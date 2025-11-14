Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Moraes aponta necessidade 'evidente' de prisão e rejeita libertar Marcelo Câmara

Em sua decisão, o ministro afirma que a necessidade da prisão é "evidente" para evitar tentativas de obstrução do processo

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

14/11/2025 - 19h00
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve nesta sexta-feira, 14, a prisão preventiva do coronel Marcelo Câmara.

Em sua decisão, o ministro afirma que a necessidade da prisão é "evidente" para evitar tentativas de obstrução do processo e "resguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública".

"A tentativa do réu, por meio de seu advogado, de obter informações então sigilosas do acordo de colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu, em tentativa de embaraço às investigações", escreveu Moraes.

O ministro argumentou que as razões que o levaram a decretar a prisão, em junho, "permanecem inalteradas, não se verificando qualquer fato superveniente apto a afastar a necessidade e adequação da prisão preventiva decretada".

Marcelo Câmara é réu no "núcleo de gerência" da trama golpista. O julgamento está previsto para dezembro na Primeira Turma do STF.

O coronel teve a prisão preventiva decretada depois que seu então advogado, Eduardo Kuntz, expôs conversas que alega ter trocado com o tenente-coronel Mauro Cid durante o processo de delação premiada.

Na época, o acordo de colaboração de Mauro Cid estava em sigilo e Marcelo Câmara havia sido proibido de manter contato com outros investigados, inclusive por intermédio de terceiros. Moraes considerou que ele burlou a restrição por meio do advogado.
 

Novembro Roxo

HRMS promove ações de conscientização sobre cuidados com bebês prematuros

O Dia Nacional da Prematuridade é celebrado no dia 17 de novembro

14/11/2025 17h30

Bebês prematuros são aqueles que nascem antes de 37 semanas da gestação

Bebês prematuros são aqueles que nascem antes de 37 semanas da gestação Divulgação/SES

No mês dedicado também à Conscientização sobre a Prematuridade, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) insere na sua programação uma série de atividades voltadas a profissionais, famílias e à comunidade. 

O Hospital é referência em gestação de alto risco e atendimento neonatal e promove a campanha Novembro Roxo que, neste ano, tem como tema mundial “Garanta aos prematuros começos saudáveis para futuros brilhantes”. 

A mensagem mostra que é importante oferecer aos bebês que nascem antes do tempo um cuidado especializado, humanizado e contínuo, desde as primeiras horas após o nascimento até o acompanhamento necessário nos primeiros anos de vida. 

Para Bianca Stavis Conte, a médica responsável pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do HRMS, grande parte dos casos de parto prematuro poderia ter sido evitado se houvesse um pré-natal de qualidade e acompanhamento adequado da gestação. 

“Muitas causas da prematuridade estão ligadas a fatores que podem ser identificados precocemente. Um pré-natal bem feito permite detectar riscos, orientar a gestante e intervir a tempo. Além disso, hábitos saudáveis e o controle de doenças como hipertensão e diabetes gestacional fazem toda a diferença”, explica a médica. 

Durante todo o mês de novembro, o hospital está realizando atividades educativas e ações de acolhimento às famílias, trazendo a conscientização sobre o cuidado com o recém-nascido prematuro. 

Na última semana, as mães participaram de uma atividade especial conduzida pela equipe de Terapia Ocupacional, com apoio da Psicologia e da Educação Física, durante as atividades do Grupo de Conscientização Corporal e Relaxamento. 

A enfermeira Ana Carolina Oliveira, coordenadora das ações do Novembro Roxo no HRMS, afirma que a campanha diz respeito, também, à celebração da vida e da valorização do trabalho das equipes multiprofissionais. 

“Cada bebê que sobrevive à prematuridade é uma vitória que envolve uma equipe multiprofissional e, principalmente, a família. O Novembro Roxo nos lembra da importância do cuidado integral, do acolhimento e do afeto como parte da recuperação”, ressalta. 

O ponto alto da campanha será no dia 26 de novembro, a partir das 9 horas, com um reencontro dos bebês prematuros que estiveram internados no HRMS e suas famílias e o encerramento do Novembro Roxo acontece entre os dias 3 e 5 de dezembro, com o Curso de Sensibilização do Método Canguru. 

Além de ser referência na assistência aos recém-nascidos prematuros, o Hospital Regional também é credenciado como Hospital Amigo da Criança (IHAC), um título concedido pelo Ministério da Saúde às instituições que promovem o aleitamento materno e o vínculo entre mãe e bebê desde o nascimento. 

Dia da Prematuridade

Bebês prematuros são aqueles que nascem antes das 37 semanas de gestação, quando o bebê está completamente formado e pronto para nascer. 

De acordo com o Ministério da Saúde, a prematuridade é a principal causa de mortalidade em crianças menores de 5 anos. 

O Dia da Prematuridade é celebrado no dia 17 de novembro. Neste ano, foi sancionada a Lei nº 15.198/2025, que institui, oficialmente, o Dia Nacional da Prematuridade, a Semana da Prematuridade e o Novembro Roxo em todo o território nacional. 


 

Cão farejador da polícia K9 dá prejuízo de R$ 562 mil ao tráfico

Treinado para localizar drogas e armas, o cachorro trabalhou na Operação NARKÉ, que fiscalizou transportadoras

14/11/2025 17h15

Divulgação PCMS

Durante fiscalização em transportadoras, o cachorro de detecção K9-Colt localizou entorpecentes em uma encomenda, causando um prejuízo de R$ 562.940,00 ao crime.

A ação, que faz parte da Operação NARKÉ, ocorreu nesta sexta-feira (14). O cachorro auxiliou a equipe policial da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) durante o “pente-fino” nas transportadoras.

O animal verificou os objetos e indicou a presença de ilícitos em um dos pacotes enviados de Ponta Porã com destino a Campo Grande. Cabe ressaltar que o cachorro é treinado para localizar tanto entorpecentes quanto armas.

Ao verificarem o pacote, os policiais encontraram, escondidos dentro de uma caixa de som, oito porções de haxixe, que somam 8,042 kg.

O material foi apreendido e encaminhado à Denar, que seguirá com a investigação para identificar e levar à Justiça os remetentes e destinatários dos pacotes interceptados.
 

