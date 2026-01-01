Moradores de Campo Grande podem ter até 14 feriados prolongados em 2026

Em 2026, os feriados prolongados tomarão conta do calendário. Para a população de Campo Grande, há a possibilidade de ter 14 feriados prolongados, contabilizando os pontos facultativos. Ao todo, serão 19 datas comemorativas para folgar, porém algumas caem em fins de semana, como é o caso de:
- 13 de junho (sábado) - Dia de Santo Antônio (feriado municipal)
- 11 de outubro (domingo) - Divisão do Estado (feriado estadual),
- 15 de novembro (domingo) - Proclamação da República (feriado nacional)
No melhor dos cenários, os dias de folga podem chegar até 43 dias, contabilizando feriados, pontos facultativos e fins de semana emendados com as datas comemorativas. Destes, 22 serão em dias úteis. Apenas os meses de março e julho serão mais duradouros, pois não terão feriados.
Confira os feriados em Campo Grande
- 1 de janeiro (quinta-feira) - Ano Novo (feriado nacional)
- 16 a 18 de fevereiro (segunda a quarta-feira) - Carnaval (ponto facultativo)
- 3 de abril - Sexta-feira Santa (feriado nacional)
- 21 de abril (terça-feira) - Tiradentes (feriado nacional)
- 1 de maio (sexta-feira) - Dia do Trabalho (feriado nacional)
- 4 de junho (quinta-feira) - Corpus Christi (ponto facultativo)
- 13 de junho (sábado) - Dia de Santo Antônio (feriado municipal)
- 26 de agosto (quarta-feira) - Aniversário de Campo Grande (feriado municipal)
- 7 de setembro (segunda-feira) - Independência do Brasil (feriado nacional)
- 11 de outubro (domingo) - Divisão do Estado (feriado estadual)
- 12 de outubro (segunda-feira) - Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
- 15 de outubro (quinta-feira) - Dia do professor (ponto facultativo)
- 28 de outubro (quarta-feira) - Dia do servidor público (ponto facultativo)
- 2 de novembro (segunda-feira) - Dia de Finados (feriado nacional)
- 15 de novembro (domingo) - Proclamação da República (feriado nacional)
- 20 de novembro (sexta-feira) - Consciência Negra (feriado nacional)
- 24 de dezembro (quinta-feira) - Véspera de Natal (ponto facultativo)
- 25 de dezembro (sexta-feira) - Natal (feriado nacional)
- 31 de dezembro (quinta-feira) - Véspera do Ano Novo (ponto facultativo)