Ministério dos Direitos Humanos restabelece conselho LGBTQIA+

"OITAVO ANJO"

Rafael Bruno Epifânio Alves foi preso e condenado pelo crime; em liberdade, morreu como matou

Em dezembro de 2008, Rafael Bruno Epifânio Alves, 33, conhecido como o “Oitavo Anjo do PCC”, matou a tiros seu desafeto Rodrigo Tenório Bezerra, à epoca com 26 anos. O assassinato ocorreu quando o autor tinha pouco mais de 18 anos de idade, perto do cruzamento das ruas Marajoara com Topógrafo, no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande.

Ontem à noite, já quase 15 anos depois, o revés do crime ocorrido lá atrás: aos arredores da mesma esquina que o tornou assassino, o Oitavo Anjo, apelido ligado a música embalada com o ritmo hip hop, tombou-se da mesma maneira: foi fuzilado.

No histórico criminal do Oitavo Anjo do PCC [organização criminosa criada por detentos e que age dentro e fora das prisões], antes do crime do Jardim Campo Nobre, consta que ele já havia se envolvido em dois homicídios.

Na noite do dia 23 de dezembro de 2008, uma quinta-feira ele matou com tiros até nas costas Rodrigo Bezerra, com quem mantinha uma rixa. A vítima estaria se relacionando com uma ex do autor do crime, daí a briga.

Bruno Epitáfio deu um tiro em Rodrigo, que tentou escapar, correu, mas foi alcançado e executado já debruços, caído no chão.

Em agosto de 2012, o Oitavo Anjo, que estava preso, foi levado a julgamento e condenado a 16 anos de prisão.

À época, o juiz Aluízio Pereira dos Santos, entendeu que “a culpabilidade é reprovável, porquanto agiu [Anjo] com dolo intenso na medida em que desferiu cinco tiros na vítima, sendo um no tórax e quatro nas costas.

Aliás, nesse comenos [ocasião], a vítima após ser atingida com o primeiro disparo saiu correndo, quando foi perseguida pelo réu, o que bem demonstra a sua intenção de assassiná-la”.

Rodrigo, a vítima, também tinha implicações na Justiça. Ele tinha sido denunciado por tentar matar uma pessoa.

Defensores do Oitavo Anjo recorreram, a pena caiu um pouco, e ele obteve liberdade no fim de 2020.

MORTE

Oitavo Anjo foi morto na noite de ontem, na mesma região que havia matado o desafeto há quase 15 anos. Ele levou um tiro, como sua vítima, tentou escapar, correu, mas foi alcançado e executado, já no chão.

Oitavo Anjo teve o rosto transformado com ao menos dez tiros que o atingiram. Até a tarde desta segunda-feira (10), o pistoleiro não tinha sido capturado pela polícia.