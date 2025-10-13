Morre, em Campo Grande, o jornalista Thiago Gomes da Silva

Morreu na manhã desta segunda-feira (13) o jornalista, advogado e pastor evangélico Thiago Gomes da Silva, aos 63 anos de idade.
Thiago Gomes fez carreira no Correio do Estado, onde atuou por 40 anos, entre 1981 e 2021. A especialidade do jornalista era o jornalismo policial e investigativo.
O jornalista começou no Correio do Estado em 1981, época que em Campo Grande não existia faculdade de jornalismo. Com uma boa escrita, ele atendeu ao requisito do anúncio da empresa, colocado em edital: “procura-se redator com boa escrita”, contava Thiago Gomes aos colegas de redação.
Thiago Gomes, enquanto atuou no Correio do Estado, formou-se em Direito pela então Fucmat, hoje Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Atuou como advogado, e chegou até mesmo a trabalhar na seccional Mato Grosso do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS).
Contemporâneo de Thiago Gomes dentro do Correio do Estado, o jornalista Hordonês Rodrigues Echeverria falou sobre o amigo com quem campartilhou mais de 30 anos dentro da redação do jornal.
"Thiago era muito amigo. Muito responsável jornalísticamente e sempre que assumia compromisso com a pauta, esgotava ela até o fim. Sempre respeitoso com os colegas de redação, profissional de grande mérito", destacou Echeverria.
Thiago também foi chefe de comunicação da Câmara Municipal, quando o presidente era o então vereador Nelsinho Trad (atual senador pelo PSD).
Na década de 2000, Thiago Gomes foi ordenado pastor. Em seguida, concluiu mais um curso superior, o de teologia.
Durante a pandemia de Covid-19, o jornalista, advogado e pastor venceu a doença, depois de ficar mais de um mês internado no Hospital Universitário.
Desta vez, teve um infarto há pouco mais de uma semana. Estava em processo de melhora na Santa Casa. Na manhã desta segunda-feira (13) não resistiu.
Esposa de Thiago há três décadas, Ana Maria Gomes falou sobre o jornalista, o qual classificou como um homem muito "temente a Deus".
"Ele era um ótimo esposo, pai e pastor. Um homem íntegro, bondoso, pacificador. Sempre pensou no bem do próximo, era fiel e temente a Deus. Sempre foi um homem de fé. Pensava em tudo, articulava tudo, sempre pensando em como poderia melhorar as coisas. Ele foi um excelente esposo e pai, cuidava da família como ninguém. Assim também era na igreja, cuidando dos irmãos. Muito amoroso e cuidadoso", disse Ana Maria.
O local de velório e sepultamento ainda não foi definido pela família. Thiago deixa cinco filhos.
*Atualizado para acréscimo de informações