Semana será fresca, com "friozinho" de manhã e à noite em MS

Até o domingo de Páscoa, haverá procissões, vigília, missas e Via Sacra na Igreja Católica

O Domingo de Ramos, celebrado neste domingo (13), marca o início da Semana Santa na Igreja Católica, que celebra a Paixão, Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo. Até o próximo domingo (20) de Páscoa, várias celebrações serão feitas em diversas comunidades.

As celebrações começaram pela manhã e seguem até a noite em algumas comunidades, com procissões e missa com benção dos ramos.

Na Igreja Católica, a comemoração litúrgica do Domingo de Ramos relembra a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém.

O domingo é chamado assim porque o povo cortou ramos de árvores, ramagens e folhas de palmeiras para cobrir o chão onde Jesus passava montado em um jumento e, com as folhas nas mãos, aclamavam Jesus.

Durante toda essa semana, os católicos recordam o itinerário de Jesus até a ressurreição, no Domingo de Páscoa.

No Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, as missas foram realizadas de manhã e, no período da noite, haverá às 18h e às 20h, todas com benção dos ramos.

Na programação da Semana Santa, estão previstas várias celebrações e atividades como Vigília e Adoração, celebração da Paixão do Senhor, celebração Penitencial, Via Sacra com Canto do Perdão, Santa Missa da Ceia do Senhor (popularmente conhecida como Lava Pés) e Missa e Cantata de Páscoa.

O Santuário também manterá as transmissões ao vivo para que os fiéis possam acompanhar alguns dias de celebração da Semana Santa.

Programação

Confira a programação de celebrações no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro:

Domingo de Ramos (13)

18h: Santa Missa e procissão com ramos

20h: Santa Missa e procissão com ramos

Segunda-feira (14)

8h às 10h e 14h às 16h: Confissão

18h15: Vésperas

19h: Meditação das Sete Dores da Virgem Maria e Missa

Terça-feira (15)

8h às 10h e 14h às 16h: Confissão

18h15: Vésperas

19h: Celebração Penitencial e Missa

Quarta-feira (16)

5h15: Laudes

6h, 12h e 21h: Santa Missa

6h às 23h: Confissão e novena

Quinta-feira Santa (17)

9h: Missa do Crisma na Igreja Matriz da Paróquia Cristo Bom Pastor

18h15: Vésperas

19h: Missa da Ceia do Senhor

20h30 às 23h: Adoração ao Santíssimo Sacramento

Sexta-feira Santa (18)

5h30: Laudes

5h30 às 15h: Adoração ao Santíssimo Sacramento

15h: Celebração da Paixão do Senhor

16h30: Veneração do Cristo Morto

19h: Via Sacra Processional e Canto do Perdão

Sábado Santo (19)

9h: Rito de Preparação Imediata dos Eleitos aos Sacramentos da Iniciação Cristã

19h: Missa na Vigília Pascal

Domingo de Páscoa (20)

6h15: Laudes

7h, 10h, 16h e 18h e 20h: Missa

17h: Cantata de Páscoa

Semana Santa

A Semana Santa celebra a Paixão, a Morte e a Ressurreição de Jesus Cristo e se inicia no Domingo de Ramos e termina com a ressurreição de Jesus, no Domingo de Páscoa.

Na Igreja Católica, o Tríduo Pascal terá início na Quinta-feira Santa (17), lembrando a última ceia de Jesus com seus discípulos, quando Ele anuncia que será morto.

Na Sexta-feira Santa (18) Jesus é crucificado. Motivo de luto, esse é o único dia do ano que não se celebra missa, apenas se faz a celebração da morte com a Celebração da Paixão do Senhor, às 15h.

No Sábado (19), é celebrada a Missa Solene Vigília da Páscoa na Ressureição.

A Semana Santa encerra com o Domingo de Páscoa (20), dia em que Jesus ressuscitou, segundo a crença cristã. Páscoa significa “passagem” da morte para a vida.