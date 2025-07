Morre Gilson Breder, presidente da 1ª Igreja Batista de Campo Grande

Cidades

Discussões teriam iniciado a algum tempo e teriam sido motivadas por disputa de território e a entrada de gado em propriedade alheia

Um homem de 52 anos, identificado como Volnei Kommers Beutinger foi morto a tiros na manhã da última quinta-feira (10), em uma fazenda localizada às margens da MS-468, no distrito de Itahum, zona rural de Dourados. O homicídio teria sido motivado por uma briga entre vizinhos envolvendo disputa por território e a entrada de gado em propriedade alheia.

De acordo com o portal Dourados News, a polícia informou que o crime ocorreu após um novo desentendimento entre Volnei e seu vizinho, com quem já mantinha conflitos anteriores relacionados aos limites das fazendas. Pela manhã, o gado da vítima teria invadido a propriedade do suspeito, dando início à discussão.

O filho do autor, de 37 anos, e Volnei chegaram a entrar em luta corporal. Em seguida, o suspeito interveio e atirou contra o produtor rural, atingindo-o no peito. A vítima morreu no local.

Após o óbito, o autor teria pedido para que um funcionário de Volnei pegasse o corpo para levar à propriedade, o que foi negado, então ele mesmo colocou o rival na caminhonete e levou o corpo até a sede vizinha, fugindo logo em seguida.

Equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil e da Polícia Militar estiveram na fazenda realizando diligências e colhendo informações que possam contribuir com o esclarecimento do caso. A arma utilizada no crime, um revólver calibre .38, foi apreendida.

Ainda na tarde desta quinta-feira (10), o filho do suspeito se apresentou espontaneamente à Polícia Civil. Ele prestou depoimento na condição de testemunha e foi liberado.

A investigação está a cargo do SIG de Dourados. O caso foi registrado como homicídio. Volnei deixa esposa e dois filhos.

Assine o Correio do Estado