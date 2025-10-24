Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

FAKE CLOUD

Ministério Público abre ofensiva contra nova prefeitura por corrupção em MS

Núcleos investigativos do órgão já deflagraram 10 operações neste ano contra fraudes em licitações e desvios nos municípios

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

24/10/2025 - 08h20
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Na 10ª operação contra corrupção em prefeituras do Estado, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu ofensiva contra fraude em licitações no município de Itaporã. Este é o 11º Executivo municipal de MS a virar alvo de investigações só neste ano.

A Operação Fake Cloud, deflagrada ontem por meio de investigação do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), em apoio à 1ª Promotoria de Justiça de Itaporã, apura os crimes de organização criminosa, fraude em contratações públicas e corrupção ativa e passiva.

Segundo o MPMS, os investigadores descobriram a existência de um “grupo criminoso estruturado que atua fraudando, sistematicamente, processos de contratações públicas por dispensa de licitação, voltados ao fornecimento de licença de sistemas de backup de dados em armazenamento em nuvem para o Poder Executivo municipal de Itaporã, desde 2022”.

Dos três mandados de prisão cumpridos ontem, um deles mirou Nilson dos Santos Pedroso, que atuou como superintendente de Compras e Aquisições Governamentais em Itaporã durante a primeira gestão do prefeito Marcos Pacco, que não foi alvo da operação.

Atualmente, Pedroso é secretário municipal de Governo e Gestão Estratégica em Corumbá e, segundo apurou o Correio do Estado, teria saído algemado da prefeitura corumbaense.

O segundo alvo de mandado de prisão foi o empresário de Campo Grande George Willian de Oliveira. Ele é o dono da empresa de nome fantasia Citiz Tecnologia, que, segundo a prefeitura de Itaporã, é a responsável pelo contrato investigado pelo MPMS nesta operação.

Segundo apurou o Correio do Estado, a licitação é referente à contratação para serviço especializado em fornecimento de uma licença anual do sistema de backup em nuvem, chamado cloud computing, no valor de R$ 53.745,00.

“De acordo com os elementos colhidos, após negociações ilícitas dos empresários com agentes públicos, diversos processos foram simulados e direcionados para beneficiar determinada empresa, mediante propostas fictícias e exigências técnicas previamente elaboradas para restringir a concorrência”, diz nota do MPMS.

Ainda conforme o MPMS, os servidores públicos ligados à investigação tinham o papel de fornecer informações privilegiadas e “organizar a fraude procedimental, com vistas ao sucesso do grupo criminoso, em contrapartida a constantes recebimentos de vantagens indevidas”.

Além dos três mandados de prisão, foram cumpridos outros seis mandados de busca e apreensão, em Campo Grande, Corumbá e Itaporã.

OUTRAS INVESTIGAÇÕES

Matéria do Correio do Estado do início deste mês mostrou que os núcleos investigativos do MPMS, Gecoc e Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), já haviam aberto ofensiva contra 11 municípios neste ano. Só neste mês as prefeituras de Miranda, Bonito e, agora, Itaporã já receberam a visita das autoridades.

Além delas, também foram alvo de operações do Gaeco e do Gecoc, 10 ao todo, as administrações de Água Clara, Rochedo, Três Lagoas, Coxim, Sidrolândia, Nioaque e Terenos, além da Câmara de Aquidauana, todas por corrupção em licitações.

(Colaborou João Pedro Flores)

Assine o Correio do Estado

"CG SEGURA"

Radares voltam às ruas em Campo Grande nos mesmos lugares de antes

Agetran diz que, após reinstalação dos radares, haverá 15 dias de "fase educativa" para orientar condutores sobre o início do funcionamento dos radares, sem especificar datas da próxima etapa

24/10/2025 09h40

Compartilhar
Inicialmente, serão monitoradas 212 faixas de trânsito

Inicialmente, serão monitoradas 212 faixas de trânsito Tamires Santana/Correio do Estado

Continue Lendo...

