Moradores denunciam fogo recorrente em terreno baldio no Caiçara

Moradores estão preocupados e assustados com o fogo que se alastra, frequentemente, em um terreno baldio localizado na rua dos Marimbas, próximo a Energisa, no bairro Caiçara, em Campo Grande.
De acordo com a denúncia, o matagal está alto, terceiros ateiam fogo e incêndio se forma no local. Nuvem de fumaça cinza toma conta do céu na região, incomodando moradores.
Tempo seco, calor e escassez de chuvas contribuem para o espalhamento das chamas, colocando em risco as casas vizinhas.
Moradora do bairro, Ermelinda Vera Martins dos Santos, 63 anos, do lar, tem medo do incêndio atingir sua casa.
“O medo é o pessoal vir de noite e tacar fogo. Uma vez fizeram isso à noite e começou a pegar fogo, foi o maior susto que a gente teve. Colocaram fogo ali, pegou o fogo aqui, foi fumaça para tudo quanto é lado, foi a coisa mais horrível. O nosso medo é pegar o fogo e a gente não conseguir conter”, disse, assustada.
Além disso, ela denuncia que árvores, no terreno baldio, precisam ser podadas.
“Tem essas árvores que tem que podar e não podam. A gente está tentando ver se consegue pelo menos mandar podar essas árvores, que estão muito grandes. Tem algumas partes da rua aqui que fica escuro à noite. A noite é perigoso, vou a igreja com meu esposo e a gente fica preocupado na hora de voltar”, contou.
Incêndios em terrenos baldios são um problema recorrente, principalmente na época mais seca do ano, com baixo índice pluviométrico: maio, junho, julho, agosto e setembro. A ação pode ser causado por vários fatores, incluindo:
- Fogueiras não apagadas: Fogueiras feitas por pessoas que não foram devidamente apagadas
- Lixo queimado: Queima de lixo que escapa do controle
- Cigarros acesos: Cigarros jogados fora ainda acesos
- Raios: Tempestades elétricas que podem causar incêndios
- Intencionalidade: Incêndios provocados por pessoas mal-intencionadas
- Em caso de incêndio, deve-se acionar o Corpo de Bombeiros via 193 e evacuar a área.
Ao Correio do Estado, a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) afirmou que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) rotineiramente realiza vistorias em todas as regiões urbanas da Capital, e uma vez identificada a queimada urbana, o proprietário do imóvel é então autuado (multado).
De acordo com o Código de Polícia Administrativa do Município, Lei n. 2909, é vedada a prática de queimada nos terrenos baldios e quintais, sendo obrigação do proprietário as medidas necessárias para evitá-la, ficando responsável nos casos de sua ocorrência.
Em Campo Grande, a multa é de R$ 1.609,50 a 6.438,00 para quem põe fogo em terrenos baldios, de acordo com a PMCG.
Veja o que fazer quando houver queimadas em terrenos baldios:
- Em caso de fogo ativo em vegetação, deve-se entrar em contato com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul por meio do telefone 193.
- Em caso de área urbana com flagrante, deve-se entrar em contato com a Guarda Civil Metropolitana por meio do telefone 153.
- Em caso de área rural com flagrante, deve-se entrar em contato com a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul por meio do telefone 190.
- Em caso de área urbana sem flagrante, o contato deve ser por meio do Fala Campo Grande, por meio do telefone 156.
A prevenção de incêndios consiste em:
- Manutenção do terreno: Remover lixo e vegetação seca
- Sinalização de proibição: Colocar placas proibindo fogueiras e queima de lixo
- Fiscalização: Realizar patrulhamento regular para prevenir incêndios
- Educação ambiental: Promover conscientização sobre os riscos de incêndios