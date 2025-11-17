Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

COP30

Ministério anuncia pacote de demarcação com uma terra indígena de MS

Segundo a ministra Sônia Guajajara, a regularização envolve 63 milhões de hectares de terras indígenas e quilombolas até 2030

João Pedro Flores

17/11/2025 - 18h36
Continue lendo...

A ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara, anunciou nesta segunda-feira (17) a assinatura de dez novas portarias declaratórias de demarcação de terras indígenas pelo Ministério da Justiça nos próximos dias. Entre elas esta a TI Ypoí Triunfo, do povo Guarani Ñandeva, localizada no município de Paranhos.

Desde o primeiro semestre de 2023, o Governo Federal anunciou a intenção de enviar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o relatório de demarcação da Terra Indígena Ypo’i-Triunfo, que possui 19,7 mil hectares. 

As portarias representam a etapa que reconhece oficialmente a ocupação tradicional de diferentes povos, abrindo caminho para a demarcação definitiva. A medida deve ser publicada amanhã no Diário Oficial da União. A assinatura foi feita pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autoridade que tem a atribuição de reconhecer, declarar, demarcar e homologar Terras Indígenas.

“Como parte do nosso compromisso, o Brasil anuncia a regularização e proteção de 63 milhões de hectares de terras indígenas e quilombolas até 2030”, declarou a ministra durante anúncio de iniciativa global dedicada a garantir os direitos territoriais de povos indígenas, afrodescendentes e comunidades tradicionais, com a meta coletiva de proteger 160 milhões de hectares. Ao todo, 15 países apoiaram a iniciativa.

Os documentos envolvem os seguintes territórios:
1. TI Vista Alegre (AM - Mura)
2. TI Tupinambá de Olivença (BA - Tupinambá)
3. TI Comexatibá (BA - Pataxó)
4. TI Ypoí Triunfo (MS - Guarani)
5. TI Sawré Ba’pim (PA - Munduruku)
6. TI Pankará da Serra do Arapuá (PE - Pankara)
7. TI Sambaqui (PR - Guarani)
8. TI Ka'aguy Hovy (SP - Guarani)
9. TI Pakurity (SP - Guarani)
10. TI Ka'aguy Mirim (SP - Guarani)

Segundo a ministra, desse total, 4 milhões de hectares são em terras quilombolas e os outros 59 milhões são distribuídos em dez territórios indígenas com processos na câmaras de destinação de áreas públicas que serão incorporadas pelo Plano Integrado de Implementação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI).

Marcha indígena na COP 30

A segunda-feira (17) também foi marcada pela Marcha Global Indígena pelo Clima, que levou milhares de pessoas às ruas de Belém (PA) e marcou o maior ato dos povos originários na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

A principal mensagem do protesto foi: "Não existe justiça climática sem os povos e sem os territórios indígenas". Com esse mote, os manifestantes saíram da Aldeia COP, que está montada no Colégio Aplicação da Universidade Federal do Pará. O local abriga cerca de 3 mil indígenas nessas duas semanas da Conferência do Clima.

Célia Alves, do povo Terena e pesquisadora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), participou da marcha para defender a importância da educação indígena.

"Esse curso transforma nossas culturas cada vez mais. É pouco conhecido, mas que tem uma força muito grande. Educação no campo não é só nas comunidades, é também dentro das universidades. Temos que mostrar quem somos nós onde nós estivermos. O espaço na universidade tem que ser um espaço de resistência para todos nós".

Cidades

Conselho Tutelar acolhe seis crianças de creche clandestina em MS

Local já havia sido interditado, mas dona não respeitou a ordem de suspensão das atividades

17/11/2025 18h00

Divulgação / PCMS

Continue Lendo...

O Conselho Tutelar de Batayporã, juntamente com a Vigilância Sanitária Municipal, acionou a Polícia Civil após identificar o funcionamento de uma creche clandestina no bairro Benedito Schaefer.

A creche já estava sendo investigada pelo funcionamento irregular e havia sido interditada anteriormente pela Vigilância Sanitária.

Após a denúncia, a Polícia Civil foi até o local na manhã desta segunda-feira (17) e seis crianças foram encontradas sob os cuidados de uma mulher de 49 anos.

O Conselho Tutelar acolheu as crianças e a mulher, que não havia cumprido a ordem de suspensão da creche, foi conduzida à Delegacia, onde prestou esclarecimentos e assinou Termo de Compromisso e Liberação.

Foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, para impedir que a mulher volte a exercer atividades de creche, mesmo de forma informal. O Ministério Público emitiu parecer favorável e a solicitação aguarda decisão judicial.

Cidades

Dono de fábrica de iogurte que usava rótulos falsos nos frascos é preso

Com o local em condições precárias de higiene e sem documentação, o proprietário terminou preso na manhã desta segunda-feira (17) por crime contra as relações de consumo

17/11/2025 17h15

Divulgação PCMS

Continue Lendo...

Durante a fiscalização em uma fábrica de iogurte, a polícia se deparou com o local sem licença, sem documentação de procedência do leite e com rótulos contendo número de registro não reconhecido pelo serviço de inspeção.

Agentes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), em parceria com órgãos de fiscalização, estiveram na manhã desta segunda-feira (17) na fábrica localizada na rua Paulo Kowtchen, no bairro Bodoquena, em Terenos.

No local, constataram diversas irregularidades, como sujeira nas instalações, produtos sem registro, ausência de boas práticas de manipulação, além da falta de responsável técnico habilitado para atuar na fábrica.

Além disso, durante a conferência dos rótulos, verificaram que o número de registro não era reconhecido pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM), ou seja, tratava-se de selos falsos.

Também constataram que havia uma caldeira com aproximadamente 200 litros de leite pasteurizado sem qualquer documentação que comprovasse a procedência do material utilizado na fabricação dos iogurtes.

O responsável pelo local, um homem de 67 anos, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia do município, onde foi autuado por crime contra as relações de consumo.

  • O crime, previsto no artigo 7º, incisos II e IX, da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, considera infração contra as relações de consumo:
  • II – vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial;
  • IX – vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo.

A pena varia de 2 a 5 anos de detenção, o que impossibilita o arbitramento de fiança nesta fase.

Após a inspeção, a fábrica foi interditada pelo SIM, e no local foram apreendidas 21 bobinas de rótulos e 200 litros de leite, que serão descartados devido à falta de informação sobre a origem.

A ação foi realizada em conjunto com fiscais da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e da Vigilância Sanitária Municipal.

 

 

