Cidades

Fenômeno passageiro

Morango do amor perde fama, mas deixa impacto positivo no comércio de MS

A onda passageira impulsionou até 80% das vendas nas confeitarias e elevou preço da fruta no Ceasa

Taynara Menezes

22/08/2025 - 17h00
Depois de movimentar as redes sociais e confeitarias de todo o Brasil, o “morango do amor" vem perdendo sua popularidade, mas deixa um impacto positivo no comércio sul mato-grossense. A febre momentânea impulsionou vendas e trouxe alívio, como é o caso da confeitera Danúbia de Oliveira, 41 anos, proprietária de uma cafeteria em Campo Grande.

De acordo com a comerciante, o doce proporcionou aumento no faturamento da loja de cerca de 80% e, junto, trouxe trabalho dobrado para a equipe.

“Foram duas semanas de trabalho intenso. Não tínhamos tempo para mais nada, quase não conseguíamos repor nossas outras mercadorias. E veio em bom tempo, pois estava com movimento fraco, sem data comemorativa para ajudar”, contou.

Além de ter sido a sensação do momento, o doce virou um chamariz para novos clientes. “Do nada veio o morango do amor para levantar as vendas e aliviar algumas contas. Os clientes entravam atrás do morango do amor e acabavam consumindo outras coisas, aproveitando para conhecer nosso cardápio”, relatou.

Apesar do sucesso, a confeiteira lembra que, com a chegada do morango do amor, veio também o aumento do preço da fruta que chegou a custar R$ 90 a caixa com quatro bandejas. "Antes eu pagava R$ 55 em uma caixa, porque compro aqueles selecionados, mas depois dessa onda paguei até R$ 90, porém eu sempre mantive o preço de R$ 10 a unidade", destacou. 

Impacto no mercado

De acordo com o boletim mensal, elaborado pela Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul - (Ceasa MS), nesta sexta-feira (22), a caixa do morango de 1,5 kg está custando em média de R$ 35 a R$ 40 dependendo do produtor.

O diretor de abastecimento do Ceasa-MS, Fernando Begena, recorda que o preço da caixa de morango chegou a custar acima de R$ 70.

"Foi um boom, teve momento que chegou até R$ 70, nas últimas semanas já deu uma freada nos preços, agora você acha até caixa de R$ 20 dependendo do tipo que procura", calculou. 

Conforme já noticiado pelo Correio do Estado, a sobremesa viral trouxe aumento de, aproximadamente 50%, superando o que é comercializado em datas comemorativas como o Dia das Mães e a Páscoa. 

Cidades

Prefeitura de Figueirão destina R$ 45 mil para igreja evangélica reformar telhado

Dinheiro também será usado para compra de instrumentos musicais para a Assembleia de Deus

22/08/2025 16h00

Prefeirtura de Figueirão autorizou repasse de R$ 45 mil reais para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Belém Missões

Prefeirtura de Figueirão autorizou repasse de R$ 45 mil reais para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Belém Missões Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Figueirão, sob a gestão do prefeito Juvenal Consolaro (PSDB), oficializou o repasse de R$ 45 mil reais para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Belém Missões. A verba, dividida em dois Termos de Fomento publicados no Diário Oficial do dia 06 e 07 de agosto, será utilizada para a troca do telhado do templo e para a aquisição de novos instrumentos musicais.

O primeiro repasse, no valor de R$ 34.000,00, foi destinado especificamente para "custear a troca do telhado da Igreja",conforme despacho assinado em 6 de agosto de 2025.

O segundo, de R$ 11.000,00, tem como objeto a "aquisição de materiais permanentes, consistentes em instrumentos musicais", e foi assinado no dia seguinte, 7 de agosto.

Ambos os repasses são classificados como "Subvenções Sociais" e foram retirados do orçamento da Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento. A legalidade da transferência é amparada pela Lei Federal nº 13.019/2014, conhecida como o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC), que regulamenta parcerias entre o poder público e entidades sem fins lucrativos.

Para receber os recursos, a igreja precisou cumprir requisitos legais, incluindo a Lei Municipal nº 522/2023, que a declarou como entidade de Utilidade Pública, um passo essencial para firmar parcerias com o município. Além disso, a Câmara de Vereadores aprovou a Lei Municipal nº 608/2025, que autorizou especificamente a celebração destes convênios.

O financiamento provém de "Recursos Ordinários" do tesouro municipal, ou seja, de impostos e transferências não vinculados a áreas específicas como saúde ou educação. Os Termos de Fomento foram assinados pelo prefeito Juvenal Consolaro e por Silvino Cardoso dos Santos, representante da igreja.

O QUE PODERIA SER GASTO COM R$ 45 MIL EM FIGUEIRÃO?

O valor total de R$ 45.000,00, embora destinado a uma finalidade legalmente amparada, representa uma quantia significativa para um município de pequeno porte como Figueirão, que possui cerca de 3.539 habitantes (IBGE 2022).

