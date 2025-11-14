Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Ministério Público dá 20 dias para prefeitura substituir temporários por concursados em MS

Recomendação foca especificamente nos contratos temporários relacionados ao cargo de psicólogo

Alison Silva

Alison Silva

14/11/2025 - 15h30
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul  (MPMS) voltou a cobrar providências da prefeitura de Maracaju para substituir servidores temporários por profissionais aprovados em concurso público.

A nova recomendação, assinada pelo promotor Luciano Bordignon Conte em 7 de novembro de 2025, foca especificamente nos contratos temporários relacionados ao cargo de psicólogo.

De acordo com o documento, a administração municipal deve rescindir imediatamente cinco contratos temporários que ocupam "vagas puras" ou seja, vagas permanentes que deveriam ser preenchidas por concursados. O MP afirma que essas contratações não atendem aos requisitos da lei municipal 1871/2016, que regulamenta a contratação por tempo determinado.

Além disso, o promotor recomenda que a prefeitura nomeie, convoque e dê posse imediatamente aos candidatos aprovados no concurso público vigente, substituindo os temporários irregulares;

Suspenda novas contratações temporárias e impedir prorrogações de contratos para ocupar vagas oferecidas no concurso, mesmo quando existirem candidatos apenas em cadastro de reserva

"A administração municipal tem 20 dias úteis para cumprir a recomendação e enviar documentação comprobatória à promotoria". O órgão ressalta que o descumprimento pode resultar na adoção de medidas judiciais.

Cabe destacar que a recomendação sobre o cargo de psicólogo não é caso isolado. O promotor já havia emitido orientações semelhantes em outras áreas da administração municipal.

Em 17 de outubro, o mpe concedeu o mesmo prazo de 20 dias para que o prefeito Marcos Calderan exonerasse 66 servidores comissionados que atuavam como auxiliar de disciplina. a investigação apontou que a prefeitura possuía 49 servidores efetivos na função, mas mantinha 70 contratações temporárias das quais apenas 4 se justificavam por afastamentos de efetivos. 

Em 4 de novembro, novas diligências revelaram que o município possuía 103 servidores efetivos e 49 temporários trabalhando como ajudante de manutenção. Para essa função, o MP constatou justificativa legal para apenas 12 temporários, enquanto os outros 37 estavam em situação irregular.

A recomendação será publicada no diário oficial e enviada ao prefeito, à procuradoria-geral do município e às secretarias de assistência social, educação e saúde. O núcleo do patrimônio público e social também receberá cópia do documento.

Após o término do prazo, o MPMS deve retomar a análise dos autos para verificar o cumprimento das determinações.

Cidades

Cão farejador da polícia K9 dá prejuízo de R$ 569 mil ao tráfico

Treinado para localizar drogas e armas, o cachorro trabalhou na Operação NARKÉ, que fiscalizou transportadoras

14/11/2025 17h15

Divulgação PCMS

Durante fiscalização em transportadoras, o cachorro de detecção K9-Colt localizou entorpecentes em uma encomenda, causando um prejuízo de R$ 562.940,00 ao crime.

A ação, que faz parte da Operação NARKÉ, ocorreu nesta sexta-feira (14). O cachorro auxiliou a equipe policial da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) durante o “pente-fino” nas transportadoras.

O animal verificou os objetos e indicou a presença de ilícitos em um dos pacotes enviados de Ponta Porã com destino a Campo Grande. Cabe ressaltar que o cachorro é treinado para localizar tanto entorpecentes quanto armas.

Ao verificarem o pacote, os policiais encontraram, escondidos dentro de uma caixa de som, oito porções de haxixe, que somam 8,042 kg.

O material foi apreendido e encaminhado à Denar, que seguirá com a investigação para identificar e levar à Justiça os remetentes e destinatários dos pacotes interceptados.
 

Cidades

Praça Ary Coelho ficará fechada durante o mês de novembro

A partir do dia 29, local reabre em horário especial devido à programação de Natal, que neste ano será concentrada no Centro

14/11/2025 17h01

Praça Ary Coelho ficará fechada até o dia 28 de novembro

Praça Ary Coelho ficará fechada até o dia 28 de novembro Foto: Bruno Henrique / Correio do Estado

A Praça Ary Coelho, localizada na região central de Campo, ficará fechada ao público durante quase todo o mês de novembro, segundo informou hoje (14) a Fundação Municipal de Cultura (Fundac).

Conforme a Fundac, o fechamento será até o dia 28 de novembro, para realização de serviços de poda, limpeza e montagem da estrutura de Natal.

A partir de 29 de novembro, o espaço será aberto ao público, mas em horário especial, das 17h às 23h, permanecendo fechado durante o dia para serviços de manutenção e limpeza.

O encerramento da programação natalina ocorrerá em 31 de dezembro, com uma apresentação cultural.

A medida, segundo a prefeitura, tem como objetivo garantir a organização e o bom funcionamento da programação natalina, que neste ano será concentrada no Centro, "oferecendo à população um ambiente seguro, limpo e acolhedor para as celebrações de fim de ano".

Programação de Natal

Diferente dos anos anteriores, a programação de Natal de Campo Grande em 2025 terá como ponto de concentração a região central, e não mais a tradicional Cidade do Natal, localizada nos Altos da Avenida Afonso Pena.

A Cidade do Natal dará lugar à Vila de Natal, na Praça Ary Coelho, o novo ‘point’ das celebrações de fim de ano. 

A programação irá começar no dia 29 de novembro e reunirá espetáculos, shows nacionais, decoração temática, sorteio de apartamentos e outras atrações

A mudança de local foi uma decisão da Prefeitura após pedidos dos comerciantes do Centro, que solicitaram que as atrações ficassem reunidas para fortalecer o movimento, atrair visitantes e impulsionar as vendas no comércio. 

A programação oficial ainda não foi divulgada, mas a Prefeitura já antecipou que a praça Ary Coelho será palco de shows nacionais com nomes como Ana Paula Valadão, Di Ferrero, DJ Jiraya Uai e outros artistas regionais. 

No decorrer da Rua 14 de Julho haverá a Parada Natalina, que reúne personagens de Natal, além da tradicional Família Rena.

De forma inédita, um circo será montado no centro da cidade, que trará o espetáculo “Natal dos Sonhos”, com música ao vivo, palhaços, malabarismo e apresentações aéreas, para trazer ao público uma “experiência emocionante sobre o verdadeiro sentido do Natal”. 

Além disso, o restante dos atrativos da Cidade do Natal também migrarão para a Vila do Natal, como as apresentações culturais, praça de alimentação e a decoração temática. 

Junto com as comemorações natalinas, será realizada a 10ª edição do Feirão Habita Campo Grande com um ponto exclusivo na Rua 14 de Julho, com o sorteio de apartamentos dos residenciais Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia. 

"O Centro é o coração da cidade, então levar toda a estrutura do Natal para essa região é uma forma de revitalizar o comércio, atrair visitantes e fortalecer o sentimento de pertencimento da população”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

* Colaborou Karina Varjão

