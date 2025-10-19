Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

É DO BRASIL

Miguel Hidalgo é vice-campeão mundial de triatlo e coloca o Brasil pela 1ª vez no pódio

Hidalgo contou com uma temporada consistente para conquistar o segundo lugar

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

19/10/2025 - 22h00
O brasileiro Miguel Hidalgo fez história, na madrugada deste domingo, ao levar a bandeira do Brasil pela primeira vez ao pódio após o término do Circuito Mundial de triatlo.

Em uma prova de recuperação, o atleta de 25 anos chegou na quarta posição na oitava e derradeira etapa de Wollongong, na Austrália, e terminou em segundo lugar na classificação geral da modalidade.

"Estou muito feliz com o vice-campeonato, este foi o primeiro ano realmente brigando pelo título e, nos próximos, não vão faltar novas oportunidades", disse Hidalgo após conquistar o melhor resultado de um triatleta do país.

"Estou orgulhoso do que fiz. Precisei ter muito sangue frio porque hoje não foi dos melhores dias para mim na natação e na bike. Em alguns momentos, estava virtualmente em quinto ou sexto lugar no campeonato. Mas conseguir recuperar bem, tive um final de corrida muito bom."

Segundo colocado no ranking mundial, atrás do australiano Matthew Hauser, que dominou a temporada e levou o título, Miguel Hidalgo teve seu lugar no pódio ameaçado durante a prova, especialmente após encerrar a natação em 26º lugar e ampliar a distância em relação aos líderes depois dos 40km de ciclismo. A recuperação veio na corrida, superando seu principal concorrente pela prata, o português Vasco Vilaça, no último quilômetro.

Além da prova de superação neste domingo, repetindo o quarto lugar da Alemanha, Hidalgo contou com uma temporada consistente para conquistar o segundo lugar.

O triatleta foi medalhista em metade das oito etapas, incluindo uma inédita vitória brasileira em Alghero, na Itália. Também foi prata em Karlovy Vary, na República Checa, e bronze em Yokohama, no Japão, e na Riviera Francesa.

Os bons resultados deram a ele 3.769,95 pontos, entre os 4.250 de Hauser e os 3.690,12 de Vilaça, que completaram o pódio.

SECA

Mato Grosso do Sul não está entre mais afetados pela estiagem, diz pesquisa

Mesmo assim, o Governo de MS prorrogou o Estado de Emergência Ambiental em todo o território até 30 de novembro

19/10/2025 15h30

MS sofre com condições climáticas extremas que elevam o risco de incêndios florestais e comprometem a qualidade do ar

Mesmo com a estiagem que impacta grande parte do Brasil, especialmente a região do Nordeste, Mato Grosso do Sul não está entre os dez estados mais afetados, de acordo com o levantamento do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

De acordo com o estudo, as Unidades Federativas (UFs) mais impactadas pela falta de chuva são Acre, com 100% das cidades em situação de emergência; seguido de Pernambuco com 135 nesta condição; e na terceira colocação, o estado da Paraíba, com 53% (118) dos municípios afetados pela estiagem.

Apesar de não estar entre os dez mais afetados, o Governo de Mato Grosso do Sul, em 18 de setembro, prorrogou o decreto que instaura Estado de Emergência Ambiental em todo o território estadual até 30 de novembro. 

A medida estende os efeitos do Decreto “E” nº 10, de 27 de março de 2025, que inicialmente havia fixado prazo de 180 dias, e foi necessária diante da persistência das condições climáticas extremas que elevam o risco de incêndios florestais e comprometem a qualidade do ar.

O decreto também autoriza, em caráter excepcional, a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços voltados à prevenção e combate de incêndios florestais, desde que os contratos sejam concluídos em até um ano.

Confira o ranking dos estados mais afetados pela estiagem, com o total de cidades em emergência:

  • Acre - 22 de 22
  • Pernambuco - 135 de 184 
  • Paraíba - 118 de 223 
  • Rio Grande do Norte - 79 de 167
  • Bahia - 114 de 417
  • Alagoas - 27 de 102
  • Ceará - 40 de 184
  • Píaui - 40 de 224
  • Minas Gerais - 130 de 853
  • Sergipe - 8 de 75

No Brasil, 756 municípios dos 5570 estão em situação de emergência com a estiagem. Oito dos dez estados mais afetados pela falta de chuvas são do Nordeste

Balanço das chuvas

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC) divulgou os dados de precipitação acumulada nos primeiros 15 dias de outubro. De acordo com a análise, os maiores acumulados de chuva entre 45-90 mm, ocorreram em municípios das regiões extremo sul, sudeste e leste do estado. 

