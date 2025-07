Morre aos 63 anos, o fisiculturista Amado Moura

IMUNIZAÇÃO

Vacina já era ofertada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para adolescente de 11 a 14 anos e ampliação segue nota técnica do Ministério Federal

Agora, ela é chamada de "nova vacina" pois substitui a chamada meningocócica C como "dose de reforço aos 12 meses Gerson Oliveira/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul deu início à disponibilização de vacina meningocócica ACWY pela rede pública de saúde, voltada para crianças com idade a partir de 12 meses, sendo mais de 50 mil doses distribuídas nesse primeiro momento para os 79 municípios.

Como bem esclarece a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a vacinação reforça a proteção contra os sorogrupos A, C, W e Y da chamada bactéria Neisseria meningitidis, responsável por causar meningites e infecções generalizadas que podem ser fatais.

Essa vacina meningocócica é considerada uma das mais eficazes ferramentas de proteção, prevenindo a manifestação de formas mais graves da doença e já era ofertada para adolescente de 11 a 14 anos pelo Sistema Único de Saúde.

Agora, ela é chamada de "nova vacina" pois substitui a chamada meningocócica C como "dose de reforço aos 12 meses, conforme recomendação da Nota Técnica nº 77/2024 do Ministério da Saúde", expõe a SES.

Vacinação

Segundo o Governo do Estado, a previsão é que cerca de 44.118 crianças sejam imunizadas nesta etapa, com a entrega das vacinas acontecendo durante o mês de julho, já parte da rotina de abastecimento do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Frederico Moraes é coordenador estadual de imunização na Pasta estadual de Saúde e, em nota, classifica a ampliação como uma ação estratégica que precisa da colaboração dos pais e responsáveis para fechar o ciclo de imunização.

"É uma doença grave que pode ser evitada com vacina. Esse reforço aos 12 meses amplia a proteção em uma fase crucial do desenvolvimento infantil. Essa ampliação é importante porque traz uma proteção adicional contra as meningites e doenças meningocócicas", diz

Em complemento, Frederico lembra que essa medida de ampliação faz parte de um esforço nacional frente a um compromisso de enfrentamento até 2030, conforme as as diretrizes nacionais para enfrentamento das meningites até essa data limite, que seguem os moldes do plano global da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Meningite em MS

Há cerca de dois anos a Capital de Mato Grosso do Sul batia o maior número de óbitos causados por meningite, como bem acompanhou o Correio do Estado, registrados desde 2018.

A partir daí, Campo Grande visualizou uma queda no número de casos registrados, sendo 71 confirmados em 2022 e outros 60 em 2023, apesar de um aumento no número de mortes, sendo 22 e 14 respectivamente nos anos citados.

O último caso que levantou preocupação foi registrado em outubro do ano passado, com a morte de uma criança de apenas sete anos, que também testou positivo para Covid-19, que não tinha comorbidades, não viajou para outros municípios e estava com todas as três doses da vacina "meningo C" em dia.

Sintomas

Pais e responsáveis precisam estar atentos a uma série de sintomas, que costumam ser comuns em quadros de meningites causadas por bactérias, o que inclui:

Febre,

Dores de cabeça,

Náuseas e vômitos,

rigidez na nuca,

fraqueza e

debilidade física,

confusão mental.

Importante estar alerta pois, em casos mais graves, a meningite pode causar delírios, convulsões e ser levar ao óbito.

