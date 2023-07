Ministério Público abre inquérito para investigar morte de animais em perímetro urbano da BR-163

Campo Grande 40°

A partir de quinta-feira, temperaturas começam a se elevar na região central do Estado ultrapassando os 35° C

A semana inicia com previsão de sol e calor na Capital Arquivo/Correio do Estado

Com mais de 30 dias de inverno, a estação tem registrado dias quentes em Mato Grosso do Sul, com médias elevadas acima da esperada para o período. Neste domingo (30), os termômetros chegaram aos 31° C em Campo Grande, amostra do que vem na primeira semana de agosto, onde as temperaturas devem chegar aos 38° C, conforme indica previsão do Climatempo, se consolidando como maior temperatura desta estação até o momento.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para a manutenção das condições devido à permanência de massas de ar seco e quente, favorecendo a ocorrência de queimadas e incêndios florestais, ações que se tornaram recorrente nas últimas semanas na Capital.

Contribuindo também para a elevação das temperaturas em grande parte do Estado, o centro meteorológico destaca um inverno ainda mais seco do que o habitual, uma vez que as condições chuvosas também se encontram abaixo da média histórica. “A tendência é de diminuição da umidade relativa do ar nos próximos meses, com valores diários que podem ficar abaixo de 30% e picos mínimos abaixo de 20%”, frisa o prognóstico meteorológico do Inmet.



Semana

Iniciando na próxima terça-feira (1º), o oitavo mês do ano chega para aquecer ainda mais o inverno sul-mato-grossense, que de acordo com o Climatempo, terá a partir de quarta-feira (2) máximas a partir de 33° C, em Campo Grande. Em elevação, na quinta-feira (3), a temperatura máxima sobe em 1° C, com céu limpo sem possibilidade de chuva, a sensação térmica se aproxima dos 38° C, confirmando que o inverno deste ano não está para casacos e cobertores.

O sábado (5) terá mínima de 22° C e a maior temperatura do inverno 2023 da Capital, com os termômetros marcando 38° C de máxima e sensação térmica de 40° C. A recomendação dos profissionais de saúde é ingestão de líquidos em abundância e evitar atividades físicas em períodos em que o sol esteja mais intenso.

Segunda maior cidade do Estado, Dourados registra mínima de 17° C na segunda-feira (31) e máxima de 31° C. Com temperatura em elevação ao longo da semana, a terça-feira (1º) se repete a previsão, sem possibilidade de chuva.

Contudo, a partir de quarta-feira (2), os termômetros registram aumento nas médias, com mínima de 18° C e máxima de 33° C. No fim de semana as condições climáticas se acentuam e com o calor batendo os 37° C no próximo sábado e domingo.

Na região pantaneira o clima não é diferente, a onda de calor se espalha por Corumbá, com a segunda-feira (31) e terça-feira (1º), registrando temperaturas entre 17° C e 31° C ao longo do dia, conforme indica o Climatempo.

Na quarta-feira (2), as marcas se elevam oscilando entre 18° C e 33° C, subindo 1° C tanto para a miníma como para a máxima. O fim de semana terá máxima de 37° C e minímas entre 19° C e 20° C.

Em Três Lagoas, a segunda e terça-feira será de sol o dia todo, sem possibilidade de chuva, com a temperatura girando entre 17° C e 31° C. A quarta apresenta elevação nas médias, com a previsão apontando mínima de 18° C e máxima de 33° C. Sexta, sábado e domingo seguem tendência de aumento nas temperaturas e calor será de 37°C de máxima.



Recorde de temperatura

Ao cruzar dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a variação de temperatura chega a 4ºC com base de dados de entre e 2023 para Campo Grande. Em Corumbá, Capital do Pantanal, a elevação na temperatura se eleva ainda mais, no mesmo período, subindo para 7°C. Entre 1931 e 1960, em Campo Grande, julho teve temperatura máxima média de 27ºC, enquanto entre 1961 e 1990 foi de 28,1ºC.

Na sexta-feira (24), por exemplo, termômetros marcaram máxima de 31ºC. Já em Corumbá, em julho, de 1931 a 1960, a temperatura máxima média foi de 28ºC, contra 26,9º entre 1961 e 1990 na última semana a máxima atingiu 35ºC.