Pouco a pouco Campo Grande volta a ser "recoberta" pelos equipamentos registradores de infrações, após a longa e pouco clara "novela dos radares" na Capital, que começou com o fim do contrato antigo sem uma nova licitação pronta; passou pelo questionamento da continuidade do serviço e legalidade das multas aplicadas no período, e termina com esses novos fiscalizadores voltando aos mesmos pontos em que os antigos costumavam multar o campo-grandense. 

Importante lembrar  que os radares estão desligados em Campo Grande desde o dia 1° de setembro, como confirmado pela Agência  Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a partir de quando era estipulado o prazo de um mês para a reposição dos maquinários. 

Entretanto, a assinatura do contrato com o dito Consórcio CG Segura data de 22 do mês passado, a partir de quando as empresas integrantes poderiam começar a troca dos radares da Capital. 

Mais de um mês depois, questionada sobre os prazos e etapas, com intuito de saber a partir de quando as multas serão, de fato, aplicadas aos campo-grandenses, a Agetran se limitou a apontar que o processo tecnicamente ainda está na fase de "reinstalação" dos radares 

Segundo a Agência, haverá um período de 15 dias de "fase educativa", para orientação dos condutores sobre o início do funcionamento dos radares, o que a Agetran também deixa vago sobre quando realmente essa etapa deve acontecer. 

Vale lembrar que, esse contrato com o Consórcio CG Segura tem duração inicial prevista de 24 meses e renderá um valor mensal de R$2.093.989,29, o que representa uma redução de mais de 16% em relação ao acordo anterior.

O Consórcio CG Segura é composto pelas empresas: 

  • Serget Mobilidade Viária,
  • Mobilis Tecnologia,
  • Meng Engenharia Comércio e Indústria e
  • Energy Tecnologia de Automação.

Monitoramento da Capital

Ainda conforme nota retorno da Agetran, uma espécie de "raio-x" da Capital determinou quais serão as 212 faixas de trânsito inicialmente monitoradas com a volta do funcionamento dos radares em Campo Grande, estabelecidas com base na necessidade de controle de velocidade e segurança viária de cada ponto da Cidade Morena. 

O Executivo não descarta ainda a possibilidade de ampliar esse "BBB" do videomonitoramento de Campo Grande, o que a Agência deixa claro que deve depender, porém, "das demandas do tráfego e os indicadores de sinistros".

Entre outros equipamentos, neste novo contrato estão incluídas 85 câmeras modelo Pan-Tilt-Zoom (PTZ) de videomonitoramento, que conforme a planilha orçamentária valem R$646,31 cada, o que deve custar cerca de R$55 mil. Abaixo, você confere a lista de itens previstos em edital: 

Inicialmente, serão monitoradas 212 faixas de trânsitoReprodução

Sendo que as empresas ficam agora encarregadas pela troca de todos os equipamentos registradores de infrações, o Consórcio deverá fornecer a devida plataforma de gestão de dados, mais: central de monitoramento; sistema de análise e inteligência de imagens veiculares e de processamento de registros de infrações de trânsito nas vias e logradouros públicos.

Troca empresa de radares

Desde 2018 a gestão desses equipamentos em Campo Grande foi feita pelo Consórcio Cidade Morena, que anotou o máximo de aditivos permitidos no período, sete no total, que somaram R$54.820.284,75.

Esse próximo passo para finalmente firmar um novo contrato com uma empresa, para assumir a gestão dos equipamentos, foi dado quase 350 dias após o vencimento do contrato original de radares,

Sem os radares e suas respectivas multas, com base nos dados de arrecadação da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), a pasta da Capital deixa de contar com cerca de R$ 3 milhões ao mês, conforme balanço feito pelo Correio do Estado no ano passado. 

Desde o fim do contrato anterior, a Prefeitura Municipal foi consultada a respeito da legalidade das multas aplicadas, entre outros assuntos, com dúvidas que não foram sanadas, inclusive com ação recentemente movida pelo vereador Marquinhos Trad, para tentar anular aproximadamente 320 mil infrações registradas no período. 

