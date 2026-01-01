Moradores de Campo Grande podem ter até 14 feriados prolongados em 2026

TRAGÉDIA

Fogo começou na sala, mobilizou o Corpo de Bombeiros e matou um gato; vizinha precisou de atendimento médico

Cantora não estava na cidade no momento da tragédia Reprodução/ Redes Sociais

A manhã do primeiro dia de 2026 começou em clima de susto e correria no bairro Pioneiros, em Campo Grande. Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente o apartamento da cantora Adriana, que faz dupla sertaneja com Patrícia, em um condomínio localizado na rua Senador Antônio Mendes Canalle.

As chamas começaram antes das 8h, na sala do imóvel, e se espalharam rapidamente. A fumaça espessa tomou conta dos corredores, chamou a atenção de moradores e também de condomínios vizinhos, que acompanharam apreensivos o trabalho das equipes de resgate.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h40 e permaneceu no local por aproximadamente uma hora. Para controlar o fogo, foram utilizados cerca de 6 mil litros de água.

De acordo com a corporação, ao chegarem ao local, os militares encontraram as chamas já em estágio avançado. As equipes montaram o esquema de combate ao incêndio, realizaram varredura nos apartamentos e orientaram os moradores a permanecerem dentro das residências, como forma de evitar a inalação da fumaça que se acumulava nos corredores.

Durante a ocorrência, uma vizinha precisou ser encaminhada para atendimento hospitalar após inalar fumaça. Já um gato que estava no interior do apartamento não resistiu.

A cantora não estava no local no momento do incêndio. Segundo o síndico do condomínio, Adriana deve estar outra cidade e não foi localizada durante as primeiras tentativas de contato. Ligações, mensagens e até um vídeo chegaram a ser enviados para alertar sobre o ocorrido, mas não houve retorno até por volta das 10h.

O síndico também informou que o apartamento foi totalmente destruído pelo fogo.

Apesar da gravidade, não houve registro de feridos graves. As causas do incêndio ainda serão apuradas pelas autoridades.

Assine o Correio do Estado