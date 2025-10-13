Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Morre, em Campo Grande, o jornalista Thiago Gomes da Silva

Jornalista, advogado e pastor, que fez carreira no Correio do Estado, faleceu na manhã desta segunda-feira (13)

Eduardo Miranda e Alison Silva

13/10/2025 - 14h40
Morreu na manhã desta segunda-feira (13) o jornalista, advogado e pastor evangélico Thiago Gomes da Silva, aos 63 anos de idade. 

Thiago Gomes fez carreira no Correio do Estado, onde atuou por 40 anos, entre 1981 e 2021. A especialidade do jornalista era o jornalismo policial e investigativo. 

O jornalista começou no Correio do Estado em 1981, época que em Campo Grande não existia faculdade de jornalismo. Com uma boa escrita, ele atendeu ao requisito do anúncio da empresa, colocado em edital: “procura-se redator com boa escrita”, contava Thiago Gomes aos colegas de redação. 

Thiago Gomes, enquanto atuou no Correio do Estado, formou-se em Direito pela então Fucmat, hoje Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Atuou como advogado, e chegou até mesmo a trabalhar na seccional Mato Grosso do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS). 

Contemporâneo de Thiago Gomes dentro do Correio do Estado, o jornalista Hordonês Rodrigues Echeverria falou sobre o amigo com quem campartilhou mais de 30 anos dentro da redação do jornal.

"Thiago era muito amigo. Muito responsável jornalísticamente e sempre que assumia compromisso com a pauta, esgotava ela até o fim. Sempre respeitoso com os colegas de redação, profissional de grande mérito", destacou Echeverria. 

Thiago também foi chefe de comunicação da Câmara Municipal, quando o presidente era o então vereador Nelsinho Trad (atual senador pelo PSD).

Na década de 2000, Thiago Gomes foi ordenado pastor. Em seguida, concluiu mais um curso superior, o de teologia. 

Durante a pandemia de Covid-19, o jornalista, advogado e pastor venceu a doença, depois de ficar mais de um mês internado no Hospital Universitário. 

Desta vez, teve um infarto há pouco mais de uma semana. Estava em processo de melhora na Santa Casa. Na manhã desta segunda-feira (13) não resistiu.

Esposa de Thiago há três décadas, Ana Maria Gomes falou sobre o jornalista, o qual classificou como um homem muito "temente a Deus".

"Ele era um ótimo esposo, pai e pastor. Um homem íntegro, bondoso, pacificador. Sempre pensou no bem do próximo, era fiel e temente a Deus. Sempre foi um homem de fé. Pensava em tudo, articulava tudo, sempre pensando em como poderia melhorar as coisas. Ele foi um excelente esposo e pai, cuidava da família como ninguém. Assim também era na igreja, cuidando dos irmãos. Muito amoroso e cuidadoso", disse Ana Maria. 

O local de velório e sepultamento ainda não foi definido pela família. Thiago deixa cinco filhos. 

 

*Atualizado para acréscimo de informações

rota da celulose

K-Infra recorre à Justiça e diz que Governo de MS foi traiçoeiro

Empresa encabeça consórcio que venceu o leilão para concessão de 870 km de rodovias, mas acabou sendo desclassificada

13/10/2025 14h20

Entre as rodovias em disputa está a BR-262, no trecho entre Campo Grande e Três Lagoas, região dominada por plantações de eucaliptos

Entre as rodovias em disputa está a BR-262, no trecho entre Campo Grande e Três Lagoas, região dominada por plantações de eucaliptos

Continue Lendo...

"A conduta revela, somada aos demais elementos, a clara intenção de direcionar certame público, porque cria regras não previstas no edital." É com base nesta argumentação que o consórcio K&G recorreu à Justiça para tentar recuperar a concessão dos 870 quilômetros de rodovias da chamada Rota da Celulose. 

O consórcio K&G havia apresentado o maior deságio sobre o valor máximo da tarifa do pedágio, de 9%, e venceu o leilão realizado na B3 no dia 8 de maio. Porém, o segundo colocado recorreu administrativamente e o Govendo do Estado acabou dando ganho de causa ao consórcio Caminhos da Celulose. 

Por conta disso, a K-Infra, que detém 50% das ações do grupo desclassificado, recorreu à Justiça no começo de agosto uma vez que, segundo o desclassificado, "mesmo na pendência de recurso administrativo com automático efeito suspensivo, a Autoridade Coatora prosseguiu/ignorou e adjudicou o contrato para o segundo colocado". 

A decisão do Governo, segundo a K-Infra, teria tido motivações nada democráticas e muito menos legais. "Talvez em razão do poder econômico exercido por umas das recorrentes integrantes do consórcio, a Comissão Especial de Licitação acolheu o recurso com base em critérios inéditos, e declarou a inabilitação do Consórcio formado pela Impetrante", diz trecho da ação judicial. 

