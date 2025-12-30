Morre Ernesto Pereira Borges Filho, referência na advocacia de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com mais de seis décadas de dedicação à profissão, faleceu o advogado Ernesto Pereira Borges Filho, nesta terça-feira (30), em Campo Grande. Conhecido pela conduta ilibada, participou de momentos históricos, como a Divisão do Estado.

Filho de Ernesto Pereira Borges, fundador do Escritório Ernesto Borges Advogados, natural de Aquidauana, formou-se pela Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas da Guanabara. Ernesto exercia a advocacia desde 1963.

Por meio de nota, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) lamentou o falecimento do advogado, que atuava em um escritório de referência nacional na área jurídica.

“A OAB/MS presta suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, reiterando o reconhecimento a este líder cujo legado de pioneirismo e integridade permanecerá como guia para as futuras gerações de advogados”, diz a nota.

Em 2023, teve sua trajetória reconhecida ao receber a Medalha do Mérito Jurídico Heitor Medeiros, a mais alta honraria concedida por esta Seccional.

Histórico

Ao longo da carreira, atuou com afinco na defesa do Direito como pilar das garantias individuais e das liberdades coletivas, pautando sua atuação pela busca constante da qualidade e pela inovação.

Entusiasta dos avanços tecnológicos, Ernesto Pereira Borges Filho foi um dos primeiros advogados a implementar a máquina de escrever elétrica no escritório e, igualmente, acompanhou a transição digital.

Possuía profundo interesse pela tecnologia, que era um de seus hobbies, o que denota a visão estratégica de um homem que rompeu padrões e esteve à frente de seu tempo.

Conforme elencou a Ordem, a contribuição de Ernesto é histórica para o Estado, sendo indelével, tendo prestado consultoria jurídica decisiva no período que antecedeu a criação do Estado e colaborado diretamente com a instalação da OAB/MS.

Desde o ano 2000, atuava como consultor proficiente, mantendo-se como o baluarte dos valores éticos e princípios que fundamentam sua organização.

O presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, manifestou profundo pesar pela perda do colega de profissão, que deixa um verdadeiro legado.

“Doutor Ernesto foi um brilhante Advogado, de trajetória profissional irretocável. Fundador de um dos mais respeitados e maiores escritórios de Advocacia do país, deixa um legado inestimável para a classe. Perdi um grande amigo, cuja convivência e sabedoria foram privilégios ao longo dos anos. Externo meus mais sinceros sentimentos e condolências à família e aos sócios”, declarou.