Para colocar o montante em perspectiva, aqui estão algumas alternativas de investimentos que poderiam ser realizados com os mesmos recursos na cidade, baseados em valores de compras divulgados no PNCP (Portal Nacional de Compras Públicas):

1. Saúde Básica:

  • Equipamentos para o Posto de Saúde: Compra de um aparelho de eletrocardiograma (ECG) de última geração (cerca de R$ 8 mil) ou um novo desfibrilador (cerca de R$ 15 mil, haja vista que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil e a prevenção e exames são essenciais.  
  • Também poderia incluir um um sonar Doppler para exames obstétricos (cerca de R$ 5 mil), além de R$ 17 mil em medicamentos e insumos básicos (seringas, luvas, gazes) para abastecer a unidade de saúde por meses.
  • Contratação Temporária: Pagamento de um fisioterapeuta ou psicólogo para atender a população por 8 a 10 meses, considerando um salário médio de R$ 4.500 a  5.500.

2. Educação:

  •  Material Escolar: Aquisição de kits de material escolar completos (mochila, cadernos, lápis, etc.) para aproximadamente 900 alunos da rede municipal, considerando um custo médio de R$ 50 por kit. Isso cobriria com folga a demanda de todas as crianças do município.
  • Tecnologia na Escola: Compra de 12 a 15 computadores novos para equipar ou modernizar um laboratório de informática em uma escola municipal, promovendo a inclusão digital dos estudantes.

3. Infraestrutura e Lazer:

  • Iluminação Pública: Instalação de aproximadamente 40 a 50 postes de iluminação LED em ruas escuras ou praças, aumentando a segurança e a qualidade de vida dos moradores (custo médio de R$ 900 a 1.100 por ponto instalado).
  • Reforma de Praça ou Parquinho: Revitalização completa de um parquinho infantil, com a instalação de novos brinquedos (balanços, escorregadores, gira-gira) e a reforma do piso e dos bancos de uma praça pública.

4. Assistência Social:

  • Cestas Básicas: Distribuição de cerca de 300 cestas básicas de R$ 150 cada, atendendo 300 famílias em situação de vulnerabilidade por um mês. Para um município do tamanho de Figueirão, isso representaria um impacto social direto e imediato.
  • Aquisição de Veículo: O valor poderia ser usado como entrada para a compra de um veículo utilitário novo (tipo Fiat Fiorino ou similar) para o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), facilitando visitas domiciliares e transporte de materiais.

Embora a subvenção à entidade religiosa seja uma opção válida dentro da lei, o mesmo recurso público poderia ser aplicado em diversas outras áreas prioritárias, gerando benefícios diretos e abrangentes para toda a comunidade de Figueirão.

 

Inclusão

MS institui cordão roxo com borboletas para identificação de pessoas com fibromialgia

A lei, de autoria do deputado Neno Razuk, entrou em vigor nesta sexta-feira no Estado

22/08/2025 15h45

Cordão roxo com borboletas é para identificar pessoas com fibromialgia

Cordão roxo com borboletas é para identificar pessoas com fibromialgia Foto: Reprodução ALEMS

Mato Grosso do Sul passa a reconhecer o uso do cordão de fita com desenhos de borboletas e/ou laços na cor roxa como instrumento auxiliar para identificação de pessoas com fibromialgia. A medida que entrou em vigor nesta sexta-feira (22), foi estabelecida pela Lei 6.463/2025, de autoria do deputado estadual Neno Razuk (PL), publicada no Diário Oficial do Poder Executivo.

O uso do cordão será facultativo e poderá ser adotado por pessoas diagnosticadas com fibromialgia, além de seus acompanhantes e atendentes pessoais. Apesar do símbolo, a legislação reforça que ele não substitui a apresentação de laudo ou documento comprobatório, caso seja solicitado.

“Os estabelecimentos públicos e privados que oferecem atendimento prioritário deverão incluir o símbolo em suas sinalizações e garantir assentos adequados para essas pessoas. A fibromialgia é doença crônica invisível, de difícil diagnóstico e pouco conhecida, que causa dores intensas e limitações na vida profissional e na qualidade de vida dos pacientes”, destacou o autor da lei, deputado Neno Razuk. 

A proposta da lei é garantir que pessoas com fibromialgia possam ter atendimento prioritário e assentos reservados em estabelecimentos públicos e privados. E também inclui a possibilidade de estacionar em vagas para deficientes, com o uso de um cartão de identificação específico para facilitar o acesso.

O que é fibromialgia

A fibromialgia é uma síndrome crônica caracterizada por dores musculoesqueléticas generalizadas que podem vir acompanhadas de fadiga intensa, distúrbios do sono, dificuldades de memória e concentração, além de sensibilidade em pontos específicos do corpo.

Por não apresentar alterações visíveis em exames de imagem ou laboratoriais, a doença é considerada “invisível” e de diagnóstico complexo. Estima-se que afete de 2% a 4% da população mundial, com predominância em mulheres entre 30 e 60 anos.

Cordões de identificação no Brasil

O modelo instituído em Mato Grosso do Sul segue o exemplo de outros cordões já utilizados no país como forma de inclusão e reconhecimento de condições de saúde ou deficiências não visíveis. Entre os mais conhecidos estão:
    •    Cordão de Girassol  – identifica pessoas com deficiências ocultas, como autismo, TDAH e condições de saúde mental.
    •    Cordão Azul  – associado ao reconhecimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em alguns estados.
    •    Cordão Roxo com Borboletas – agora instituído em MS para fibromialgia.
 

O objetivo desses instrumentos é facilitar o atendimento prioritário e promover maior empatia e compreensão em locais públicos e privados, especialmente para doenças e condições chamadas de “invisíveis”.

