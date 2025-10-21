Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MEIO AMBIENTE

Moradores de MS estão entre os quatro maiores produtores de lixo do Brasil

Estudo identificou que habitantes do Estado produzem 336 kg de resíduos sólidos por ano, um dos maiores do País

Rodolfo César, de Corumbá

21/10/2025 - 09h00
Mato Grosso do Sul está bem longe de ser um estado populoso e com seus 2,7 milhões de habitantes ocupa a 21ª posição no País em número de moradores, atrás de Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e na frente de Roraima, Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins.

Mas a população sul-mato-grossense consegue superar todas essas unidades federativas quando o assunto é produzir lixo, ocupando a quarta posição em um ranking nacional.

A média é que cada morador do Estado produz 336 quilos por habitante de resíduos sólidos urbanos por ano. Isso representa uma média de 926,3 milhões de kg de lixo gerados anualmente, algo que precisaria de 92,6 mil caminhões de lixo para transportar a aterros sanitários ou lixões.

Essa análise sobre a produção de resíduos foi elaborada pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS) e Centro Brasil no Clima, no Anuário Estadual de Mudanças Climáticas, para orientar governos estaduais, federal e instituições internacionais sobre políticas públicas e investimentos.

O documento foi divulgado neste ano, quando acontece a COP30 em Belém (PA), para tentar contribuir em alterações que possam auxiliar o País a reduzir impactos das mudanças climáticas.

“Apenas oito estados foram destacados pelo Sistema Nacional de Gestão dos Resíduos Sólidos [Snir] [2021] por fazerem algum tipo de tratamento de seus resíduos [compostagem, incineração, reciclagem ou recuperação energética]: São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal”, analisou os pesquisadores do anuário. 

Conforme Fernanda Fortes Westin, Beatriz Oliveira de Araújo e João Cláudio Rocha Baeta Leal, autores do estudo, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) preconizou o fortalecimento da fiscalização e do monitoramento das práticas de gestão de resíduos, bem como no investimento em infraestrutura adequada para a coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos.

“São medidas adicionais que podem ajudar a reduzir os impactos ambientais e promover um desenvolvimento mais sustentável”, observou o anuário, em conjunto com avaliação feita pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama).

LIXO SEM CONTROLE

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), em sua análise mais recente, divulgada em 2023, mostrou que 66 dos municípios sul-mato-grossenses (84%) ainda não conseguiam fazer a pesagem rotineira do lixo coletado.

Sem conseguir identificar de forma precisa a quantidade que é recolhida, há uma lacuna de dados para auxiliar na melhor política da gestão de resíduos. Além disso, a coleta seletiva não existe em 36 cidades (46%), o que deixa o potencial de reciclagem defasado.

Apesar das defasagens, o TCE-MS apontou que entre 2016 e 2022 houve uma evolução para o fim dos lixões em Mato Grosso do Sul.

No último levantamento feito, são nove cidades que permanecem com lixões ativos: Corumbá, Ladário, Sonora, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, Camapuã, Antônio João, Ponta Porã e Anaurilândia. Desses municípios, três deles estão no Pantanal: Corumbá, Ladário e Rio Verde de MT.

INICIATIVAS

Em Mato Grosso do Sul, há o Plano Estadual de Resíduos Sólidos (Pers-MS), que foi aprovado em 2020, só 10 anos depois que o plano nacional tinha sido instituído.

Entre as discussões que existem no Estado para aprimorar a conscientização sobre como lidar com o lixo diário está o direcionamento para que as disciplinas de Ciências e Biologia das redes municipais e estadual passassem a trabalhar com o tema de forma regular e constante. 

Por conta disso, a Universidade Estadual de MS (UEMS) implementou algumas medidas, como o curso de extensão sobre o tema resíduos sólidos.

O campus de Ivinhema, por exemplo, passou a ter na sua grade aulas para futuros professores sobre o assunto. Além disso, uma iniciativa desenvolvida em 2024 buscou alcançar professores de todo o Estado. O primeiro curso promovido para todo o Estado foi realizado de forma EAD e teve 52 inscritos, com 23 participantes aprovados, entre eles foram oito professores da educação básica.

“O desconhecimento da legislação  relacionada  aos  resíduos  sólidos revelou-se um ponto frágil, o que demonstra a necessidade de ofertas contínuas com formação e capacitação que sejam contextualizadas à realidade estadual, sendo a extensão universitária uma oportunidade efetiva para essas ações”, identificaram Alessandra Ribeiro de Moraes, Gislayne de Araújo Bitencourt e Maria Rita Mendonça Vieira, pesquisadoras da UEMS.

FERIADO

Câmara terá quatro dias de folga pelo Dia do Servidor Público

A Casa de Leis decretou ponto facultativo na segunda-feira (27), e os servidores terão folga de sábado (25) a terça-feira (28)

21/10/2025 09h30

Câmara Municipal de Campo Grande

Câmara Municipal de Campo Grande Foto: Arquivo/ Correio do Estado

Foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande - (Diogrande), a declaração de ponto facultativo na Câmara Municipal de Campo Grande na próxima segunda-feira (27), que antecede o feriado de Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28 de outubro.  Com isso, os servidores das Casa de Leis terão quatro dias de folga, a contar a partir de sábado (25).

A medida é diferente da adotada pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, que adiou o feriado de Dia do Servidor Público para o dia 21 de novembro (sexta-feira), com o objetivo de emendar a data com o feriado nacional de Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro (quinta-feira). Neste caso, os servidores também terão quatro dias de folga, do dia 20 ao dia 23 (domingo).

A decisão da Prefeitura foi a mesma adotada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, assim como consta no decreto publicado no dia 17 de janeiro no Diário Oficial do Estado, com a lista dos feriados e os dias que com ponto facultativo no ano de 2025. Veja a lista clicando aqui.

