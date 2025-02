Ministério da Saúde concede 12 novas bolsas de residência em Mato Grosso do Sul

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Ministério da Saúde publicou, nesta semana, o resultado final de dois editais do Pró-Residências, que concedem bolsas para programas de Residência Médica e Residência em Área Profissional da Saúde, nas modalidades uniprofissional e multiprofissional.

Para Mato Grosso do Sul, foram concedidas 12 bolsas, sendo duas para Residência Médica, nas áreas de Medicina de Família e Comunidade e Saúde Indígena, e 10 para a Área Profissional da Saúde, com foco na Atenção Básica, Saúde da Família e Saúde Mental.

O resultado pode ser conferido no site do Ministério da Saúde.

Em todo o Brasil, foram aprovados 511 programas em 94 especialidades e áreas de atuação, com 1.813 novas bolsas distribuídas em 24 estados brasileiros.

Deste total, 1.044 bolsas são destinadas à Residência Médica e 769 à Residência em Área Profissional da Saúde. Dentre as bolsas concedidas, 185 serão direcionadas para a Amazônia Legal, sendo 52 para Residência Médica e 133 para programas de Residência em Área Profissional da Saúde.

“Este é realmente um número histórico. A residência médica é um dos pilares para o sucesso do Mais Acesso a Especialistas que vem permitindo o acesso do paciente a consultas e exames especializados em menor tempo e com mais qualidade”, destaca a ministra Nísia Trindade

O Ministério da Saúde, enquanto financiador de bolsas de residência no Brasil, incentiva as residências em saúde, modelo de referência para a formação especializada, que são essenciais para o fortalecimento das redes de atenção à saúde e gestão do SUS, nos territórios que mais precisam de especialistas, contribuindo com a qualificação de profissionais de saúde para uma prática interprofissional, equânime, além de promotora da cidadania, do cuidado e da educação permanente em saúde.

O que são essas especializações?

A Residência Médica é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de curso de especialização, caracterizada por treinamento em serviços. A regulação e supervisão dos programas de Residência se dá por meio da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).

Já a Residência em Área Profissional da Saúde é uma especialização que oferece formação prática e teórica em determinadas áreas da saúde, com carga horária de 60 horas semanais, duração mínima de 2 anos e em regime de dedicação exclusiva.

Esta modalidade contempla as seguintes áreas de graduação: