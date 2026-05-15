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DERRAME

Polícia descarta feminicídio e afirma que mulher morreu de causa natural em Dourados

O filho da vítima havia sido detido após a polícia suspeitar de homicídio, porém ele deve ser solto após a confirmação do laudo

João Pedro Flores

15/05/2026 - 07h50
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Maria de Lurdes Pereira Lopes Agueiro, de 56 anos, encontrada morta em cima da cama na sua residência, morreu de causas naturais, é o que afirma o delegado titular da 1º Delegacia de Polícia de Dourados, Dermeval Inácio da Cruz Neto.

Na manhã de ontem (14), Maria de Lurdes foi encontrada sem vida dentro da casa onde morava com o filho e o marido, no distrito de Panambi, em Dourados. 

Inicialmente, o caso foi tratado como morte natural. Depois da perícia identificar sinais de possível agressão, com marcas na região da boca e dos olhos da mulher, a Polícia suspeitou que tratava-se de um homicídio. Diante dessa hipótese, o filho dela foi detido e levado à delegacia.

Porém, ainda na noite de ontem, a polícia voltou ao entendimento inicial e o delegado confirmou que a morte foi, de fato, decorrente de causa natural, decorrente de um derrame. Maria de Lurdes apresentava diversos problemas de saúde.

Com isso, foi descartado caso de feminicídio e o filho dela vai ser liberado. Entretanto, o delegado informou que a polícia segue com as investigações e vai apurar as lesões anteriores que a mulher apresentava.

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SEJUSP

Governo do MS promete 400 novas viaturas nas ruas já no mês que vem

Com investimento de mais de R$170 milhões, a previsão é que as outras 125 viaturas sejam entregues no segundo semestre

15/05/2026 08h39

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Em balanço, a Sejusp anunciou que, desde 2023, foram contabilizados investimentos de aproximadamente 232,9 milhões, voltados para compra de mais de 25 mil equipamentos e veículos. 

Em balanço, a Sejusp anunciou que, desde 2023, foram contabilizados investimentos de aproximadamente 232,9 milhões, voltados para compra de mais de 25 mil equipamentos e veículos.  Reprodução/Divulgação/Saul-Schramm

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Através da adoção de um modelo de renovação contínua que passa pelos armamentos, veículos e demais itens da segurança pública, o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul promete que 400 novas viaturas estarão nas ruas já no mês que vem. 

Para o Executivo, essas ações de melhores condições oferecidas aos policiais e bombeiros, garantem inclusive um melhor desempenho das forças de segurança até mesmo no combate ao crime organizado e redução dos índices de criminalidade em MS. 

Além disso, essas 400 viaturas que já devem rodar a partir de junho fazem parte ainda de um universo de 525 novos veículos que serão entregues através de um modelo moderno de compras e gestão dos recursos públicos de segurança. 

Como bem esclarece a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), pasta chefiada por Antônio Carlos Videira, esta renovação contínua de equipamento e viaturas receberá nova remessa no próximo mês (junho). 

Com investimento de mais de R$170 milhões, a previsão é que as demais 125 viaturas sejam entregues no segundo semestre, conforme planejamento da Sejusp. 

Balanço

Em balanço, a Sejusp anunciou que, desde 2023, foram contabilizados investimentos de aproximadamente 232,9 milhões, voltados para compra de mais de 25 mil equipamentos e veículos. 

Há, por exemplo, a compra de: 

  • 2.383 aparelhos de comunicação, 
  • 1.198 equipamentos de áudio e vídeo, 
  • 467 veículos de tração mecânica, 
  • 806 equipamentos de proteção de segurança e socorro 110 aeronaves, 
  • 165 máquinas e equipamentos rodoviários.

"Neste pacote ainda aparecem os armamentos (7838), veículos diversos (19), embarcações (13), equipamentos de mergulho e salvamento (225), mobiliários em geral (7744), entre outros itens que contribuem para todas as forças de segurança do Estado, em um trabalho coletivo contra o crime", complementa a Sejusp em nota. 

Além disso, quanto aos resultados, 2025 entra para a história como a 2ª maior marca desde a criação do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), com a apreensão de 196,5 toneladas de drogas. 

Em complemento, entre janeiro e março deste ano há uma sequência notável do trabalho, sendo apreendidos 94.887,61 quilos de drogas.

"Em comparação a 2023 (janeiro a março), no mesmo período, houve um crescimento de 87,71%, já que naquela época a apreensão foi de 50.549,73 kg", conclui. 

 

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Operação Íkaros

PF prende funcionários de aeroporto de MS envolvidos no narcotráfico

Três empregados são investigados por facilitar o transporte de drogas da Bolívia para Campinas (SP), via Aeroporto de Corumbá

15/05/2026 08h15

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Operação Íkaro da PF no Aeroporto de Corumbá

Operação Íkaro da PF no Aeroporto de Corumbá DIVULGAÇÃO/PF

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Três funcionários do Aeroporto de Corumbá (CMG) e um empregado do Aeroporto de Viracopos (VCP) foram presos pela Polícia Federal (PF), na manhã desta sexta-feira (15), durante a Operação Íkaros, em Corumbá (MS) e Campinas (SP).

Eles são investigados por facilitar o transporte de drogas da Bolívia para Campinas (SP), via Aeroporto de Corumbá.

Ao todo, três mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão foram cumpridos em Corumbá (MS) e um de prisão preventiva em Campinas (SP).

Durante a operação, um indivíduo foi preso por posse irregular de quatro armas de fogo. Aparelhos celulares e um veículo também foram apreendidos.

Os celulares serão periciados pelas autoridades competentes em colaboração com as investigações.

A investigação teve início em 2024, a partir da prisão em flagrante de um casal em São Paulo (SP). Na ocasião, foram apreendidos 100 kg de entorpecentes provenientes da Bolívia.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 3.800 kg de cocaína e 1.227.280 kg de maconha foram apreendidos entre 1º e 15 de maio de 2026, em Mato Grosso do Sul

Em 2025, 14.651 quilos de cocaína, 538.750 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos.

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