A decisão do Governo do Estado também é válida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Feriado

O Dia da Consciência Negra se tornou feriado nacional desde dezembro de 2023, quando o presidente Lula sancionou a Lei nº 14.759/2023. Antes disso, a data era apenas um feriado estadual ou municipal em algumas regiões do país, mas não em âmbito nacional. 

Com isso, o Dia da Consciência Negra passou a ser feriado nacional, pela primeira vez em 2024, em todas as 27 unidades federativas do Brasil.

A data homenageia Zumbi dos Palmares que foi o último líder do Quilombo dos Palmares e também o de maior relevância histórica. O dia serve como um momento de reflexão sobre a história e a cultura afro-brasileira, além de promover a conscientização sobre questões raciais.

Próximos feriados

Como o mês de outubro já está chegando ao fim, assim como o anos de 2025, o Dia da Consciência Negra será o último feriado do ano antes do Natal, que cairá em um dia de semana, possibilitando folga estendida e ponto facultativo para as repartições pública.

Isso porque, o Dia de Finados, comemorado no dia 2 de novembro cairá em um domingo. Na sequência, a Proclamação da República, no dia 15 de novembro (sábado). Depois, antes da virada de  ano, terá o Natal, comemorado no dia 25 de dezembro (quinta-feira).

ÚLTIMOS DIAS

Eleitores podem regularizar o título eleitoral até sexta-feira (24)

O atendimento é das 8h às 18h, nas unidades da Justiça Eleitoral no estado

21/10/2025 08h15

Eleitores podem regularizar o título eleitoral até sexta-feira (24)

Eleitores podem regularizar o título eleitoral até sexta-feira (24) FOTO: Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) realiza até sexta-feira (24), em todo o Mato Grosso do Sul, o plantão para a regularização de títulos cancelados e outros serviços eleitorais.

O atendimento segue até sexta-feira (24) das 8h às 18h, em todas as unidades da Justiça Eleitoral do Estado. Na Capital, o atendimento acontece na Rua Delegado José Alfredo Hardman, nº 180.

Confira os locais de atendimento no interior:

  • Água Clara - Rua Harrison Correia, nº 20
  • Amambai - Rua Antônio Martins Dutra, nº 1521
  • Anastácio - Av. Juscelino Kubitschek, nº 1495
  • Aparecida do Taboado - Rua Mato Grosso do Sul, nº 3881
  • Aquidauana - Rua Nilza Ferraz Ribeiro, nº 400
  • Bandeirantes - Rua Arthur Bernardes, nº 2215
  • Bataguassu - Rua Odorilho Ferreira, nº 135
  • Bela Vista - Rua São Geraldo, nº 65
  • Bonito - Rua Olívio Jacques, nº 849
  • Brasilândia - Rua Bartolomeu Viana Cavalcante, nº 183
  • Caarapó - Av. Dom Pedro II, nº 212
  • Camapuã - Rua João da Mota, nº 461
  • Cassilândia - Rua Olímpio Dias dos Santos, nº 454
  • Chapadão do Sul - Av. Mato Grosso do Sul, nº 395
  • Corumbá - Rua Duque de Caxias, nº 45
  • Costa Rica - Rua José Pereira da Silva, nº 373
  • Coxim - Rua General Mendes de Moraes, nº 86
  • Deodápolis - Av. Genário da Costa Matos, nº 730
  • Dourados - Rua Montese, nº 435
  • Eldorado - Rua São Paulo, nº 610
  • Fátima do Sul - Rua Ipiranga, nº 841
  • Ivinhema - Rua Francisco Pieretti, nº 211
  • Jardim - Rua Ten. Ernani Gusmão, nº 261
  • Maracaju - Rua Appa, nº 101
  • Miranda - Rua 7 de setembro, nº 861
  • Mundo Novo - Rua Cleusalina Ivantes Lucca
  • Naviraí - Av. Iguatemi, nº 159
  • Nioaque - Rua Primeiro de Março, nº 167
  • Nova Andradina - Rua Walter Hubacher, nº 1220
  • Paranaíba - Rua José Robalinho da Silva, nº 235
  • Ponta Porã - Rua Baltazar Saldanha, nº 1591
  • Porto Murtinho - Rua Coronel Ponce, nº 439
  • Ribas do Rio Pardo - Av. Nelson Lyrio, nº 2354
  • Rio Brilhante - Rua Rio Brilhante, nº 1114
  • Rio Verde de Mato Grosso - Rua Marechal Rondon, nº 248
  • São Gabriel do Oeste - Rua São Paulo, nº 2305
  • Sidrolândia - Rua Minas Gerais, nº 1346
  • Sonora - Av. Edson Aparecido Fernandes Campos, nº 493
  • Três Lagoas - Rua Alfredo Justino, nº 1100

Além do atendimento presencial, os serviços também estarão disponíveis pelo aplicativo e-Título e pelo sistema de autoatendimento eleitoral, acessível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Durante o período, será possível realizar regularização do título, cadastro biométrico, atualização de dados, transferência de local de votação e esclarecer dúvidas sobre o processo eleitoral.

Eleições

No Brasil o voto é obrigatório para cidadãos entre 18 e 70 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos, analfabetos e pessoas com deficiência para quem seja impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais. 

Quando um eleitor deixa de votar e não justifica sua ausência em até 60 dias após a eleição, ele é considerado faltoso.

E se um eleitor com voto obrigatório não votar por três eleições consecutivas (cada turno conta como uma eleição), não justificar a ausência ou não pagar as respectivas multas, seu título de eleitor pode ser cancelado, conforme estabelece o art. 7º, § 3º do Código Eleitoral. 

