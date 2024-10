Missas serão celebradas em 11 cemitérios no Dia de Finados; Veja programação

Atração

Com apresentações musicais e quitutes gastronômicos, a festa será nos dias 15 e 16 de novembro

Entusiastas de pratos típicos podem se deliciar durante a 5ª Festa do Peixe no Distrito de Palmeiras, localizado a aproximadamente 130 km de Campo Grande.

O distrito, que faz parte do município de Dois Irmãos do Buriti, apresenta sua quinta edição do evento com direito a 45 barracas, sendo 25 exclusivamente de peixe frito.

A festa anterior reuniu cerca de 15 mil espectadores; nesta edição, o município espera atrair turistas de Sidrolândia, Aquidauana, Anastácio, Terenos e Campo Grande.

Além disso, quem participar poderá se deliciar com peixe ensopado, assado, bolinho, pastel e até lasanha de peixe.

Está pensando que acabou? Tem sashimi pantaneiro, pururuca de peixe e mais um bocado que certamente deixou muita gente com água na boca.

Atrações

Animam a festa o Trio Violada, Tony Massa, Janaynna e Gleici Helena.

Haverá espaço para crianças, com pula-pula, piscina de bolinha e a tradicional barraquinha de pescaria.

Pensando no conforto, haverá uma tenda na praça de alimentação, com mesas e cadeiras para os populares apreciarem a comida com uma boa roda de conversa.

Importante ressaltar que, devido ao sinal de internet não funcionar bem no Distrito de Palmeiras, quem for participar deve realizar o pagamento via cartão de crédito ou em dinheiro.

Serviço

Data: 15 e 16 de novembro;

Primeiro dia: show com Trio Violada e Tony Massa;

Dia 16: Cantora Janaynna e Cantora Gleici Helena.

