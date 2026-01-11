Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Morre farmacêutica que lutava contra o câncer em Campo Grande

O Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul lamentou a partida da jovem de 38 anos, que não resistiu

Laura Brasil

11/01/2026 - 08h14
Continue lendo...

O Conselho Regional de Farmácia (CRF-MS) emitiu nota de pesar, na manhã deste domingo (11), pela morte da farmacêutica Gabrielly Ciconini Prado, de 38 anos, que lutava contra o câncer.

A jovem foi diagnosticada com câncer de mama e teve complicações neurológicas. O diagnóstico veio em agosto de 2025 e apontava metástase óssea, que evoluiu para metástase na medula, o que agravou o quadro de saúde.

O velório ocorre na manhã deste domingo (11), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande. O enterro está previsto para as 9h45.


Confira a nota do CRF-MS:

 “Com profundo pesar, o Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul (CRF-MS) comunica o falecimento da farmacêutica Gabrielly Ciconini Prado, de 38 anos. Gabrielly atuava no HU de Campo Grande.

 Neste momento de dor, nos solidarizamos com a família, desejando força, paz e conforto aos corações.”

No Facebook, o Humap-UFMS Esbert lamentou o falecimento da profissional, classificado como “irreparável”, e se solidarizou com familiares e amigos que passam pela dor da perda.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por CRF-MS (@crfms)

 

Continue Lendo...

Continue Lendo...

