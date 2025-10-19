Miguel Hidalgo é vice-campeão mundial de triatlo e coloca o Brasil pela 1ª vez no pódio

SECA

Mesmo assim, o Governo de MS prorrogou o Estado de Emergência Ambiental em todo o território até 30 de novembro

MS sofre com condições climáticas extremas que elevam o risco de incêndios florestais e comprometem a qualidade do ar Divulgação / CEMTEC

Mesmo com a estiagem que impacta grande parte do Brasil, especialmente a região do Nordeste, Mato Grosso do Sul não está entre os dez estados mais afetados, de acordo com o levantamento do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

De acordo com o estudo, as Unidades Federativas (UFs) mais impactadas pela falta de chuva são Acre, com 100% das cidades em situação de emergência; seguido de Pernambuco com 135 nesta condição; e na terceira colocação, o estado da Paraíba, com 53% (118) dos municípios afetados pela estiagem.

Apesar de não estar entre os dez mais afetados, o Governo de Mato Grosso do Sul, em 18 de setembro, prorrogou o decreto que instaura Estado de Emergência Ambiental em todo o território estadual até 30 de novembro.

A medida estende os efeitos do Decreto “E” nº 10, de 27 de março de 2025, que inicialmente havia fixado prazo de 180 dias, e foi necessária diante da persistência das condições climáticas extremas que elevam o risco de incêndios florestais e comprometem a qualidade do ar.

O decreto também autoriza, em caráter excepcional, a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços voltados à prevenção e combate de incêndios florestais, desde que os contratos sejam concluídos em até um ano.

Confira o ranking dos estados mais afetados pela estiagem, com o total de cidades em emergência:

Acre - 22 de 22

Pernambuco - 135 de 184

Paraíba - 118 de 223

Rio Grande do Norte - 79 de 167

Bahia - 114 de 417

Alagoas - 27 de 102

Ceará - 40 de 184

Píaui - 40 de 224

Minas Gerais - 130 de 853

Sergipe - 8 de 75

No Brasil, 756 municípios dos 5570 estão em situação de emergência com a estiagem. Oito dos dez estados mais afetados pela falta de chuvas são do Nordeste

Balanço das chuvas

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC) divulgou os dados de precipitação acumulada nos primeiros 15 dias de outubro. De acordo com a análise, os maiores acumulados de chuva entre 45-90 mm, ocorreram em municípios das regiões extremo sul, sudeste e leste do estado.

Por outro lado, nas regiões pantaneira, centro-norte e nordeste ocorreram baixos acumulados de chuva entre 0 – 45 mm durante os primeiros 15 dias de Outubro de 2025.

Quando compara-se os dados de chuva acumulada nos primeiros 15 dias de outubro com as médias históricas mensais, observa-se que todos os municípios monitorados encontram-se com chuvas abaixo da média histórica. No município de Anaurilândia observou-se o maior acumulado de chuva com valor de 106,6 mm, representando 8% abaixo do que é esperado para o mês todo.

O maior registro de precipitação acumulada em Campo Grande, nos primeiros 15 dias de Outubro de 2025, foi de 27,8 mm observado na estação meteorológica do INMET representando 82% abaixo da média esperada para todo o mês de Outubro.

Assine o Correio do Estado