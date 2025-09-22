Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Desdobramento

Ministério Público quer júri popular para jovem que queimou esposa e filha

João Augusto Borges é acusado de duplo feminicídio, ocultação e destruição de cadáveres

Alison Silva

Alison Silva

22/09/2025 - 15h30
O Ministério Público Estadual apresentou alegações finais e requereu juri popular a João Augusto Borges autor do duplo feminicídio contra a esposa Vanessa Eugênia Medeiros, 23 anos, e da filha Sophie Eugênia, de apenas 10 meses, assassinadas em maio deste ano, em Campo Grande. 

O órgão aguarda as alegações finais da defesa do acusado, para que seja submetido ou não a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a acusação de duplo feminicídio, ocultação e destruição de cadáveres.

"Desta feita, impõe-se ao presente caso a decisão de pronúncia, para que o acusado seja julgado em plenário, de modo que a matéria seja submetida à apreciação do Conselho de Sentença", destacou o MP.

Segundo a promotoria, o réu deve responder pelos crimes com todas as qualificadoras previstas na denúncia, como motivo torpe, meio cruel (asfixia), recurso que dificultou a defesa das vítimas, além das causas de aumento previstas no feminicídio — violência doméstica, crime praticado contra menor de 14 anos e na presença de descendente.

João Augusto Borges ao lado de Vanessa Eugênia / Foto: Montagem

Depoimento em juízo

Durante audiência realizada em agosto deste ano, João confessou novamente os assassinatos. Disse que agiu após um acesso de raiva, ao ser agredido por Vanessa durante uma discussão. “Ela me deu um tapa e eu explodi”, afirmou. No entanto, em juízo, negou que a motivação tenha sido o pagamento de pensão, como havia declarado anteriormente à polícia.

O acusado relatou que já havia pensado em matar a companheira em outras ocasiões, mas tentava “se segurar”. Para ele, o tapa teria sido a “faísca” que desencadeou a ação. Em relação à filha, afirmou não ter tido controle: “Eu não queria matar ela, eu queria cuidar dela... mas aconteceu”.

As investigações apontaram que, no dia 26 de maio de 2025, João chamou Vanessa para o quarto sob o pretexto de conversar. Lá, aplicou um golpe de “mata-leão” e a estrangulou com auxílio do colar que ela usava. Em seguida, matou a filha Sophie, também por estrangulamento, na cama do casal.

Após o crime, deixou os corpos no quarto, foi trabalhar normalmente e, à noite, comprou gasolina em um posto. Colocou as vítimas no porta-malas do carro da família, dirigiu até uma área de mata na região do Indubrasil e ateou fogo nos corpos. O fogo se alastrou rapidamente pela vegetação e chamou a atenção de moradores e do Corpo de Bombeiros, que localizaram os restos mortais.

Investigações e prisão

De acordo com o delegado Rodolfo Daltro, o réu ainda tentou registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento. No entanto, câmeras de segurança mostraram o carro dele próximo ao local onde os corpos foram incendiados. Ao ser abordado, confessou o crime com frieza, revelando preocupação apenas com a possibilidade de prisão.

Colegas de trabalho ouvidos em juízo afirmaram que João já havia manifestado a intenção de matar a esposa e a filha, chegando a oferecer seu carro em troca de ajuda para queimar os corpos. Preso em flagrante no dia seguinte ao crime, ele permanece detido.

Conversa entre João e um amigo, testemunha no caso

Conversa entre João e um amigo, testemunha no caso / Divulgação MPMS

Histórico do relacionamento

João e Vanessa se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamentos e estavam juntos havia dois anos. Eles moravam em Campo Grande e tinham a filha Sophie, de apenas 10 meses.

Familiares de Vanessa relataram que o casal vivia entre discussões e reconciliações. Em audiência, o réu afirmou que o relacionamento era marcado por brigas frequentes, cobranças e desentendimentos.

Segundo depoimento do delegado, o acusado também teria dito que não aceitava a separação e que temia perder renda caso tivesse que pagar pensão alimentícia à filha, o que teria reforçado a motivação do crime.

Durante o interrogatório policial, João disse que, após queimar os corpos, voltou para casa e dormiu “bem, como não dormia há tempos”, pois acreditava ter se livrado de um problema.

Na audiência de instrução, a defesa tentou afastar a qualificadora de motivo torpe, alegando descontrole momentâneo. Já o advogado da família da vítima, destacou a premeditação e a frieza do acusado, defendendo a condenação por todos os crimes denunciados.

O juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande deverá decidir nos próximos dias sobre a pronúncia do réu. Caso confirmada, João será submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, ainda sem data definida. A reportagem entrou em contato com a defesa do acusado, contudo não obteve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto. 

Cidades

PMA resgata filhotes de papagaio que caíram do ninho em Campo Grande

Durante a poda de uma árvore, o ninho caiu, e a Polícia Militar Ambiental foi acionada para recolher os animais

22/09/2025 16h13

Divulgação PMA

A Polícia Militar Ambiental (PMA) resgatou três filhotes de periquito-rei, também conhecidos como papagaios-jardineiros, que caíram do ninho após a poda de uma árvore, no bairro Aero Racho, em Campo Grande.

Um morador acionou a PMA, e a equipe de Captura e Resgate de Animais Silvestres do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental levou os filhotes para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

No CRAS, os animais passaram por avaliação veterinária e receberam os cuidados necessários.

A PMA orienta que, em situações como essa, o morador deve acionar imediatamente os órgãos responsáveis, para evitar acidentes e garantir o bem-estar da fauna.

