Cidades

VEJA A LISTA

Ministério da Pesca e Aquicultura cancela 160 licenças de pescadores de MS

Cancelamento atinge profissionais de 27 municípios do Estado; veja a lista de nomes

Naiara Camargo

Naiara Camargo

07/11/2025 - 12h00
Ministério da Pesca e Aquicultura cancelou 160 licenças de pescadores profissionais em Mato Grosso do Sul.

O cancelamento abrange profissionais de 27 municípios do Estado: Corumbá, Campo Grande, Anastácio, Fátima do Sul, Paranaíba, Três Lagoas, Coxim, Miranda, Porto Murtinho, Angélica, Dourados, Bataguassu, Mundo Novo, Ladário, Anaurilândia, Naviraí, Água Clara, Deodápolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Ivinhema, Terenos, Caarapó, Ladário, Itaquiraí, Glória de Dourados e Bodoquena.

A lista de nomes que tiveram o benefício cancelado foi publicada, através da Portaria MPA nº 571/2025, no Diário Oficial da União.

O cancelamento implica a perda dos direitos vinculados à inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e à Licença na categoria de pescador e pescadora profissional.

O Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) garante acesso a diversos benefícios sociais e profissionais para pescadores, sendo o principal a obrigação para o recebimento do seguro-defeso.

Além disso, o registro habilita o profissional a outros direitos como: acesso a crédito rural, aposentadoria e outros benefícios previdenciários, participação em colônias de pescadores e o exercício legal da atividade pesqueira.

De acordo com o Ministério da Pesca e Aquicultura, fica vedada a inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) do interessado:

  • que estiver na condição de aposentado por incapacidade permanente ou que receba benefício de amparo assistencial ao idoso e ao deficiente, assim como benefícios previdenciários que, na forma de legislação específica, não permitam o pleno exercício de atividades comerciais ou econômicas.

PIRACEMA 2025/2026

Piracema começou em 5 de novembro de 2025. Com isso, qualquer tipo de pesca (pesque e solte, amadora e profissional) está proibida até 28 de fevereiro de 2026.

O transporte de pescados também está proibido a partir das 00h desta quarta-feira (5).

A pesca continua permitida para ribeirinhos – que precisam do peixe para se alimentar – na quantidade necessária para o consumo do dia, não sendo permitido estocar. Neste caso, é permitido pescar com varas em barrancos.

A Piracema é o período de reprodução dos peixes, em que os animais completam seu ciclo de vida sem interferência da ação do homem. O termo tem origem da língua tupi e significa “migração de peixes rio acima”, conforme o Dicionário Michaelis.

O objetivo é combater a pesca ilegal e predatória para que os peixes possam subir os rios para se reproduzirem.

Juventude

Governo destina R$ 120 mil para show sertanejo na Cidade do Natal

Show de Munhoz e Mariano acontece neste final de semana em Campo Grande

07/11/2025 11h30

Munhoz e Mariano

Munhoz e Mariano Reprodução

A primeira edição do evento "Cidade da Juventude", em Campo Grande, terá como atração principal o show da dupla sertaneja Munhoz & Mariano. O governo estadual destinou R$ 120 mil para a apresentação, que acontecerá no dia 9 de novembro de 2025.

A contratação direta da dupla, sem processo licitatório, foi publicada em diário oficial nesta sexta-feira (7). O extrato do contrato cita a "inexigibilidade de licitação por inviabilidade de competição", com base no Artigo 74, Inciso II da Lei 14.133/21. A justificativa é que a M2 Produções Artísticas LTDA (CNPJ 30.984.692/0001-10) é a empresária exclusiva da dupla, sendo, portanto, a única empresa capaz de fornecer o serviço específico.

O show está previsto para começar às 19h30 no Espaço Municipal de Cultura Vila Morena, conhecido popularmente como Cidade do Natal, com duração de 1 hora e 30 minutos. 

Programação

O evento "Cidade da Juventude" é voltado principalmente para jovens de 15 a 29 anos e oferece uma extensa programação cultural e de lazer totalmente gratuita, de 7 a 9 de novembro.

A abertura oficial acontece hoje (7), a partir das 18h30, com o Flash Mob Dançaê, seguido pela cerimônia de abertura e apresentações do projeto. Os grupos Pagode 67 e Sampri se apresentam no primeiro dia.

No sábado (8), a programação inclui Batalha de Breaking, Oficina de Skate, o espetáculo teatral “Jogo da Virada”, Concurso de Cosplay, palestra da influenciadora Malu Pires e o show de Chicão Castro.

O domingo (9), dia do show de Munhoz & Mariano, começa com a tradicional Festa das Cores às 16h30, seguida por apresentações de K-Pop e premiações do Jovem do Ano e do Concurso de Redação. A dupla sertaneja sobe ao palco às 19h30 para encerrar o evento.

Além dos palcos, o evento contará com Feira Geek, podcast ao vivo, exposição de carros antigos, praça de alimentação, área kids gratuita, e espaços como o Núcleo Start Juv, voltado para educação e inovação.

O evento é uma realização do governo estadual com parcerias de instituições como UFMS, IFMS, SEBRAE, SENAC, Fundação Manoel de Barros, cooperativas e entidades privadas.