Que as multas em Campo Grande seguiram sendo cadastradas mesmo após o fim dos radares não é novidade, uma vez que após o contrato original vencer, entre os dias 23 de setembro e 03 de outubro de 2024 pelo menos 94 páginas de autuações de veículos foram publicadas no Diário Oficial de Campo Grande.

Houve inclusive liminar, do Juiz de Direito, Flávio Renato Almeida Reyes, pedindo para que Campo Grande "parasse com a aplicação de penalidades decorrentes desses aparelhos de fiscalização, e de cobrar multas eventualmente aplicadas" -, que foi posteriormente derrubada. 

Mas antes mesmo de ter a liminar derrubada, a Agetran já havia mostrado postura de "afronta" à decisão judicial, com a publicação de mais uma leva de autuações e penalidades aos condutores,  no último 12 de setembro, referentes a um período anterior ao novo contrato para gestão dos radares, o que a Pasta justificou terem sido aplicadas antes da posição. 

Abaixo, você confere na íntegra a mais recente nota retorno da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran): 

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informa que o novo contrato de fiscalização eletrônica já está em andamento. No prazo de 30, todos os radares serão reinstalados e, posteriormente, entrarão em fase educativa, com duração de 15 dias — período em que os condutores serão orientados sobre o início do funcionamento dos equipamentos.

Inicialmente, serão monitoradas 212 faixas de trânsito, todas definidas com base em estudos técnicos que identificaram pontos com maior necessidade de controle de velocidade e segurança viária. Novos locais também poderão ser avaliados para futuras implantações, conforme as demandas do tráfego e os indicadores de sinistros.

Os novos equipamentos contam com tecnologia de ponta, oferecendo melhor precisão na identificação de infrações e melhor qualidade de imagem.

 

Assine o Correio do Estado

TRAGÉDIA

Tia e sobrinha morrem e colisão entre moto e ônibus em Três Lagoas

Moto furou a preferencial e colidiu contra o ônibus

24/10/2025 08h45

Compartilhar
Momento do socorro às vítimas; moto foi destruída e ônibus foi danificado na frontal esquerda

Momento do socorro às vítimas; moto foi destruída e ônibus foi danificado na frontal esquerda Foto: Rádio Caçula, de Três Lagoas (MS)

Continue Lendo...

Janaína Correia, de 36 anos e Carolaine Vicente, de 23 anos morreram em colisão entre ônibus e moto, na tarde desta quinta-feira (23), no cruzamento das ruas Brasil e Equador, Jardim Europa, em Três Lagoas, município localizado a 327 quilômetros de Campo Grande.

As vítimas são tia e sobrinha. Conforme apurado pela mídia local, ambas seguiam em uma Honda Biz pela rua Equador e o motorista conduzia um ônibus VC3 Transporte Urbano pela rua Brasil (preferencial), quando a moto furou o PARE e avançou a via preferencial.

Ambos colidiram no cruzamento. Com o impacto, as mulheres foram lançadas violentamente no asfalto.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e tentaram socorrer as vítimas, mas ambas faleceram no local do acidente.

A moto ficou destruída e teve perda total. A lataria frontal esquerda do ônibus foi danificada.

Após confirmação do óbito, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar a área, realizar os procedimentos periciais e recolher o corpo.

O motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.

* Com informações de Rádio Caçula, de Três Lagoas

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3520, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3520, quinta-feira (23/10)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6860, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6860, quinta-feira (23/10)

3

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1132, quinta-feira (23/10)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1132, quinta-feira (23/10)

4

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares
Cidades

/ 21 horas

Quadrilha presa em MS movimentou R$ 50 milhões em desvio de placas solares

5

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro
Indústria

/ 1 dia

MS deve liberar instalação de mais uma megafábrica de celulose em fevereiro

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 11 horas

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.