Outro resgate

Uma equipe de serviço da Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada para resgatar uma ave da espécie Coruja-das-Torres (Tyto furcata), encontrada por um morador na Vila Popular, em Campo Grande.

Conforme a equipe de captura e resgate de animais silvestres da PMA, a coleta do animal ocorreu após o morador informar a ocorrência. Trata-se de um filhote, aparentemente ferido, que foi capturado com segurança, seguindo os protocolos de manejo de fauna.

A ave foi encaminhada para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), onde passará por avaliação médico-veterinária e receberá o tratamento necessário.

A Coruja-das-Torres, popularmente conhecida como rasga-mortalha ou coruja-de-igreja, é famosa por possuir o rosto em formato de coração. A ave de rapina tem porte médio e hábitos noturnos.

Características:

  • Mede de 20 a 36 centímetros de comprimento;
  • Envergadura pode chegar de 75 a 110 centímetros;
  • Peso pode chegar de 250 a 700 gramas.

São predadoras de pragas agrícolas, como camundongos, sendo fundamentais para o equilíbrio ecológico do ecossistema.

A partir de 1 ano, a Coruja-das-Torres inicia a reprodução. Cerca de 75% dos pares permanecem juntos por toda a vida. A fêmea pode reproduzir durante todo o ano, e suas ninhadas variam de três a 11 ovos, segundo a National Geographic Brasil.

Saiba o que fazer

Nas residências, a PMA orienta que os adultos não se aproximem e também evitem as crianças de se aproximarem, principalmente se forem animais que ofereçam riscos, como grandes mamíferos ou bichos peçonhentos, pois quando se sentem acuados a tendência é o ataque como instinto de defesa.

A principal recomendação é ligar para a PMA que irá avaliar junto ao cidadão sobre a necessidade de enviar uma equipe para fazer a captura do animal, ou apenas de orientar sobre o que fazer. “Pedimos compreensão da população. Às vezes não é caso de captura, basta se manter longe para que o animal possa voltar ao seu habitat. Se for caso de captura, as vezes vai demorar um pouco para a chegada da equipe".

Para casos de atropelamento e morte do animal, a PMA orienta parar o veículo em local seguro, e se o animal estiver no meio da rua retirá-lo da via e acionar a empresa que realiza a gestão de resíduos na cidade. Em Campo Grande, a Solurb é responsável por essa remoção, e inclusive contribui com o mapeamento de endereços onde há maior ocorrência de acidentes com animais para posteriores campanhas educativas.  

Batalhão de Polícia Militar Ambiental

  • Av. Mato Grosso, Jardim Veraneio - Campo Grande (MS)
  • Telefone: (67) 3357-1501

Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS)

  • Rua Lima Félix, 154 - Chácara Cachoeira
  • Telefone: (67) 3326-6003

** Com informações da agência do governo do estado

Cidades

Obra de condomínio para policiais é abandonada em Ribas do Rio Pardo e MP apura irregularidades

Obra foi financiada com repasse de R$ 1,9 milhão da prefeitura e investigação aponta discrepância entre valor pago e serviço executado

22/09/2025 16h08

Obra de condomínio destinado a abrigar policiais está paralisada

Obra de condomínio destinado a abrigar policiais está paralisada Foto: Divulgação

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou procedimento investigatório para apurar o abandono e as suspeitas de irregularidades na construção de um condomínio destinado a abrigar policiais e outros agentes de segurança em Ribas do Rio Pardo. 

A obra, batizada de Condomínio das Forcas de Segurança, financiada com um repasse de R$ 1,9 milhão da prefeitura, foi paralisada, e a investigação aponta para uma grave discrepância entre o dinheiro público já pago e o serviço efetivamente executado.

O projeto, idealizado pela Polícia Militar de Ribas do Rio Pardo, foi aprovado por meio da Lei Municipal nº 1300 de 09 de novembro de 2022 e seria destinada a profissionais da Polícia Militar, Bombeiros e Polícia Civil que desejam residir no município, que sofreu um boom de população e outras demandas a partir da construção da fábrica da Suzano e, até o momento, contabiliza diversos problemas de infraestrutura e ambientação social.

A investigação, conduzida pelo Promotor de Justiça George Zarour Cezar, revelou que, embora a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo já tivesse repassado 47,5% do valor total do projeto ao Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), responsável pela gestão da obra, o avanço físico da construção não passava de 20%.

A situação levou o presidente do Conseg a informar oficialmente ao MP que o canteiro de obras foi abandonado, em maio deste ano, pela construtora, a empresa Partiu Obra Construções e Reformas LTDA.

Documentos do processo mostram que a própria prefeitura, em ofício, admitiu haver "falta de transparência" na contratação e nos pagamentos feitos à empresa.

Uma reunião de crise mediada pelo Ministério Público, em outubro do ano passado, expôs um jogo de acusações entre as partes. O então prefeito João Alfredo Danieze (PT) justificou a suspensão dos repasses por considerar a empresa "não confiável" e por irregularidades nas medições.

Em contrapartida, o representante da construtora, Mateus Lacerda, culpou o município por mais de 120 dias de atrasos nos pagamentos, o que teria inviabilizado a continuidade dos trabalhos.

Diante dos indícios de dano ao erário e da paralisação de um projeto crucial para a segurança pública local, o Promotor de Justiça determinou a instauração de um Procedimento Preparatório e requisitou à Polícia Civil a abertura de um Inquérito Policial para apurar a possível prática do crime de estelionato por parte dos responsáveis pela empresa.