 

"AINDA MAIS BARATO"

Prefeitura corrige 'um centavo' em contrato milionário para coleta de lixo

No interior do Estado, Financial mantêm-se no comando do lixo da "Cidade das Águas" há 20 anos e têm como sócio o responsável por administrar a Solurb em Campo Grande

07/11/2025 11h11

Com a possibilidade de uma prorrogação decenal (por dez anos), esse contrato inicial de quase 20 milhões pode render mais R$198.585.033,70 para a Financial na próxima década. 

Com a possibilidade de uma prorrogação decenal (por dez anos), esse contrato inicial de quase 20 milhões pode render mais R$198.585.033,70 para a Financial na próxima década.  Reprodução/Semea/Pref.TL

Através do Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira (07), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou uma retificação que corrige em "um centavo" a contratação milionária de empresa para ser a responsável pela coleta e demais serviços em Três Lagoas. 

Tecnicamente, apesar de irrisório, o valor torna essa "recontratação" na conhecida Cidade das Águas ainda mais barata, já que no resultado recente a Financial reduziu 30% do valor da coleta para se manter na prefeitura de Três Lagoas. 

No extremo leste de Mato Grosso do Sul, longe aproximadamente 326,5 quilômetros de Campo Grande, a empresa em questão está há cerca de duas décadas comandando o lixo da conhecida "Capital Mundial da Celulose", tendo como sócio-administrador Antônio Fernando de Araújo Garcia, que também aparece como o responsável por administrar a Solurb em Campo Grande.

Conforme divulgado hoje, essa contratação de empresa de serviços técnicos especializados de engenharia, para prestação dos serviços públicos de manejo e destinação final de resíduos sólidos, foi originalmente publicada com informações incorretas na homologação. 

Isso porque, ao invés do valor de R$19.858.503,37 inicialmente divulgado, o correto seria uma contratação por 19 milhões 858 mil 503 reais e 36 centavos. Confira: 

Com a possibilidade de uma prorrogação decenal (por dez anos), esse contrato inicial de quase 20 milhões pode render mais R$198.585.033,70 para a Financial na próxima década. Reprodução/DOE-MS

Relembre

Originalmente, essa licitação que abriu disputa sobre a gestão do lixo em Três Lagoas poderia, inclusive, levar a um contrato de R$ 286 milhões, com a Financial saindo vencedora do certame por uma proposta 30,6% menor que o máximo previsto pelo município.

Nesse processo, nota-se justamente que a concorrência "apertou" os cintos no certame, já que a proposta inicial da Financial era levar a licitação contra as interessadas, a Kurica Ambiental e a Revita Engenharia, por R$28.620.707,26.

Enquanto uma das outras proponentes ainda tentou "brigar" na disputa, baixando a proposta inicial de R$28.650.429,21 para um lance de 19.879.000,00, o valor cerca de 30 mil reais mais barato da empresa campo-grandense foi quem saiu vencedor. 

Da composição dos custos, os itens que devem demandar maior investimento são: a coleta convencional (R$10.356.713,04) e a operação de aterro sanitário (R$7.180.061,26), conforme os valores referentes ao período de 12 meses. 

Além disso, ainda conforme o edital, a contratação prevê os seguintes serviços e as respectivas estimativas de valor máximo por 12 meses: 

  • Ampliação e manutenção do aterro sanitário - R$5.253.419,48
  • Coleta de distritos e lixeiras públicas na área rural - R$1.020.625,92
  • Coleta seletiva - R$3.867.959,76
  • Fornecimento de dispositivos para acondicionamento de resíduos sólidos domiciliares - R$ 971.921,50

Cálculos expostos na planilha orçamentária, do quantitativo de veículos exigidos para a contratação o edital aponta para a necessidade de pelo menos nove viaturas, levando em conta a quantidade de lixo a ser recolhida e as rotas a serem cumpridas. 

Isso porquê, conforme descrito em edital, por meio de uma correlação da população urbana estimada esse ano e foi estipulada uma geração per capita diária: 0,8464 kg/hab.dia. 
 
Ou seja, a quantidade total de resíduos sólidos a ser coletada pelo serviço de coleta convencional bateria 41.138,89 toneladas neste ano. 

Histórico do lixo em Três Lagoas

Com a possibilidade de uma prorrogação decenal (por dez anos), esse contrato inicial de quase 20 milhões pode render mais R$198.585.033,70 para a Financial na próxima década. 

Caso conquiste tal prorrogação, a empresa alcançará a marca de 30 anos sob o comando do lixo em Três Lagoas, já que depois de 2005 a Financial reassumiu o serviço vencendo uma segunda licitação já em 2019 (por R$8,8 milhões - após uma série de contratações emergenciais antes do fim desse processo). 

Por decisão recente de 1.ª instância, proferida pela Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos do município, o ex-prefeito de Três Lagoas foi condenado por improbidade administrativa, como abordado pelo Correio do Estado, em contratos firmados justamente com a empresa de coleta de lixo do município. 

Em sentença assinada pela Juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, os condenados foram obrigados a devolver de forma solidária R$7,3 milhões pelos contratos considerados ilegais e superfaturados,  firmados entre 2017 e 2019. 

Para a magistrada, a emergência alegada para justificar os contratos teria sido artificialmente criada, para esconder a omissão do poder público em promover licitação regular. 

Inclusive, os valores praticados pela empresa contratada seriam superiores aos de mercado, como exposto em laudo pericial, e até mesmo maiores do que os apresentados pela própria companhia em licitações posteriores.

 

