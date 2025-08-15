Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Luto

Morre Hormínio Antunes, fazendeiro que "dividiu" nome com ponte sobre o Rio Formoso

Antunes faleceu aos 94 anos, em São Paulo, por causas naturais

Taynara Menezes

15/08/2025 - 18h00
Aos 94 anos, Hormínio Antunes de Souza morreu nesta sexta-feira (15), em São Paulo, de causas naturais. Conhecido por ser uma figura marcante na história de Bonito, o fazendeiro da região foi imortalizado no nome da antiga “Ponte do Hormínio”, sobre o Rio Formoso.

Na década de 1980, Hormínio era empreendedor visionário, madeireiro e proprietário da Fazenda Rio Formoso, com 2.500 hectares. A ponte que cortava sua propriedade, oferecendo vista para uma belíssima cachoeira e sendo cenário de milhares de fotos e banhos de turistas, acabou ficando conhecida como “Ponte do Hormínio”. 

Em março de 2024, após intensa discussão na Câmara Municipal e um abaixo-assinado de moradores, o prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues (PSDB), sancionou leis que alteraram os nomes das duas pontes.

A sobre o Rio Formoso, antes “Ponte do Hormínio”, passou a se chamar “Ponte Rosita Ovando Rodrigues”, homenageando a vizinha de propriedade e também pioneira do turismo. Já a ponte sobre o Córrego Bonito, antes “Ponte do Mateus”, foi renomeada “Ponte Professor Waldemar Martins”.

Ponte do Hormínio que hoje é nomeada por Ponte Dona RositPonte do Hormínio que hoje é nomeada por Ponte Dona Rosit

As homenagens, propostas pelo vereador Ilson Casanova (União Brasil), reconheceram figuras fundamentais no desenvolvimento do turismo local. Pela legislação, não é possível batizar logradouros com o nome de pessoas vivas, razão pela qual Hormínio não foi oficialmente homenageado na ocasião.

Para o jornalista e cidadão bonitense Bosco Martins, Hormínio merece reconhecimento equivalente:

 “Ele era uma figura correta e ao mesmo tempo exótica. Lembro-me de quando o conheci, só ouvia histórias sobre aquele homem de 1,90m de altura, cabelos compridos até a cintura, que logo se tornou grande amigo meu e de meu pai, Waldemar. Bonito deve a ele muito do que é hoje. Hormínio Antunes parte, mas a correnteza do Rio Formoso seguirá levando sua história adiante. Hormínio permanecerá vivo na memória e no coração de Bonito", finalizou Bosco Martins.

Cidades

Com drones, prefeitura identifica uso de agrotóxicos irregulares em fazenda urbana

Proprietário alega que apenas produtos biológicos permitidos foram aplicados na lavoura

15/08/2025 17h00

Divulgação

Um inquérito foi instaurado pela 11ª Promotoria de Justiça de Dourados para apurar o uso de agrotóxicos em uma lavoura localizada no perímetro urbano do município, nas proximidades do Conjunto Residencial Monte Carlo.

A investigação teve início a partir de uma denúncia recebida pela Ouvidoria do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que apontou riscos à saúde pública e ao meio ambiente.

Segundo a queixa, o cultivo de milho em uma fazenda local estaria ocorrendo em desacordo com o artigo 151 da Lei Complementar Municipal nº 440/2022, que proíbe a aplicação mecanizada de agrotóxicos a menos de 200 metros de núcleos habitacionais, nascentes e cursos d’água.

O arrendatário do imóvel apresentou contrato de arrendamento firmado que assumiu a responsabilidade pela lavoura.

A Guarda Municipal Ambiental (GMA) realizou vistorias com drones, constatando marcas de pulverizadores na lavoura. A partir dessa constatação, foram emitidas notificações para que o arrendatário informasse os defensivos utilizado.

Em resposta, o proprietário apresentou notas fiscais e receituários agronômicos de produtos biológicos aplicados entre janeiro e março de 2025.

A GMA também estabeleceu canal direto com moradores para monitoramento de novas ocorrências.

O Promotor de Justiça Amílcar Araújo Carneiro Júnior requisitou à Unidade Regional de Perícia e Identificação (URPI) a elaboração de laudo técnico sobre amostras de solo e plantas, com prazo até 15 de setembro de 2025. O objetivo é verificar se houve aplicação de agrotóxicos ou apenas produtos biológicos não classificados como tal, conforme alegação da defesa.

