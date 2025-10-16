Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SAÚDE PÚBLICA

Ministério Público alerta para risco de bebidas adulteradas com metanol em MS

Promotor recomenda reforço na fiscalização de bares e supermercados e alerta para o perigo de produtos tóxicos à saúde

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

16/10/2025 - 16h20
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) emitiu uma recomendação formal a bares, restaurantes e supermercados do Estado para que adotem medidas rigorosas de controle na compra e venda de bebidas, a fim de evitar a comercialização de produtos adulterados com metanol, uma substância altamente tóxica.

A ação, liderada pelo promotor de Justiça Luiz Eduardo Lemos de Almeida, da 43ª Promotoria de Justiça da Capital, foi motivada por um alerta nacional sobre o risco à saúde pública.

A investigação do MP foi iniciada a partir de uma nota técnica da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), que alertou sobre o perigo da ingestão de bebidas contendo metanol. A Promotoria apurou que já existe um inquérito policial em andamento na Delegacia do Consumidor (Decon), em Campo Grande, sobre o tema.

O Ministério Público expediu uma recomendação à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e à Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas). O documento orienta os comerciantes a adquirirem bebidas apenas de fornecedores idôneos, com CNPJ ativo, e a exigirem sempre a nota fiscal eletrônica, conferindo sua autenticidade no portal da Secretaria de Fazenda.

A recomendação também instrui os estabelecimentos a criarem um procedimento de “dupla checagem” no recebimento de mercadorias, verificando rótulos, lotes e embalagens. Os funcionários devem ser treinados para identificar sinais de adulteração, como lacres violados, erros de ortografia nos rótulos ou odor de solvente.

Caso haja qualquer suspeita de fraude, a orientação do MP é de que a venda do lote deve ser imediatamente interrompida, as unidades devem ser isoladas, e a Vigilância Sanitária, a Polícia Civil e o próprio Ministério Público devem ser notificados.

O promotor Luiz Eduardo Lemos de Almeida se reuniu pessoalmente com os presidentes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e da Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (Amas) Amas para entregar a recomendação, reforçando que a omissão em impedir a venda de produtos fraudados pode acarretar responsabilização cível, administrativa e criminal.

Campo Grande e Mato Grosso do Sul são alvos de operação federal contra bebidas adulteradas

A operação Alquimia, deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal, a ANP e o Ministério da Agricultura, investiga um esquema nacional de desvio de metanol — substância altamente tóxica — usado na produção clandestina de bebidas alcoólicas.

Em Mato Grosso do Sul, as ações ocorreram em Campo Grande, Dourados e Caarapó, tendo entre os alvos a empresa Brasq Química, do ramo de cosméticos e perfumaria.

A força-tarefa busca rastrear a origem e o destino do metanol importado legalmente por empresas químicas e supostamente desviado para fábricas ilegais de bebidas e combustíveis. A operação ocorre simultaneamente em cinco estados e mira 24 empresas suspeitas de participação direta ou indireta na cadeia de distribuição irregular do produto.

Segundo a Polícia Federal, há indícios de que o mesmo metanol usado para adulterar combustíveis esteja sendo aplicado na fabricação de bebidas falsificadas, o que já causou mortes por intoxicação em várias regiões do país.

A ação é um desdobramento das operações Boyle e Carbono Oculto, que desmantelaram esquemas semelhantes. O objetivo agora é interromper a rede criminosa e responsabilizar os envolvidos no desvio e uso ilegal da substância.

Evento Solidário

Bazar do São Julião tem mais de 48 mil itens a partir de R$ 5 em Campo Grande

Interessados devem levar 1 kg de alimento não perecível. O evento solidário vai até o dia 18 de outubro; confira os itens

16/10/2025 15h55

O Bazar beneficente do Hospital São Julião, que iniciou nesta quinta-feira (16) com itens doados pela Receita Federal, é uma oportunidade para quem deseja comprar bons produtos com preços a partir de R$ 5.

