Militar do Exército tem armas apreendidas após denúncia de violência psicológica

SÍNDROME RESPIRATÓRIA

Além de MS, outros 13 estados estão em alerta devido ao aumento de casos

O mais recente Boletim InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira (15) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), aponta que o estado de Mato Grosso do Sul está em nível de alerta e alto risco para a incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O estudo identifica uma tendência de crescimento de longo prazo nos casos registrados em todo o estado.

Na capital Campo Grande, embora o número de casos também esteja acima do esperado, a situação apresenta estabilidade nas últimas semanas, sem evidência de crescimento contínuo como no restante do estado.

Segundo o boletim, o nível de alerta indica que o volume de casos está fora do padrão esperado para esta época do ano, o que exige atenção redobrada das autoridades de saúde e da população.

A tendência de crescimento observada nas últimas seis semanas sugere que o aumento não é pontual, mas sim parte de uma progressão consistente.

Até a 18ª semana epidemiológica, o estado já registrou 2.708 casos de SRAG e 203 mortes em decorrência da doença. Dentre esses casos, 586 foram confirmados para Influenza, resultando em 68 mortes entre os pacientes hospitalizados.

Os idosos são os mais afetados, representando 48,70% das internações, seguidos por crianças de 1 a 9 anos, com 26,80%. No caso dos idosos, a evolução para óbito ocorreu em 79,40% dos casos confirmados.

Campo Grande ocupava o primeiro lugar entre os municípios de maior número de casos, seguido de Corumbá, Ponta Porã e Dourados.

Incidência semanal de SRAG notificada nas UFs

Nacional

Em âmbito nacional, o levantamento revela que o aumento nos casos de SRAG é impulsionado, sobretudo, pela circulação do vírus Influenza A entre idosos, sendo essa a principal causa de mortalidade por SRAG nesse grupo. Já entre as crianças pequenas, o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) lidera como causa de óbito, seguido por rinovírus e também pela influenza A.

Ao todo, 14 capitais brasileiras estão em nível de alerta, risco ou alto risco para SRAG, com crescimento na tendência de longo prazo. São elas: Belo Horizonte (MG), Boa Vista (RR), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Manaus (AM), Natal (RN), Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vitória (ES).

Desde o início do ano epidemiológico de 2025, o país já notificou 56.749 casos de SRAG, sendo que 46,5% (26.415) tiveram confirmação laboratorial para algum vírus respiratório.

Nível de atividade (últimas duas semanas) e tendência atual (últimas 6 semanas) dos casos de SRAG para as UFs (painel superior) e capitais (painel inferior), com base nas estimativas de casos recentes.

Vacinação

Campo Grande, capital do estado, já declarou situação de emergência em saúde pública devido à alta ocupação de leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) neonatal e pediátrica.

Desde o início da campanha de vacinação, em 24 de março, mais de 410 mil doses da vacina contra Influenza foram aplicadas em Mato Grosso do Sul, o que coloca o estado com a melhor cobertura vacinal do país, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

A vacina está disponível para toda a população do estado com idade a partir de 6 meses de idade.

Apesar da boa adesão geral, a cobertura vacinal entre os grupos prioritários (crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais) ainda está em 29,89% — abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.