O consórcio que acabou sendo beneficiado pela desclassificação do primeiro colocado é formado pela formado pelo fundo de investimentos XP, detentor da metade das cotas do consórcio e possivelmente o alvo da acusação de influência do poder econômico.

Além da XP, fazem parte as empreiteiras CLD Construtora, Laços Detentores e Eletrônica; Construtora Caiapó; Ética Construtora; Distribuidora Brasileira de Asfalto; Conter Construções e Comércio; e Conster Construcoes e Terraplanagem. Boa parte destas construtoras já têm contratos milionários em obras de pacimentação no Estado. 

CONDUTA MENDAZ

Em sua argumentação judicial, os advogados da K-Infra utilizam termos nada lisongeiros quando se referem à comissão de licitação. "A conduta é mendaz, improba e em desrespeito ao disposto no art. 168, da Lei Federal 14.133/2021, cuja eloquente redação é a seguinte: O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competentente". 

Ao utilizarem o termo mendaz, os advogados disseram que a conduta da comissão de licitação foi "desleal, enganosa, pérfida e traiçoeira", conforme os termos que servem de sinônimo para o termo nada comum de mendaz.

O consórcio K&G foi desclassificado depois que a Dnit e a ANTT expulsaram a empresa da BR-393, chamada de Rodovia do Aço, no Rio de Janeiro. A experiência que ela tinha na administração daquele rodovia foi utilizada para que fosse habilitada a participar da licitação. 

Ela perdeu a concessão cerca de um mês depois de vencer o leilão para administrar trechos das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395 (de Campo Grande a Bataguassu). Além disso, ficaria com parte das rodovias federais BR-262 (de Campo Grande a Três Lagoas) e da BR-267 (de Nova Alvorada do Sul à divisa com São Paulo), onde será instalados 12 pedágios.

Ao se defender sobre a desclassificação, a K-Infra alega que "em relação à caducidade, trazida à baila como fato superveniente, é importante destacar que não há qualquer previsão em nosso ordenamento jurídico de que a decretação da caducidade produza efeitos retroativos, a fim de desconstituir situação plenamente constituída". 

ASSINATURA DO CONTRATO

A K-Infra protocolou a ação judicial na 3ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos no dia 7 de outubro e até agora o juiz não se manifestou sobre a concessão ou não de liminar.

Em entrevista ao Correio do Estado, o governador Eduardo Riedel afirmou que o Governo do Estado pretende assinar até o final de outubro o contrato com o consórcio Caminhos da Celulose. E é exatamente para tentar evitar esta assinatura que o K&G apelou ao Judiciário.

A concessão será válida por 30 anos e a previsão é de que sejam investidos em torno de R$ 10 bilhões em benfeitorias, sendo R$ 6,9 bilhões destinados a despesas de capital e R$ 3,2 bilhões a custos operacionais.

As obras incluem 115 km de duplicações, 457 km de acostamentos, 245 km de terceiras faixas, 12 km de marginais, 38 km de contornos urbanos, 62 dispositivos em nível e 4 em desnível, 25 acessos, 22 passagens de fauna, 20 alargamentos de pontes, entre outras intervenções.

Trânsito

Motorista embriagado e sem CNH é preso após colidir com motociclista

Tanto o condutor do carro quanto o da motocicleta atingida não possuíam Carteira Nacional de Habilitação. O motociclista teve de ser encaminhado ao hospital com suspeita de fratura no pé

13/10/2025 13h33

Imagem Dilvulgação

Continue Lendo...

O condutor de um veículo Volkswagen Gol foi flagrado dirigindo embriagado após bater contra uma motocicleta no distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã, município localizado a 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Militar, tanto o condutor do veículo quanto o motociclista, de 19 anos, não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Com a batida, o jovem que conduzia uma Honda NXR 150 Bros teve suspeita de fratura em um dos pés e foi transferido para o Hospital Regional de Ponta Porã.

Acidente

A colisão ocorreu em uma esquina que não possui sinalização. Conforme informações do site Dourados News, o carro seguia no sentido norte–sul quando atingiu a motocicleta.

Em conversa com o motorista do veículo, os policiais identificaram sinais claros de embriaguez, como cheiro de álcool e fala incoerente. O homem passou pelo teste do bafômetro, que indicou 0,41 mg/l de álcool no sangue.

Além de não possuir CNH, o licenciamento do veículo estava vencido; por isso, ele foi encaminhado ao Grupamento da Polícia Militar de Itamarati.

O carro ficou com a parte frontal amassada, e a motocicleta apresentava avarias na carenagem. Ela foi liberada para ser retirada por um familiar do rapaz ferido.

O condutor do Volkswagen Gol foi detido e levado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