Agosto Lilás

Saiba identificar sinais de violência psicológica contra a mulher

Especialista aponta como funciona o ciclo silencioso, que não deixa marcas físicas, mas afeta a saúde mental de muitas vítimas

15/08/2025 16h44

Crédito: Freepik

Além da violência física do homem contra a mulher,  que atinge diversas classes sociais, alguns casos não deixam hematomas visíveis, mas causam marcas profundas por agressões psicológicas, financeiras e sexuais.

No Agosto Lilás, mês dedicado a quebrar o silêncio, a psicóloga Simone Cougo, professora universitária, explica que, entre os sinais mais comuns, está o ciúme excessivo.

O ciúme que nasce disfarçado de “cuidado” ocorre em situações em que o companheiro passa a controlar a roupa da mulher. Inicialmente, pode passar despercebido, mas, a partir desse gesto, outras formas de controle vão sendo praticadas na vida dela.

Existe o ciclo de críticas constantes, que lentamente vão minando a autoestima da mulher. Também é um método de exercer controle; em seguida, ocorrem chantagens, e o indivíduo exige monitorar redes sociais e seguir a rotina da vítima.

Com esse comportamento, o agressor consegue afastar a vítima de familiares e amigos, mas tudo vai sendo retirado aos poucos, conforme frisou a especialista.

“Em geral, a agressão começa de forma sutil e se intensifica gradualmente. O agressor alterna momentos de violência com gestos de carinho, criando confusão emocional e gerando o ciclo da violência. Estereótipos românticos, como considerar que ‘ciúmes é amor’, dificultam que a vítima perceba o controle como algo nocivo”, explica.

O chamado “ciclo de violência” se repete em três fases:

  • Tensão: quando surgem sinais de irritação;
  • Críticas e agressões verbais;
  • Explosão: marcada por atos de violência.

O momento da explosão pode envolver violência psicológica, física ou até patrimonial. Na sequência, a psicóloga disse que é muito comum a reconciliação ser marcada por um ritual de “lua de mel”, com pedidos de desculpas, promessas de mudar e retorno de demonstrações de afeto que causam confusão na cabeça da mulher, que está suscetível.

“A vítima acaba permanecendo na relação por dependência emocional, por esperar que o agressor mude ou por dependência financeira. Muitas vezes, há também pressão social ou familiar para manter o relacionamento”, afirma.

A mulher afastada da família e dos amigos, que encontra nessa figura papéis confusos, termina com consequências emocionais e físicas que vão desde:

  • transtornos de ansiedade e depressão;
  • baixa autoestima;
  • estresse pós-traumático;
  • sentimento de culpa e vergonha.

“No longo prazo, isso pode gerar dificuldade para estabelecer relações de confiança, problemas no ambiente de trabalho, baixa produtividade, absenteísmo e até doenças físicas relacionadas ao estresse crônico, como dores persistentes e problemas cardiovasculares”, detalha.

Violência patrimonial

O controle da renda do casal é outro ponto em que a mulher vulnerável se encontra em um caminho silencioso. Pode ocorrer do agressor usar o dinheiro sem consentimento.

Em situações mais graves, Simone diz que bens pessoais são escondidos ou destruídos. Em casos mais drásticos, os filhos são usados como forma de chantagem.

“O controle não é só sobre o dinheiro ou a rotina, é sobre a vida da vítima como um todo. Ela passa a depender dele para tudo”, ressalta Simone.

Rede de apoio

“Família, amigos, colegas de trabalho e instituições podem oferecer suporte emocional, orientação jurídica, acesso a abrigos e serviços sociais, além de ajudar na elaboração de um plano seguro de saída do relacionamento abusivo”, aponta.

Nesse sentido, o Agosto Lilás reforça o papel de canais de denúncia e proteção, como a Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180, que funciona 24 horas por dia, gratuitamente, oferecendo informações sobre leis e direitos, localizando serviços especializados e encaminhando denúncias.

O canal também pode ser acionado pelo WhatsApp, no número (61) 9610-0180. Em casos de risco iminente, o contato deve ser feito pelo 190.

Para Simone Cougo, a conscientização precisa ser contínua.

“Campanhas como o Agosto Lilás ajudam a divulgar a Lei Maria da Penha, a incentivar a denúncia e a divulgar ONGs e coletivos de apoio. Mas é preciso ir além: educação sobre igualdade de gênero desde cedo, treinamentos para profissionais da saúde, educação e segurança pública, ampliação de canais de denúncia anônima e campanhas permanentes. Não basta falar sobre violência só em agosto”, conclui.

