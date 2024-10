Cemitérios da Capital passam por manutenção para receber visitantes no Dia de Finados

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Equipes da Prefeitura de Campo Grande estão empenhadas na manutenção, limpeza e organização dos cemitérios Santo Antônio, Santo Amaro e São Sebastião (Cruzeiro), que devem receber cerca de 30 mil pessoas neste sábado, 2 de novembro, data em que é celebrado o Dia de Finados.

Segundo dados divulgados pela Prefeitura, mais de 98,9 mil pessoas estão sepultadas nestes locais, sendo 16 mil delas no Cemitério Santo Antônio; 49 mil no Cemitério Santo Amaro; e mais de 33,8 mil no Cemitério São Sebastião, conhecido como Cruzeiro.

Funcionamento e missas

Os locais estarão abertos para os visitantes das 7h às 17h, com duas missas programadas para a data: uma pela manhã, às 8h, e uma durante a tarde, com início às 15h.

Servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sisep) estarão à disposição e identificados nos três cemitérios púbicos de Campo Grande, para auxiliar os visitantes com a localização dos túmulos e jazigos.

Segurança

Segundo a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), a Guarda Civil Metropolitana atenderá os cemitérios com mais de 20 viaturas, entre motocicletas e quatro rodas, e um reforço no efetivo de servidores atuando na prevenção de vandalismo, furto e na segurança da população, tanto no entorno quanto dentro dos cemitérios, além de colaborar no controle de trânsito nessas regiões, em conjunto com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito.

Devido ao elevado número de visitantes, será proibido o acesso de veículos aos cemitérios. Além disso, será mantida. durante toda a semana, uma estrutura de atendimento disponível para melhor receber a todos nos dias posteriores ao feriado.

A Sisep orienta os visitantes levarem sua própria água para consumo.

Ambulantes

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) intensificou desde o dia 28 de outubro, as fiscalizações por parte dos auditores fiscais da pasta nos cemitérios públicos, e adotou medidas para garantir espaços devidamente demarcados para a permanência dos ambulantes, sem que obstruam a passagem de pedestres e veículos, a partir de 60 metros das entradas dos cemitérios públicos.

O trabalho de demarcação será antecipado para garantir o bom andamento das ações no entorno dos cemitérios púbicos, e a Semadur solicita a colaboração dos vendedores para a circulação e livre trânsito dos pedestres.

Ônibus

Conforme noticiado anteriormente pelo Correio do Estado, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), juntamente com o Consórcio Guaicurus, planejou uma operação especial do transporte público coletivo para o feriado de Finados, oferecendo tarifa promocional de R$ 1,90 para o dia 2 de novembro. A promoção será valida para pagamentos realizados com o cartão eletrônico (smart card).

As linhas de ônibus seguirão o seguinte planos:

Linhas 051, 061, 071, 072, 073, 080, 081, 085, 313, 316, 403, 515, 517, 520 e 522 – com plano de sábados;

Linhas 222, 229, 503 e 507 – com plano de segunda a sexta-feira.

Para atender aos cemitérios, haverá duas linhas especiais disponíveis: a linha 300/Cemitério Jardim da Paz e a linha 400/Cemitério Santo Amaro.

