08), segundo retorno da Tríplice Viral (77,02%) e o primeiro retorno da tríplice bacteriana (77,60%).