Por outro lado, nas regiões pantaneira, centro-norte e nordeste ocorreram baixos acumulados de chuva entre 0 – 45 mm durante os primeiros 15 dias de Outubro de 2025.

Quando compara-se os dados de chuva acumulada nos primeiros 15 dias de outubro com as médias históricas mensais, observa-se que todos os municípios monitorados encontram-se com chuvas abaixo da média histórica. No município de Anaurilândia observou-se o maior acumulado de chuva com valor de 106,6 mm, representando 8% abaixo do que é esperado para o mês todo.

O maior registro de precipitação acumulada em Campo Grande, nos primeiros 15 dias de Outubro de 2025, foi de 27,8 mm observado na estação meteorológica do INMET representando 82% abaixo da média esperada para todo o mês de Outubro.

3ª edição

Kit para a Corrida dos Poderes será entregue nesta semana; fique atento aos horários

Os atletas dos percursos de 5km e 10km devem retirar os kits nesta terça e quarta-feira, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. A corrida acontece no próximo sábado, 25

19/10/2025 14h15

Kit infantil também poderá ser retirado nos dias anunciados

Kit infantil também poderá ser retirado nos dias anunciados Divulgação/Fundesporte

Os corredores inscritos na 3ª edição da Corrida dos Poderes podem retirar os kits de corrida nesta terça-feira (21), das 10h às 20h e quarta-feira (22), das 9h às 20h. Os kits são para os corredores das provas de 5km e 10km. 

O local de retirada será no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes. Para receber o kit, o atleta deve fazer a doação de um brinquedo, que será destinado a crianças em situação de vulnerabilidade social através da campanha Caixa Encantada, uma iniciativa do Governo e apoio da Assembleia Legislativa (ALEMS) e dos demais Poderes.

O kit é composto pelo número de peito de uso obrigatório e intransferível, uma camiseta em tecido tecnológico, o chip de cronometragem de uso obrigatório para os percursos de 5km e 10km, uma sacola da prova e o seguro atleta.

A organização do evento lembra que é possível a retirada do kit por terceiros, desde que seja apresentado o documento de identificação original do terceiro, uma cópia do documento do atleta inscrito e a autorização preenchida e assinada por ele.

Os kits infantis deverão ser retirados por um responsável legal, mediante apresentação do documento original da criança.

Recorde de inscrições

A Corrida dos Poderes bateu recorde de inscritos na sua 3ª edição, que será realizada no próximo sábado, dia 25 de outubro em Campo Grande. A prova celebra o Dia do Servidor Público e faz parte do calendário esportivo de Mato Grosso do Sul. 

O primeiro lote da corrida foi aberto no dia 29 de agosto, às 9 horas da manhã, somente para servidores estaduais. A procura foi intensa e registrou 8 mil acessos simultâneos.

De acordo com os dados do governo do Estado, em apenas 23 minutos, as 2 mil vagas foram preenchidas. 

Já o segundo lote, aberto no dia 23 de setembro, com apenas 500 vagas para o público geral, esgotou em apenas 3 minutos. 

A procura pela corrida kids também foi intensa, como  preenchimento das 200 vagas destinadas aos pequenos em apenas 4 minutos. 

A modalidade voltada aos servidores públicos teve 1,5 mil vagas ocupadas em 1 hora e 7 minutos. 

Ao todo, serão 4,2 mil pessoas participando da competição, que se consolida como uma das mais aguardadas do Estado. 

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Martins Nuñes, afirma que a Corrida dos Poderes é uma tradição no calendário do servidor público e representa um momento especial para o esporte e para as corridas de rua do Estado. 

“Estamos muito animados para mais uma edição da Corrida dos Poderes. É um momento de encontro, especialmente por marcar o Dia do Servidor. É uma oportunidade para todos nós reforçarmos a importância do esporte, da saúde e também da integração”.

Horários

A largada está marcada para às 17h10, em frente à Assembleia Legislativa, situada na Av. Des. José Nunes da Cunha s/n, no Parque dos Poderes. Nesta edição, uma nova categoria foi incluída, a 60+, em parceria com a Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul). 

O cronograma de largada será da seguinte forma: 

  • 15h00 - Abertura da Arena
  • 16h00 - Corrida Kids
  • 17h10 - Largada Pernas Solidária
  • 17h15 - Largada Corrida 5 km e 10 km
  • 17h20 - Largada Caminhada
  • 18h50 - Premiação
  • 19h15 - Show Chicão Castro e Banda

A premiação principal será entregue no dia da corrida e os troféus serão distribuídos em cerimônia no dia 29 de outubro. 

A Corrida dos Poderes é uma realização da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS), com organização da Fundação de Desporto e Lazer de MS (Fundesporte), Governo do Estado e apoio da Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul e Tribunal de Contas de MS (TCE-MS).

