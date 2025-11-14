Moraes aponta necessidade 'evidente' de prisão e rejeita libertar Marcelo Câmara

Novembro Roxo

O Dia Nacional da Prematuridade é celebrado no dia 17 de novembro

Bebês prematuros são aqueles que nascem antes de 37 semanas da gestação Divulgação/SES

No mês dedicado também à Conscientização sobre a Prematuridade, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) insere na sua programação uma série de atividades voltadas a profissionais, famílias e à comunidade.

O Hospital é referência em gestação de alto risco e atendimento neonatal e promove a campanha Novembro Roxo que, neste ano, tem como tema mundial “Garanta aos prematuros começos saudáveis para futuros brilhantes”.

A mensagem mostra que é importante oferecer aos bebês que nascem antes do tempo um cuidado especializado, humanizado e contínuo, desde as primeiras horas após o nascimento até o acompanhamento necessário nos primeiros anos de vida.

Para Bianca Stavis Conte, a médica responsável pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do HRMS, grande parte dos casos de parto prematuro poderia ter sido evitado se houvesse um pré-natal de qualidade e acompanhamento adequado da gestação.

“Muitas causas da prematuridade estão ligadas a fatores que podem ser identificados precocemente. Um pré-natal bem feito permite detectar riscos, orientar a gestante e intervir a tempo. Além disso, hábitos saudáveis e o controle de doenças como hipertensão e diabetes gestacional fazem toda a diferença”, explica a médica.

Durante todo o mês de novembro, o hospital está realizando atividades educativas e ações de acolhimento às famílias, trazendo a conscientização sobre o cuidado com o recém-nascido prematuro.

Na última semana, as mães participaram de uma atividade especial conduzida pela equipe de Terapia Ocupacional, com apoio da Psicologia e da Educação Física, durante as atividades do Grupo de Conscientização Corporal e Relaxamento.

A enfermeira Ana Carolina Oliveira, coordenadora das ações do Novembro Roxo no HRMS, afirma que a campanha diz respeito, também, à celebração da vida e da valorização do trabalho das equipes multiprofissionais.

“Cada bebê que sobrevive à prematuridade é uma vitória que envolve uma equipe multiprofissional e, principalmente, a família. O Novembro Roxo nos lembra da importância do cuidado integral, do acolhimento e do afeto como parte da recuperação”, ressalta.

O ponto alto da campanha será no dia 26 de novembro, a partir das 9 horas, com um reencontro dos bebês prematuros que estiveram internados no HRMS e suas famílias e o encerramento do Novembro Roxo acontece entre os dias 3 e 5 de dezembro, com o Curso de Sensibilização do Método Canguru.

Além de ser referência na assistência aos recém-nascidos prematuros, o Hospital Regional também é credenciado como Hospital Amigo da Criança (IHAC), um título concedido pelo Ministério da Saúde às instituições que promovem o aleitamento materno e o vínculo entre mãe e bebê desde o nascimento.

Dia da Prematuridade

Bebês prematuros são aqueles que nascem antes das 37 semanas de gestação, quando o bebê está completamente formado e pronto para nascer.

De acordo com o Ministério da Saúde, a prematuridade é a principal causa de mortalidade em crianças menores de 5 anos.

O Dia da Prematuridade é celebrado no dia 17 de novembro. Neste ano, foi sancionada a Lei nº 15.198/2025, que institui, oficialmente, o Dia Nacional da Prematuridade, a Semana da Prematuridade e o Novembro Roxo em todo o território nacional.