Ao todo, são 48 mil itens, que incluem cosméticos e perfumes, eletrônicos, roupas, brinquedos, artigos de pesca e muito mais.

Os amantes de bazar não precisam se preocupar com o tempo, já que o evento do hospital vai até o dia 18 de outubro, no Centro de Convenções Albano Franco, com espaço para circulação, o que facilita na hora de ver os produtos.

 

 

 

Um dos princípios do evento é aliar o consumo consciente à solidariedade. Os que desejam participar devem levar 1 kg de alimento não perecível como pagamento simbólico de entrada (arroz, feijão, macarrão ou açúcar).

O estacionamento estará aberto durante todo o evento beneficente, totalmente gratuito. O centro de convenções contará com praça de alimentação e espaço kids, para que os pais tenham conforto durante as compras.

“O Bazar é uma oportunidade de fazer boas compras, com preços muito atrativos, e ao mesmo tempo colaborar com a continuidade dos serviços que o hospital oferece à comunidade. Cada produto adquirido se transforma em cuidado e acolhimento para centenas de pacientes atendidos todos os dias”, destaca o presidente da Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos, Carlos Melke.

Os recursos arrecadados no bazar serão revertidos para a manutenção dos serviços oferecidos pelo hospital, que é referência em internações de reabilitação, atendimentos ambulatoriais e cirurgias pelo SUS.

Forma de pagamento: Dinheiro, débito, crédito e Pix. 

PECHINCHA

Imóveis com valores até 70% abaixo do preço de mercado são ofertados em leilão da Caixa

Em Mato Grosso do Sul, os lotes estão com valores iniciais entre R$ 78.781 e R$ 148.300

16/10/2025 15h45

A abertura do pregão será amanhã (17), às 10h, pelo site da Pestana Leilões

A abertura do pregão será amanhã (17), às 10h, pelo site da Pestana Leilões Arquivo

Para quem deseja investir em imóveis ou busca realizar o sonho de ter uma casa própria com condições vantajosas, a Caixa Econômica Federal, em parceria com a Pestana Leilões, realiza um leilão online com mais de 450 lotes disponíveis em todo o Brasil. 

São casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais com valores que podem chegar a 70% abaixo do preço de mercado, e lances mínimos a partir de R$ 31 mil. A abertura do pregão será amanhã (17), às 10h, pelo site da leiloira.

Os imóveis estão distribuídos em diversos estados, inclusive em Mato Grosso do Sul, que conta com imóveis com valores entre R$ 78.781 e R$ 148.300, todos localizados em Campo Grande. 

Confira alguns lotes:

  • Apartamento no condomínio Parque Canto das Gaivotas, no bairro Coronel Antonino - avaliado em R$ 187.100, o imóvel está com valor de venda em R$ 113.085;
  • Outro apartamento no mesmo condomínio, avaliado em R$ 200 mil, está com valor de venda em R$ 125.884;
  • Casa no condomínio Residencial Recanto do Sabiá, no bairro Jardim Uirapuru - avaliado em R$ 136 mil, o lance inicial é de R$ 78.781;
  • Casa no Condomínio Residencial Panamá, no bairro Panamá - valor de avaliação em R$ 242.200, com valor de venda por R$ 148.300.

Pagamento

O proponente classificado tem o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data da homologação da proposta, para cumprir as exigências do edital e efetuar o pagamento do boleto referente a parte ofertada em recursos próprios e registrada na proposta.

O pagamento pode ser feito à vista, com recursos próprios ou FGTS. Para esta modalidade de venda não é aceito o pagamento através de financiamento, parcelamento ou consórcio. 

O boleto é obtido no portal www.caixa.gov.br/imoveiscaixa, opção “Meus Resultados”, após divulgação do
resultado homologado. 

Como participar

Para participar, basta realizar o cadastro prévio no site do leiloeiro e enviar a documentação exigida. Após a aprovação, o participante já pode ofertar lances nos imóveis desejados.

