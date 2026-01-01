Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

FOLGAS

Moradores de Campo Grande podem ter até 14 feriados prolongados em 2026

Ao todo, pode haver 43 dias de folga, contabilizando feriados, pontos facultativos e fins de semana emendados com datas comemorativas

João Pedro Flores

01/01/2026 - 15h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em 2026, os feriados prolongados tomarão conta do calendário. Para a população de Campo Grande, há a possibilidade de ter 14 feriados prolongados, contabilizando os pontos facultativos. Ao todo, serão 19 datas comemorativas para folgar, porém algumas caem em fins de semana, como é o caso de:

  • 13 de junho (sábado) - Dia de Santo Antônio (feriado municipal)
  • 11 de outubro (domingo) - Divisão do Estado (feriado estadual), 
  • 15 de novembro (domingo) - Proclamação da República (feriado nacional)

No melhor dos cenários, os dias de folga podem chegar até 43 dias, contabilizando feriados, pontos facultativos e fins de semana emendados com as datas comemorativas. Destes, 22 serão em dias úteis. Apenas os meses de março e julho serão mais duradouros, pois não terão feriados. 

Confira os feriados em Campo Grande

  • 1 de janeiro (quinta-feira) - Ano Novo (feriado nacional) 
  • 16 a 18 de fevereiro (segunda a quarta-feira) - Carnaval (ponto facultativo)
  • 3 de abril - Sexta-feira Santa (feriado nacional)
  • 21 de abril (terça-feira) - Tiradentes (feriado nacional)
  • 1 de maio (sexta-feira) - Dia do Trabalho (feriado nacional)
  • 4 de junho (quinta-feira) - Corpus Christi (ponto facultativo)
  • 13 de junho (sábado) - Dia de Santo Antônio (feriado municipal)
  • 26 de agosto (quarta-feira) - Aniversário de Campo Grande (feriado municipal)
  • 7 de setembro (segunda-feira) - Independência do Brasil (feriado nacional)
  • 11 de outubro (domingo) - Divisão do Estado (feriado estadual)
  • 12 de outubro (segunda-feira) - Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)
  • 15 de outubro (quinta-feira) - Dia do professor (ponto facultativo)
  • 28 de outubro (quarta-feira) - Dia do servidor público (ponto facultativo)
  • 2 de novembro (segunda-feira) - Dia de Finados (feriado nacional)
  • 15 de novembro (domingo) - Proclamação da República (feriado nacional)
  • 20 de novembro (sexta-feira) - Consciência Negra (feriado nacional)
  • 24 de dezembro (quinta-feira) - Véspera de Natal (ponto facultativo)
  • 25 de dezembro (sexta-feira) - Natal (feriado nacional)
  • 31 de dezembro (quinta-feira) - Véspera do Ano Novo (ponto facultativo) 
     

Assine o Correio do Estado

TRAGÉDIA

Cantora de dupla sertaneja tem apartamento destruído por chamas

Fogo começou na sala, mobilizou o Corpo de Bombeiros e matou um gato; vizinha precisou de atendimento médico

01/01/2026 11h30

Compartilhar
Cantora não estava na cidade no momento da tragédia

Cantora não estava na cidade no momento da tragédia Reprodução/ Redes Sociais

Continue Lendo...

A manhã do primeiro dia de 2026 começou em clima de susto e correria no bairro Pioneiros, em Campo Grande. Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente o apartamento da cantora Adriana, que faz dupla sertaneja com Patrícia, em um condomínio localizado na rua Senador Antônio Mendes Canalle.

As chamas começaram antes das 8h, na sala do imóvel, e se espalharam rapidamente. A fumaça espessa tomou conta dos corredores, chamou a atenção de moradores e também de condomínios vizinhos, que acompanharam apreensivos o trabalho das equipes de resgate.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h40 e permaneceu no local por aproximadamente uma hora. Para controlar o fogo, foram utilizados cerca de 6 mil litros de água.

De acordo com a corporação, ao chegarem ao local, os militares encontraram as chamas já em estágio avançado. As equipes montaram o esquema de combate ao incêndio, realizaram varredura nos apartamentos e orientaram os moradores a permanecerem dentro das residências, como forma de evitar a inalação da fumaça que se acumulava nos corredores.

Durante a ocorrência, uma vizinha precisou ser encaminhada para atendimento hospitalar após inalar fumaça. Já um gato que estava no interior do apartamento não resistiu.

A cantora não estava no local no momento do incêndio. Segundo o síndico do condomínio, Adriana deve estar outra cidade e não foi localizada durante as primeiras tentativas de contato. Ligações, mensagens e até um vídeo chegaram a ser enviados para alertar sobre o ocorrido, mas não houve retorno até por volta das 10h.

O síndico também informou que o apartamento foi totalmente destruído pelo fogo.

Apesar da gravidade, não houve registro de feridos graves. As causas do incêndio ainda serão apuradas pelas autoridades.

Assine o Correio do Estado

NASCIMENTO

Primeiros bebês de 2026 nascem no mesmo minuto em Campo Grande

Maria Beatriz e Isaque vieram ao mundo nesta quinta-feira (1º) e já fazem parte da chamada Geração Beta

01/01/2026 11h00

Compartilhar
Primeiros bebês de 2026 nascem no mesmo minuto em Campo Grande

Primeiros bebês de 2026 nascem no mesmo minuto em Campo Grande Reprodução/ Redes Sociais

Continue Lendo...

Campo Grande começou 2026 com duplo motivo para comemorar. Exatamente aos quatro minutos do novo ano, às 0h04 desta quinta-feira (1º), nasceram os dois primeiros bebês de 2026 na Capital, uma menina e um menino, em partos realizados praticamente ao mesmo tempo.

A primeira bebê do ano é Maria Beatriz, que veio ao mundo por parto normal, saudável, com 2,995 quilos e 48 centímetros, na Maternidade Cândido Mariano, localizada na Rua Marechal Rondon, nº 2644, região central da cidade.

No mesmo minuto, também nasceu Isaque, o primeiro bebê menino de 2026 em Campo Grande. Ele chegou ao mundo por parto cesárea, pesando 3,350 quilos e medindo 48,5 centímetros.

O nascimento simultâneo marcou de forma especial o início do ano para as famílias e para a equipe da maternidade, que acompanhou dois partos praticamente ao mesmo tempo, inaugurando 2026 com novas vidas.

Geração Beta

Maria Beatriz e Isaque já fazem parte da chamada Geração Beta, grupo que reúne crianças nascidas entre 2025 e 2039. Essa nova geração sucede a Geração Alpha e será marcada por um mundo ainda mais tecnológico, com avanços em inteligência artificial, saúde digital e conectividade desde os primeiros anos de vida.

Os dois bebês simbolizam o começo de um novo ciclo na Capital sul-mato-grossense e entram para a história como os primeiros campo-grandenses nascidos em 2026.

Veja outras gerações:

  • Baby Boomers: nascidos entre 1946 e 1964
  • Geração X: nascidos entre 1965 e 1980
  • Geração Y ou Millennials: nascidos entre 1981 e 1996
  • Geração Z: nascidos entre 1997 e 2010
  • Geração Alfa: nascidos a partir de 2010 até 2024
  • Geração Beta: nascidos entre 2025 e 2039

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6915, terça-feira (30/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6915, terça-feira (30/12)

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6915, terça-feira (30/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6915, terça-feira (30/12): veja o rateio

3

Cidade de MS é nomeada como a melhor do Brasil para se viver
É DE MS!

/ 1 dia

Cidade de MS é nomeada como a melhor do Brasil para se viver

4

Câmara Municipal diz que Prefeitura não debateu sobre aumento do IPTU na Capital
IMPOSTO

/ 1 dia

Câmara Municipal diz que Prefeitura não debateu sobre aumento do IPTU na Capital

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3575, terça-feira (30/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3575, terça-feira (30/12): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 semanas

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 16/12/2025

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)